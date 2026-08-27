Psikologlara Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Faydası
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Günün stresini geride bırakmak ve iş-yaşam dengesini sağlamak için harcanan çaba, son dönemde geleneksel el sanatlarına olan ilgiyi yeniden artırdı. Psikolog Dr. Brandy Smith, günde sadece 20-30 dakika örgü veya tığ işi yapmanın zihinsel sağlık üzerinde meditasyon etkisi yaratarak kaygıdan odaklanma sorunlarına kadar 8 önemli fayda sağladığını belirtti.
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Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, örgü örmek ve tığ işi yapmanın yalnızca basit bir zaman geçirme aracı olmadığını; sinir sistemini sakinleştiren ve beynin çalışma odak noktalarını güçlendiren uygulamalı bir terapi yöntemi olduğunu gösteriyor.
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Bir Psikoloğa Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Psikolojik Faydası
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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