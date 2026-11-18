The Game Awards 2026'nın aday listesi 17 Kasım'da yayımlandı ve En İyi Performans kategorisindeki beş isimden biri Manni L. Perez oldu. Perez'in adının altında, Lucia rolü için GTA 6 logosu da yer aldı. Rockstar Games oyunun tam oyuncu kadrosunu henüz paylaşmamıştı; Lucia'nın kim olduğu ilk kez bu liste üzerinden netleşti.

Kategorideki diğer adaylar Patrick Gibson (007 First Light), Angela Sant'Albano (Resident Evil Requiem), Rahul Kohli (Saros) ve Liam McIntyre (Marvel's Wolverine). GTA 6 aynı törende Yılın Oyunu adayları arasında da yer alıyor. Ödüller 10 Aralık 2026'da canlı yayınla verilecek.