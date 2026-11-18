GTA 6 İndirmeleri İnterneti Zorladı: Küresel Trafik 33 Terabiti Aştı, Türkiye'de Rekor Kırıldı
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Rockstar Games'in 19 Kasım'da çıkaracağı GTA 6'nın ön indirmeleri internet altyapısında rekor üstüne rekor getirdi. İnternet değişim noktası operatörü DE-CIX'in dünya genelindeki ağında trafik saniyede 33,01 terabite çıkarak ilk kez 33 terabit sınırını aştı; Türkiye'den yapılan bağlantılarda da tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.
Kaynak: DonanımHaber, Sözcü
DE-CIX'in dünya genelindeki ağında trafik saniyede 33,01 terabite çıkarak şimdiye kadarki en yüksek değere ulaştı.
Frankfurt'taki değişim noktası, Ocak 2026'daki rekorunu yüzde 19,06 aşarak saniyede 22,30 terabiti gördü.
Türkiye'den yapılan bağlantılarda da tüm zamanların en yüksek trafik seviyesi görüldü; oyun 19 Kasım'da 00.00'da açılıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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