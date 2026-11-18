Tüm Dünyanın Merak Ettiği Kadın Belli Oldu: GTA 6'nın Lucia'sı Manni L. Perez Çıktı
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GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına saatler kala oyunun en çok merak edilen sorusu yanıt buldu: Lucia Caminos'u Manni L. Perez canlandırıyor. The Game Awards 2026'nın 17 Kasım'da açıklanan aday listesinde Perez, Lucia rolüyle En İyi Performans kategorisinde yer aldı ve yaklaşık üç yıldır süren tahminler böylece netleşti.
Kaynak: LADbible, GamesRadar+
Rockstar'ın saklı tuttuğu isim, The Game Awards'ın aday listesiyle ortaya çıktı.
Hayranlar Perez'i yıllardır Lucia'nın yüzü ve sesi olarak gösteriyordu.
Perez 2023'te, hangi projeye ses verdiğini bilmediği günlerden söz etmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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