GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteği Beklentisi Büyürken Rockstar Sessizliğini Koruyor
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Rockstar Games'in 10 yılı aşkın sürede geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım'da piyasaya çıkıyor. Oyun için Türkçe dil desteği talebi, Ağustos'ta yayınlanan ön gösterimin Türkçe dublajıyla büyüdü. Rockstar ya da Take Two ise bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Sektörün ve oyuncu topluluklarının isimleri beklentileri anlattı.
GTA 6 19 Kasım'da çıkıyor.
Rockstar Türkçe için henüz konuşmadı.
Pazar payı kararı belirliyor.
Oyuncular Rockstar'a mektup yazdı.
Fragman gönüllülerce Türkçe dublajlandı.
Yerelleştirme çeviriden fazlası.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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