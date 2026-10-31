GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteği Beklentisi Büyürken Rockstar Sessizliğini Koruyor

Rockstar Games ya da şirketin sahibi Take Two Interactive, Türkçe dil desteğine dair resmi bir açıklama yapmadı ve konuyla ilgili sorulara da yanıt vermedi. Oyun ilk çıktığında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Lehçe, Korece, Çince, İspanyolca ve Portekizce dillerini destekleyecek. Dream Warrior adlı oyun şirketinin kurucusu Sercan Sülün, GTA 6'ya Türkçe dil desteği gelmesi için yıllardır çalıştığını söylüyor. 2011-2023 yılları arasında PlayStation Türkiye yöneticisi olan Sülün, Take Two yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiğini, aldığı yanıtı ise şu ifadelerle aktarıyor:

'Türkiye'de hiç olmadığı kadar yoğun bir talep olduğunun farkındalar. Dolayısıyla içeride bu konuyu konuşuyorlar. Onlar 'Konuyla ilgili bir şeyler söylemeyelim zaten vakti gelince bir açıklama yapacağız' diyorlar. Ama ben bunu olumluya yoruyorum.'

Sülün, oyuna kısa vadede Türkçe dil desteği gelmesini beklemiyor ancak GTA 6'nın bilgisayar sürümüyle birlikte bir sürpriz olabileceğini ifade ediyor. Rockstar bilgisayar sürümünün tarihine dair resmi bir açıklama yapmadı, şirket kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise sürümün 2027'nin ilk çeyreğinde çıkabileceği belirtiliyor.