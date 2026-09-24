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Kadın Ceplerinin Küçük Olmasının Ardında Yüzyıllara Dayanan Bir Hikaye Var

Kadın Ceplerinin Küçük Olmasının Ardında Yüzyıllara Dayanan Bir Hikaye Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 19:07
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Kadın kotlarının ön cepleri, aynı bel ölçüsündeki erkek kotlarına göre ortalama yüzde 48 daha kısa ve yüzde 6,5 daha dar. Bu farkın kökeni, kadınların cebini elbisenin altına ayrı bir torba olarak bağladığı yüzyıllara uzanıyor.

Peki, kadın cepleri nasıl bu kadar küçüldü?

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Kadın kotlarının ön ceplerinin yalnızca yüzde 40'ına bir akıllı telefon tamamen sığabiliyor.

Kadın kotlarının ön ceplerinin yalnızca yüzde 40'ına bir akıllı telefon tamamen sığabiliyor.

2018'de yapılan bir çalışmada, ABD'nin en popüler 20 kot markasından 80 pantolonun cepleri ölçüldü. Karşılaştırmanın adil olması için erkek ve kadın modellerinin hepsi aynı bel ölçüsünde seçildi.

Sonuca göre kadın kotlarının ön cepleri ortalama yüzde 48 daha kısa ve yüzde 6,5 daha dar. Bu ceplerin yalnızca yüzde 40'ına bir akıllı telefon tamamen sığabiliyor. Arka ceplerde ise fark çok daha az.

Yüzyıllarca kadınlar cebini giysiye dikmek yerine eteklerinin altında bele bağlayarak taşıdı.

Yüzyıllarca kadınlar cebini giysiye dikmek yerine eteklerinin altında bele bağlayarak taşıdı.

Avrupa'da erkek giysilerinde en az Rönesans döneminden beri dikili cepler vardı. Kadınlar ise yaklaşık 1650'den 19. yüzyılın sonuna kadar ayrı bir kumaş torbayı cep olarak kullandı. Bu torba bele bağlanıyor, eteklerin altında duruyor ve elbisedeki bir açıklıktan ulaşılıyordu.

Üstelik bu cepler oldukça büyüktü; birçoğu 40 santimetre uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğindeydi. Kadınlar içinde anahtar, para, makas, yüksük ve gözlük gibi günlük eşyalarını taşıyordu.

18. yüzyılın sonunda elbiseler incelince cepler küçüldü ve yerini küçük el çantaları aldı.

18. yüzyılın sonunda elbiseler incelince cepler küçüldü ve yerini küçük el çantaları aldı.

18. yüzyılın sonunda geniş ve katmanlı etekler modadan kalktı, yerini ince ve vücuda yakın elbiseler aldı. Büyük cepler bu elbiselerin altında çıkıntı yapacağı için küçüldü, hatta bir zaman sonra tamamen ortadan kalktı.

Kadınlar da eşyalarını 'reticule' denilen, ağzı büzgülü küçük çantalarda taşımaya başladı. Bu çantalar, kadınlar için tasarlanan ilk el çantası türü olarak biliniyor. Ünlü modacı Christian Dior'un 1954'te söylediği aktarılan bir söz ise bu anlayışı özetliyor:

'Erkeklerin cepleri bir şeyler koymak içindir, kadınlarınki süs için.' - Christian Dior

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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