Akıllı Telefon Pazarında 13 Yılın En Büyük Düşüşü: Telefon Almak Artık Lüks mü Oluyor?

Omdia'ya göre artan bileşen maliyetleri telefon fiyatlarını yukarı çekiyor. Xiaomi, OPPO ve vivo gibi markalar kâr marjlarını korumak için temel pazarlarında fiyat artırdı. Bu durum en çok fiyata duyarlı gelişmekte olan pazarları vurdu: Afrika'da sevkiyatlar yüzde 39 düştü.

Kur kayıpları, enflasyon ve artan yaşam maliyeti de alım gücünü azaltıyor. Bazı kullanıcılar telefon yenilemeyi erteliyor, yenilenmiş cihazlara ya da tuşlu telefonlara yöneliyor.

Omdia Baş Araştırma Analisti Sanyam Chaurasia, gelişmekte olan pazarların yükselen fiyat baskısıyla en fazla karşı karşıya kalan bölgeler olduğunu belirtti.