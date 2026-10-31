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GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteği Beklentisi Büyürken Rockstar Sessizliğini Koruyor

GTA 6 İçin Türkçe Dil Desteği Beklentisi Büyürken Rockstar Sessizliğini Koruyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 20:13
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Rockstar Games'in 10 yılı aşkın sürede geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım'da piyasaya çıkıyor. Oyun için Türkçe dil desteği talebi, Ağustos'ta yayınlanan ön gösterimin Türkçe dublajıyla büyüdü. Rockstar ya da Take Two ise bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Sektörün ve oyuncu topluluklarının isimleri beklentileri anlattı.

Kaynak - BBC Türkçe

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GTA 6 19 Kasım'da çıkıyor.

GTA 6 19 Kasım'da çıkıyor.

Rockstar Games'in 10 yılı aşkın sürede geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Oyun Ağustos'ta oyun videolarının sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Sızıntıların ardından 27 Ağustos'ta GTA 6 için genişletilmiş bakış başlıklı bir ön gösterim yayınlandı. Bu içerik yayınlanmasından saatler sonra gönüllü bir grup ses sanatçısı tarafından Türkçe dublajlandı. Dublajlı videonun sosyal medyada ses getirmesi, oyun için Türkçe dil desteği taleplerini gündeme taşıdı.

Rockstar Türkçe için henüz konuşmadı.

Rockstar Türkçe için henüz konuşmadı.

Rockstar Games ya da şirketin sahibi Take Two Interactive, Türkçe dil desteğine dair resmi bir açıklama yapmadı ve konuyla ilgili sorulara da yanıt vermedi. Oyun ilk çıktığında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Lehçe, Korece, Çince, İspanyolca ve Portekizce dillerini destekleyecek. Dream Warrior adlı oyun şirketinin kurucusu Sercan Sülün, GTA 6'ya Türkçe dil desteği gelmesi için yıllardır çalıştığını söylüyor. 2011-2023 yılları arasında PlayStation Türkiye yöneticisi olan Sülün, Take Two yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiğini, aldığı yanıtı ise şu ifadelerle aktarıyor:

'Türkiye'de hiç olmadığı kadar yoğun bir talep olduğunun farkındalar. Dolayısıyla içeride bu konuyu konuşuyorlar. Onlar 'Konuyla ilgili bir şeyler söylemeyelim zaten vakti gelince bir açıklama yapacağız' diyorlar. Ama ben bunu olumluya yoruyorum.'

Sülün, oyuna kısa vadede Türkçe dil desteği gelmesini beklemiyor ancak GTA 6'nın bilgisayar sürümüyle birlikte bir sürpriz olabileceğini ifade ediyor. Rockstar bilgisayar sürümünün tarihine dair resmi bir açıklama yapmadı, şirket kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise sürümün 2027'nin ilk çeyreğinde çıkabileceği belirtiliyor.

Pazar payı kararı belirliyor.

Pazar payı kararı belirliyor.

Oyun şirketlerinin dil desteği ve yerelleştirme kararlarında en belirleyici etkenlerden biri pazar payı. Şirketler, oyunlarını başka bir dilde sunmak için yaptıkları yatırımın karşılığında o dili konuşan kaç oyuncunun ürünü satın alacağını hesaplayarak karar veriyor. Riot Games Türkiye'de sekiz yıl kreatif direktörlük yapan ve hâlâ oyun sektöründe yönetici olarak çalışan Onur Özpınar, Türk pazarının şu an Rockstar Games için öncelik olmayabileceğini söylüyor. Özpınar'a göre oyun çıktıktan sonra gelecek veriler ve Türkçe talebin sürmesi bunu değiştirebilir. Özpınar şu ifadeleri kullandı:

'Bence Rockstar ilk başta durumu biraz gözlemleyecek. Burada GTA 6'nın ne kadar oynanacağı, ne kadar etkinlik yapılacağı, oyun kültürünün içine ne kadar gireceği çok önemli.'

Oyuncu sayısı ve oyuncu pazarından elde edilen gelir arttıkça yerelleştirme olanaklarının da arttığını hatırlatan Özpınar, şirketlerin bu pazarlara daha çok yatırım yapmaya başladığını ekliyor.

Oyuncular Rockstar'a mektup yazdı.

Oyuncular Rockstar'a mektup yazdı.

