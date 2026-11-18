Rekorun arkasında, Rockstar Games'in 19 Kasım'da çıkaracağı GTA 6'nın ön indirmeleri var. Oyunun boyutu yaklaşık 220 GB ve yaklaşık 10 milyon kişi ön sipariş verdi. İndirmeler 10 Kasım'da başladı, DE-CIX'e göre trafik de o günden sonra zirve yaptı.

DE-CIX Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Thomas King, büyük oyun lansmanlarının kısa sürede ciddi trafik artışlarına yol açabildiğini, benzer sıçramaların yazılım güncellemelerinde ve canlı spor yayınlarında da görüldüğünü belirtti. King'e göre bu kez yaşanan artışın boyutu 'daha önce görülmemiş düzeyde'.