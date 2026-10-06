En Başarılı Tupac Şarkısını Oylarınızla Belirliyoruz!
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Rap tarihinin en etkili isimlerinden biri olan Tupac, kısa süren hayatına rağmen müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Peki onun en iyi şarkısı hangisi? Şimdi söz sizde!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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