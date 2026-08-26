Fiyatı Sır Gibi Saklanıyor: Tarihi Ada Satışa Çıkarıldı
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Venedik’in kalabalığından uzakta, Burano ve Torcello adalarına birkaç dakikalık tekne mesafesinde bulunan Crevan adası, emlak piyasasını hareketlendirdi.
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Adanın kalbinde yer alan tarihi Napolyon kalesi; günümüzde 4 yatak odalı lüks bir villaya dönüştürülmüş durumda.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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