Mavi, Yeşil, Kırmızı: Ekmek Poşetlerindeki Renkli Klipsler Aslında Ne Anlama Geliyor?
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Alışveriş yaparken en taze ekmeği seçmek isteyen tüketiciler, genellikle paketlerin üzerinde yer alan mavi, yeşil veya kırmızı plastik klipslerin anlamına güveniyor.
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Ekmek etiketleri ve renk kodlarına dair bilinmesi gereken temel gerçekler şunlar:
Market rafındaki etiket kargaşasından kurtulmanın en güvenilir yöntemi, doğrudan satın aldığınız ekmek markasıyla iletişime geçmektir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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