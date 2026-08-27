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Psikologlara Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Faydası

Psikologlara Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Faydası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 12:18
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Günün stresini geride bırakmak ve iş-yaşam dengesini sağlamak için harcanan çaba, son dönemde geleneksel el sanatlarına olan ilgiyi yeniden artırdı. Psikolog Dr. Brandy Smith, günde sadece 20-30 dakika örgü veya tığ işi yapmanın zihinsel sağlık üzerinde meditasyon etkisi yaratarak kaygıdan odaklanma sorunlarına kadar 8 önemli fayda sağladığını belirtti.

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Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, örgü örmek ve tığ işi yapmanın yalnızca basit bir zaman geçirme aracı olmadığını; sinir sistemini sakinleştiren ve beynin çalışma odak noktalarını güçlendiren uygulamalı bir terapi yöntemi olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, örgü örmek ve tığ işi yapmanın yalnızca basit bir zaman geçirme aracı olmadığını; sinir sistemini sakinleştiren ve beynin çalışma odak noktalarını güçlendiren uygulamalı bir terapi yöntemi olduğunu gösteriyor.

Örgü örmenin travmaları tek başına bütünüyle iyileştiremeyeceğini hatırlatan Dr. Brandy Smith, buna karşın travma ve yoğun depresyon yaşayan bireylerde sinir sistemini yatıştıran güvenli ve huzurlu bir zemin hazırladığını vurguluyor. Günde ayrılacak kısa sürelerin bile zihni yatıştırmada büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

Bir Psikoloğa Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Psikolojik Faydası

Bir Psikoloğa Göre Örgü ve Tığ İşinin 8 Psikolojik Faydası

  • Günlük koşturmacanın ötesinde, kişinin tamamen kendine ait hissettiği ve severek yönelebileceği bir zaman alanı yaratır.

  • Bir sonuç ortaya çıkarmaktan motive olan kişiler için somut bir ürün elde etme imkanı sunarak tatmin duygusunu artırır.

  • İlmeklerin ritmik ve tekrarlayan yapısı sinir sistemini yatıştırır; tıpkı meditasyon gibi vücutta rahatlama sağlar.

  • Bir deseni veya sırayı takip etme zorunluluğu, zihnin şimdiki ana odaklanmasına yardımcı olur.

  • İşi ilerlettikçe kazanılan el alışkanlığı, kişilerin toplantılarda veya dinleme anlarında zihinlerini daha iyi odaklamalarına imkan tanır.

  • Başkası için bir ürün örmek ya da hediye hazırlamak, sosyal bağları güçlendirerek içsel haz duygusunu tetikler.

  • Günlük rutin işlerin dışına çıkarak zihinsel yaratıcılığı serbest bırakmanın pratik bir yolunu sunar.

  • İpliklerin dokusu, renkleri ve araçların kullanımı beyni çok yönlü bir duyusal deneyimle uyarır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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