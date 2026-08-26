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Fiyatı Sır Gibi Saklanıyor: Tarihi Ada Satışa Çıkarıldı

Fiyatı Sır Gibi Saklanıyor: Tarihi Ada Satışa Çıkarıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 21:45
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Venedik lagününde yer alan, Napolyon döneminden kalma askeri bir kaleye ve yemyeşil bahçelere sahip Crevan adası resmen satışa çıkarıldı. Futbol sahasından daha küçük olan bu tarihi vaha için istenen fiyat ise dev bir sır gibi saklanıyor.

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Venedik’in kalabalığından uzakta, Burano ve Torcello adalarına birkaç dakikalık tekne mesafesinde bulunan Crevan adası, emlak piyasasını hareketlendirdi.

Venedik’in kalabalığından uzakta, Burano ve Torcello adalarına birkaç dakikalık tekne mesafesinde bulunan Crevan adası, emlak piyasasını hareketlendirdi.

Ünlü emlak devleri Lionard Luxury Real Estate ve Christie's iştiraki Dimora Italian Real Estate tarafından pazarlanan ada, tarihi geçmişi ve sunduğu mahremiyetle dikkat çekiyor.

1806 yılında Napolyon döneminde Fransız ordusu tarafından Avusturya İmparatorluğu'na karşı stratejik bir karakol olarak inşa edilen ada, tarih boyunca birçok el değiştirdi:

  • 1815: Avusturya yönetimine geçti.

  • 1866: İtalya Krallığı'na ilhak edilerek devlet mülkü oldu ve Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askeri amaçla kullanıldı.

  • Günümüz: Uzun yıllar süren ihmalin ardından özel bir mülk sahibi tarafından satın alınarak restore edildi.

Adanın kalbinde yer alan tarihi Napolyon kalesi; günümüzde 4 yatak odalı lüks bir villaya dönüştürülmüş durumda.

Adanın kalbinde yer alan tarihi Napolyon kalesi; günümüzde 4 yatak odalı lüks bir villaya dönüştürülmüş durumda.

Meyve ve sebze bahçeleri, özel çim alanları, hususi bir iskele ve helikopter pistiyle donatılan ada, sahibine dünyadan izole bir yaşam vadediyor.

Emlak şirketleri yetkilileri adayı 'alan, mahremiyet ve korunacak dev bir manzara' olarak tanımlarken, istenen satış bedeli yalnızca ciddi alıcılar için gizli tutuluyor. Crevan’ın lagündeki rakiplerinden Swarovski imparatorluğunun varisine ait Isola Santa Cristina adasının Haziran ayında 24 milyon Euro’ya satışa çıkarıldığı göz önüne alındığında, Crevan için de astronomik bir rakam bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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