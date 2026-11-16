Hollanda'da 300 Bin Kişi GTA 6 İçin Takvimini Boşalttı: İzin İsteyen Çok, Alabilen Az
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GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına üç gün kala Hollanda'dan ilginç rakamlar geliyor. Hart van Nederland'ın anketine göre ülkede yaklaşık 300 bin yetişkin, çıkış gününü oyuna ayıracağını söylüyor. İnsan kaynakları platformlarının verileri ise başka bir tablo çiziyor: Genç erkeklerin izin talebi patladı ama işverenler bu taleplerin çoğunu onaylamadı.
300 bin rakamı, Hart van Nederland'ın 3 bin 200 kişiyle yaptığı ankete dayanıyor.
Planlama yazılımı Dyflexis'e göre 20-40 yaş arası erkeklerin izin talebi yüzde 289 arttı.
Uluslararası sıralamada Hollanda 8. sırada, zirvede İtalya var.
Başka bir ankette ilk hafta oynayacakların yüzde 15'i izin alacağını söyledi.
Bazı işverenler ise izni kendisi veriyor.
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