Kadın Ceplerinin Küçük Olmasının Ardında Yüzyıllara Dayanan Bir Hikaye Var
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Kadın kotlarının ön cepleri, aynı bel ölçüsündeki erkek kotlarına göre ortalama yüzde 48 daha kısa ve yüzde 6,5 daha dar. Bu farkın kökeni, kadınların cebini elbisenin altına ayrı bir torba olarak bağladığı yüzyıllara uzanıyor.
Peki, kadın cepleri nasıl bu kadar küçüldü?
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Kadın kotlarının ön ceplerinin yalnızca yüzde 40'ına bir akıllı telefon tamamen sığabiliyor.
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Yüzyıllarca kadınlar cebini giysiye dikmek yerine eteklerinin altında bele bağlayarak taşıdı.
18. yüzyılın sonunda elbiseler incelince cepler küçüldü ve yerini küçük el çantaları aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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