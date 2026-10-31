Akıllı Telefon Pazarında 13 Yılın En Büyük Düşüşü: Telefon Almak Artık Lüks mü Oluyor?
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Araştırma şirketi Omdia, 2026'nın üçüncü çeyreğine ait küresel akıllı telefon verilerini açıkladı. Temmuz-Eylül döneminde dünya genelindeki sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşerek 320,1 milyondan 254,7 milyona geriledi. Bu rakam, 2013'ten bu yana görülen en düşük üçüncü çeyrek seviyesi. Düşüşün arkasında yükselen telefon fiyatları ve bellek maliyetleri var.
İşte detaylar.
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Düşüşün Arkasında Ne Var?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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