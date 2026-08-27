Mavi, Yeşil, Kırmızı: Ekmek Poşetlerindeki Renkli Klipsler Aslında Ne Anlama Geliyor?

Yaygın efsaneye göre bu renkler ekmeğin haftanın hangi günü pişirildiğini simgeliyor. Ancak yapılan araştırmalar ve uzman doğrulamaları, durumun sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koyuyor.

Doğrulama platformu Snopes’un verilerine ve sektör incelemelerine göre, renkli etiketler bazı fırınlar tarafından reyon çalışanlarının stok takibini kolaylaştırmak için kullanılsa da bu durum evrensel bir endüstri standardı taşımıyor.