article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Akıllı Telefon Pazarında 13 Yılın En Büyük Düşüşü: Telefon Almak Artık Lüks mü Oluyor?

Akıllı Telefon Pazarında 13 Yılın En Büyük Düşüşü: Telefon Almak Artık Lüks mü Oluyor?

Samsung iPhone
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 10:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Araştırma şirketi Omdia, 2026'nın üçüncü çeyreğine ait küresel akıllı telefon verilerini açıkladı. Temmuz-Eylül döneminde dünya genelindeki sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşerek 320,1 milyondan 254,7 milyona geriledi. Bu rakam, 2013'ten bu yana görülen en düşük üçüncü çeyrek seviyesi. Düşüşün arkasında yükselen telefon fiyatları ve bellek maliyetleri var. 

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsung Zirvede, İlk 5'te Kayıp Yaşamayan Tek Marka Apple

Samsung Zirvede, İlk 5'te Kayıp Yaşamayan Tek Marka Apple

Omdia'nın listesinde ilk beş şöyle sıralandı:

  • Samsung: 57,8 milyon (yüzde 5 düşüş)

  • Apple: 56,5 milyon (geçen yılla aynı)

  • Xiaomi: 30,7 milyon (yüzde 29 düşüş)

  • OPPO: 23,4 milyon (yüzde 39 düşüş)

  • vivo: 19,3 milyon (yüzde 33 düşüş)

Samsung'un giriş ve orta segmentteki Galaxy A serisi, markanın sevkiyatlarını destekledi. Ağustosta tanıtılan Galaxy Z8 serisi ve takas programları da premium segmentteki konumunu güçlendirdi.

Apple ise Çin ve Kuzey Amerika'daki güçlü talep, iPhone 17'ye yönelik ilgi ve beklenen fiyat artışları öncesinde yapılan kanal stoklaması sayesinde sevkiyatlarını geçen yılın aynı dönemindeki seviyede tuttu. Xiaomi'nin sevkiyatları Çin'de yüzde 20, Hindistan'da ise yüzde 28 geriledi.

Düşüşün Arkasında Ne Var?

Düşüşün Arkasında Ne Var?

Omdia'ya göre artan bileşen maliyetleri telefon fiyatlarını yukarı çekiyor. Xiaomi, OPPO ve vivo gibi markalar kâr marjlarını korumak için temel pazarlarında fiyat artırdı. Bu durum en çok fiyata duyarlı gelişmekte olan pazarları vurdu: Afrika'da sevkiyatlar yüzde 39 düştü.

Kur kayıpları, enflasyon ve artan yaşam maliyeti de alım gücünü azaltıyor. Bazı kullanıcılar telefon yenilemeyi erteliyor, yenilenmiş cihazlara ya da tuşlu telefonlara yöneliyor.

Omdia Baş Araştırma Analisti Sanyam Chaurasia, gelişmekte olan pazarların yükselen fiyat baskısıyla en fazla karşı karşıya kalan bölgeler olduğunu belirtti.

2027'de de Toparlanma Beklenmiyor

2027'de de Toparlanma Beklenmiyor

Omdia, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026'nın tamamında yüzde 12 düşmesini bekliyor. 2027'de de düşüşün sürmesi ancak daha yavaş bir hızda ilerlemesi öngörülüyor.

Yapay zeka çipleri için kullanılan yüksek bant genişlikli bellekteki (HBM) kıtlık ve klasik bellek arzındaki sıkışıklık, maliyetleri yüksek tutmaya devam edecek. Üreticilerin bu nedenle RAM ve depolama seçeneklerini yeniden düzenlemesi, ürün çeşitlerini azaltması ve daha kârlı modellere odaklanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın