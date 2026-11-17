Seçilen kişi 19 Kasım gece yarısı oyunu açacak ve hikâyeyi bitirene kadar oynayacak. Tüm süreç Twitch ya da YouTube'dan canlı yayınlanacak. İlanda mola vermek ve uyumak serbest.

Oyun kısmı işin yalnızca yarısı. Araştırmacıdan Leonida'nın ekonomisini incelemesi, oyunda para kazanmanın en etkili yollarını bulması ve haftalık araştırma raporları yayımlaması isteniyor. Süreç sonunda resmi bir 'Leonida Ekonomisinin Durumu' konuşması yapılacak.

Görev oyunla da sınırlı değil. Araştırmacı, GTA 6'nın çıkış haftasında gerçek hayatta neler olduğuna da bakacak. İşe gelmeyip hastalık izni alanların sayısı, verimlilik kaybı ve yemek siparişlerindeki değişim bu başlıklar arasında sayılıyor.