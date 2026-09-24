Kadın Ceplerinin Küçük Olmasının Ardında Yüzyıllara Dayanan Bir Hikaye Var

Kadın kotlarının ön cepleri, aynı bel ölçüsündeki erkek kotlarına göre ortalama yüzde 48 daha kısa ve yüzde 6,5 daha dar. Bu farkın kökeni, kadınların cebini elbisenin altına ayrı bir torba olarak bağladığı yüzyıllara uzanıyor.

Peki, kadın cepleri nasıl bu kadar küçüldü?

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