Bugüne kadar Rockstar Games'in hiçbir oyunu için resmi Türkçe dil desteği gelmedi. Türkçe dil desteği isteyen oyuncular GTA 6 ile bunun değişmesi için sosyal medya ve forumlar üzerinden kampanyalar başlattı. Kampanyaya destek verenlerden biri Pintipanda olarak bilinen yayıncı Tuna Akşen oldu. Akşen 31 Ağustos'ta Türk oyunculardan Rockstar Games'e mektup başlıklı İngilizce bir video paylaştı ve videoda Türkiye'nin potansiyel pazar payını, Türkçe dil desteği gelirse şirketin kazançlarını nasıl artırabileceğini vurguladı. Dil desteği ihtimaline uzun süre olumsuz yaklaştığını söyleyen Akşen, topluluklardaki yoğun ilgiyi görünce yaklaşımını değiştirdi. Akşen şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin nüfus potansiyelinden, genç oyuncu potansiyelinden, dil desteği getirilen diğer ülkelerle kıyaslayarak ön plana çıktığımız noktalardan biraz bahsetmeye çalıştım. Binlerce insan çabalıyor. Benim de bu sayede yüzde 1'lik bir payım olsa bile gurur duyarım.'

Akşen, gelinen noktaya dair değerlendirmesini de şu sözlerle yaptı:

'En azından genel müdürün, tüm yönetim kurulunun ve geliştirici tarafının bütün bu çabalardan haberdar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sene önceki konumumuza göre çok daha büyük bir artı demektir.'

Fragman gönüllülerce Türkçe dublajlandı.

Fragman gönüllülerce Türkçe dublajlandı.

GTA 6'nın seslendirmesi İngilizce olacak ve Rockstar Games bugüne kadar hiçbir GTA oyununu dublajlamadı. Türkiye'de TanProduction adlı YouTube kanalı ise GTA 6 içeriklerini dublajlıyor. Kanalın kurucusu ve ses sanatçısı Tan Şahinkanat, bu çalışmayı profesyonel ses sanatçılarıyla gönüllü olarak yaptıkları bir hayran projesi olarak tanımlıyor. TanProduction, GTA 6'nın fragmanlarını ve Netflix'te yalnızca İngilizce yayınlanan ön gösterim içeriğini dublajlayıp kanalında paylaştı, yüzbinlerce izlenen video ulusal ve uluslararası basında gündem oldu. Şahinkanat, Rockstar'dan izin almadıklarını ya da şirketle irtibata geçmediklerini söylüyor. Take Two'nun CEO'su Strauss Zelnick ile e-posta yoluyla yazışarak Türkçe dil desteği talebini ilettiğini ve talebin farkında olduklarına dair geri dönüş aldığını anlatan Şahinkanat, resmi dublaj ihtimalini düşük görüyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

'Orijinal İngilizce seslendirme dışında başka dillerde dublaj yaptırmıyorlar. Bu dublaj ile dikkat çekmeye çalıştığımız noktalardan biri metin yerelleştirmesi açısından Türkçe dil desteği idi.'

Resmi dil desteği gelmese bile gönüllü çevirilere devam edeceklerini söyleyen Şahinkanat, oyun çıktıktan sonra oyun içi sinematikleri de dublajlamayı planlıyor.

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Yerelleştirme çeviriden fazlası.

Yerelleştirme çeviriden fazlası.

Uzmanlar Türkçe dil desteğinden söz ederken çeviri yerine yerelleştirme kavramını kullanıyor, çünkü çalışma yalnızca içeriği İngilizce'den Türkçe'ye çevirmekle sınırlı kalmıyor. Sony bünyesindeki birçok ünlü oyunun Türkçeleştirilmesinde yer alan Sercan Sülün, aradaki farkı şu ifadelerle anlatıyor:

'Oyun çevirmek bir kültür. Eğer yanlışlıkla sizin coğrafyanızda yapılmaması gereken bir espriyi sadece renk katsın diye bir oyuna eklerseniz infial yaratırsınız. O yüzden bu işi profesyoneller yapmalı.'

Türkiye'de yabancı dil konuşma oranının düşük olduğunu, bu yüzden ana dil desteğinin oyuncuları küresel içerikle buluşturmak için paha biçilemez olduğunu söyleyen Sülün, ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin oyun sektöründeki potansiyelini de vurguluyor ve şunları söylüyor:

'Ekonomik çalkantılara rağmen insanlar yemiyor, içmiyor, artırıyor bir şekilde oyunlara destek olmaya çalışıyor. Bunun karşılığında da Türkçe oyun istemeleri gayet normal.'

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım'da çıkacak ve ilk çıktığında tek kişilik oynanabilecek. Çevrimiçi GTA Online için henüz bir takvim açıklanmadı. Serinin bir önceki oyunu GTA 5 2013'te piyasaya sürüldüğünde dünya çapında çok sayıda rekor kırmış, o tarihten bu yana 200 milyondan fazla satmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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