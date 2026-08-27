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Mavi, Yeşil, Kırmızı: Ekmek Poşetlerindeki Renkli Klipsler Aslında Ne Anlama Geliyor?

Mavi, Yeşil, Kırmızı: Ekmek Poşetlerindeki Renkli Klipsler Aslında Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 13:46
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Market alışverişlerinde ekmek poşetlerini kapatan renkli plastik etiketler hakkında internette dolaşan iddialar kafa karıştırıyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan 'renklere göre tazelik' kuralı gerçeği yansıtıyor mu? İşte ekmek klipslerinin arkasındaki gerçekler.

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Alışveriş yaparken en taze ekmeği seçmek isteyen tüketiciler, genellikle paketlerin üzerinde yer alan mavi, yeşil veya kırmızı plastik klipslerin anlamına güveniyor.

Alışveriş yaparken en taze ekmeği seçmek isteyen tüketiciler, genellikle paketlerin üzerinde yer alan mavi, yeşil veya kırmızı plastik klipslerin anlamına güveniyor.

Yaygın efsaneye göre bu renkler ekmeğin haftanın hangi günü pişirildiğini simgeliyor. Ancak yapılan araştırmalar ve uzman doğrulamaları, durumun sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koyuyor.

Doğrulama platformu Snopes’un verilerine ve sektör incelemelerine göre, renkli etiketler bazı fırınlar tarafından reyon çalışanlarının stok takibini kolaylaştırmak için kullanılsa da bu durum evrensel bir endüstri standardı taşımıyor.

Ekmek etiketleri ve renk kodlarına dair bilinmesi gereken temel gerçekler şunlar:

Ekmek etiketleri ve renk kodlarına dair bilinmesi gereken temel gerçekler şunlar:

  • Düzenleme Yok: Her fırın markası kendi etiketleme ve renk sistemini belirler. Bir markanın mavi etiketi haftanın ilk gününü temsil ederken, başka bir marka tamamen farklı bir düzen kullanabilir.

  • Teslimat Günleri Değişken: Söz konusu şehir efsanesi fırınların haftada 5 gün teslimat yaptığı varsayımına dayanır; ancak birçok işletmenin teslimat takvimi bundan farklıdır.

  • Etiket Tarihleri Yanıltabilir: Paket etiketinde yer alan tarihler genellikle pişirilme gününü değil, son tüketim tarihini gösterir.

Market rafındaki etiket kargaşasından kurtulmanın en güvenilir yöntemi, doğrudan satın aldığınız ekmek markasıyla iletişime geçmektir.

Market rafındaki etiket kargaşasından kurtulmanın en güvenilir yöntemi, doğrudan satın aldığınız ekmek markasıyla iletişime geçmektir.

Üretici firmadan renk kodlarının veya basılı tarihlerin ne anlama geldiğini öğrenmek, doğru ürünü seçmenizi sağlar.

Ekmeğin tazeliğini korumak ve gıda israfının önüne geçmek için ise bayatlama riski olan ürünleri dilimleyerek dondurucuda saklamak en pratik çözümler arasında yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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