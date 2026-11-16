article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Hollanda'da 300 Bin Kişi GTA 6 İçin Takvimini Boşalttı: İzin İsteyen Çok, Alabilen Az

Hollanda'da 300 Bin Kişi GTA 6 İçin Takvimini Boşalttı: İzin İsteyen Çok, Alabilen Az

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 15:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına üç gün kala Hollanda'dan ilginç rakamlar geliyor. Hart van Nederland'ın anketine göre ülkede yaklaşık 300 bin yetişkin, çıkış gününü oyuna ayıracağını söylüyor. İnsan kaynakları platformlarının verileri ise başka bir tablo çiziyor: Genç erkeklerin izin talebi patladı ama işverenler bu taleplerin çoğunu onaylamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

300 bin rakamı, Hart van Nederland'ın 3 bin 200 kişiyle yaptığı ankete dayanıyor.

300 bin rakamı, Hart van Nederland'ın 3 bin 200 kişiyle yaptığı ankete dayanıyor.

Hollanda'nın haber kanalı Hart van Nederland, ağustos sonunda paylaşılan ankette katılımcılara GTA 6'yı sordu. Katılımcıların yüzde 18'i oyunu beklediğini söyledi. Bu oran yetişkin nüfusa vurulduğunda yaklaşık 2,6 milyon kişi ediyor. Yüzde 2'lik kesim ise çıkış gününde takvimini tamamen boş tutacağını belirtti, yani yaklaşık 300 bin kişi. Rakam kayıtlı izin sayısı değil, katılımcıların kendi beyanından yapılmış bir hesap.

Planlama yazılımı Dyflexis'e göre 20-40 yaş arası erkeklerin izin talebi yüzde 289 arttı.

Planlama yazılımı Dyflexis'e göre 20-40 yaş arası erkeklerin izin talebi yüzde 289 arttı.

Ağırlıklı olarak Hollanda'da olmak üzere 5 bin 500'den fazla kuruma hizmet veren Dyflexis'in verilerine göre eylül sonunda 19 Kasım için yapılan izin talepleri, genç erkeklerde geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık dört katına çıktı. 40 yaş üstü erkeklerde talep yüzde 28 düştü, kadınlarda kayda değer bir değişim görülmedi. Asıl ilginç kısım onay aşamasında çıktı. İşverenler talepleri değerlendirdikten sonra 19 Kasım için onaylanan izinler geçen yıla göre yalnızca yüzde 7 arttı. Bu hesaba çağrı üzerine çalışanların ve yarı zamanlıların 'o gün müsait değilim' bildirimleri de dahil. Kısacası izin isteyen çok, alabilen az.

Uluslararası sıralamada Hollanda 8. sırada, zirvede İtalya var.

Uluslararası sıralamada Hollanda 8. sırada, zirvede İtalya var.

Küresel İK platformu Remote, 19 Kasım için alınan izinleri geçen yılın aynı perşembesiyle karşılaştırdı. Platformu kullanan tam zamanlı çalışanlarda izinli gün sayısı dünya genelinde yüzde 32 arttı. Artış Hollanda'da yaklaşık yüzde 21, İtalya'da ise neredeyse iki kat. Z kuşağında izin günleri yaklaşık ikiye katlandı, ertesi gün olan 20 Kasım Cuma için de izinler yükseldi. Bir not düşelim: İzin gerekçelerinin yalnızca 170'te biri GTA, Vice City ya da Rockstar'dan söz ediyor. Zamanlama bağlantıyı akla yatkın kılıyor ama izin alan herkesin o gün oyun oynayacağını kanıtlamıyor.

Başka bir ankette ilk hafta oynayacakların yüzde 15'i izin alacağını söyledi.

Başka bir ankette ilk hafta oynayacakların yüzde 15'i izin alacağını söyledi.

Teknoloji sitesi ID.nl ile RTL Nieuwspanel'in 18 bin 200 kişiyle yaptığı ankete göre GTA 6'yı oynamayı düşünenlerin altıda biri oyuna çıkış haftasında başlayacak. Bu grubun yüzde 15'i bir ya da birkaç gün izin alacak. Oyunu oynamak isteyenlerin yüzde 57'si ise fiyatı yüksek buluyor. Hollanda'da standart sürüm 79,99 euro, Ultimate Edition 99,99 euro.

Bazı işverenler ise izni kendisi veriyor.

Bazı işverenler ise izni kendisi veriyor.

Hart van Nederland'ın haberine göre Logitech G'nin Utrecht ofisi, çalışanlarına 'GTO: Gaming Time Off' adını verdiği bir oyun izni tanıyor. Çalışanlar bu günü kendileri seçebiliyor. Pazarlama çalışanı Marc van den Helder de 19 Kasım'ı GTA 6 ile geçirmeyi planlayanlardan. İş hukuku avukatı Pascal Besselink, kısa süre kala da izin istenebileceğini ve gerekçe göstermenin zorunlu olmadığını hatırlatıyor. İki haftadan kısa süre kala yapılan talepleri ise işveren, özellikle iş düzeni aksayacaksa daha kolay reddedebiliyor. GTA 6, 19 Kasım Perşembe günü PS5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın