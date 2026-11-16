Hollanda'da 300 Bin Kişi GTA 6 İçin Takvimini Boşalttı: İzin İsteyen Çok, Alabilen Az

Ağırlıklı olarak Hollanda'da olmak üzere 5 bin 500'den fazla kuruma hizmet veren Dyflexis'in verilerine göre eylül sonunda 19 Kasım için yapılan izin talepleri, genç erkeklerde geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık dört katına çıktı. 40 yaş üstü erkeklerde talep yüzde 28 düştü, kadınlarda kayda değer bir değişim görülmedi. Asıl ilginç kısım onay aşamasında çıktı. İşverenler talepleri değerlendirdikten sonra 19 Kasım için onaylanan izinler geçen yıla göre yalnızca yüzde 7 arttı. Bu hesaba çağrı üzerine çalışanların ve yarı zamanlıların 'o gün müsait değilim' bildirimleri de dahil. Kısacası izin isteyen çok, alabilen az.