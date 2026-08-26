Fiyatı Sır Gibi Saklanıyor: Tarihi Ada Satışa Çıkarıldı

Meyve ve sebze bahçeleri, özel çim alanları, hususi bir iskele ve helikopter pistiyle donatılan ada, sahibine dünyadan izole bir yaşam vadediyor.

Emlak şirketleri yetkilileri adayı 'alan, mahremiyet ve korunacak dev bir manzara' olarak tanımlarken, istenen satış bedeli yalnızca ciddi alıcılar için gizli tutuluyor. Crevan’ın lagündeki rakiplerinden Swarovski imparatorluğunun varisine ait Isola Santa Cristina adasının Haziran ayında 24 milyon Euro’ya satışa çıkarıldığı göz önüne alındığında, Crevan için de astronomik bir rakam bekleniyor.