GTA 6'yı Bitirene Kadar Oynayacak Araştırmacıya 120 Bin Dolar Verecekler: GTA 6 Oyna, 6 Milyon TL Kazan!
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ABD merkezli tahmin piyasası platformu Kalshi, uzaktan çalışacak bir 'GTA VI Araştırmacısı' arıyor. Seçilen kişi 19 Kasım gece yarısı oyunu açıp hikâyeyi bitirene kadar canlı yayında oynayacak, Leonida'nın ekonomisini ve oyunun gerçek hayattaki etkilerini inceleyecek. Sabit ücret 100 bin ile 120 bin dolar arasında; 120 bin dolar güncel kurla yaklaşık 6 milyon liraya denk geliyor.
Kalshi'nin büyüme ekibinden Chris Tanasescu, ilanın gerçek olduğunu LinkedIn'de duyurdu.
Seçilen kişi GTA 6'yı çıktığı gece başlayıp hikâyeyi bitirene kadar canlı yayınlayacak.
Ücret 100 bin ile 120 bin dolar arasında, işi tamamlayana 15 bin dolar bonus da var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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