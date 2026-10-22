En İyi Kefir Markaları - 2026
Marketlerin süt ürünleri reyonunda artık birbirinden farklı pek çok kefir seçeneğiyle karşılaşıyoruz. Altınkılıç, Sütaş, Pınar ve İçim gibi markaların sade, meyveli ve laktozsuz kefirleri arasında seçim yaparken yalnızca lezzete değil, ürünlerin içeriğine ve fiyatına da bakmak gerekiyor. Üstelik 250 ml’lik küçük şişelerden 1 litrelik seçeneklere kadar farklı boyutlarda satılan kefirlerin litre fiyatları 60 TL ile 125 TL arasında değişirken butik üreticilerin keçi kefirlerinde bu rakam 1.000 TL’yi aşabiliyor. Peki aradaki fiyat farkı gerçekten kaliteye ve lezzete yansıyor mu? Kefir alırken etiketteki canlı kültür ifadesi ne anlama geliyor, sade kefir neden ekşi bir tada sahip ve meyveli çeşitlerde ne kadar şeker bulunuyor? Hem damak tadınıza hem de bütçenize uygun kefiri seçebilmeniz için merak edilenleri ve farklı markaların özelliklerini bir araya getirdik.
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