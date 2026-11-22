Yeraltı'na Bir İsim Daha! Sıfır Bir Oyuncusu Yeraltı'nın Kadrosuna Dahil Oldu
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NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı'nın kadrosuna bir isim daha eklendi. Sıfır Bir'de canlandırdığı Cihat Sarsılmaz karakteriyle hafızalara kazınan Onur Akbay, kulislerden aktarılan bilgilere göre diziye dahil oldu. Oyuncunun Yeraltı'nda Behram karakterine hayat vereceği öğrenildi. Behram'ın hikâyedeki yeri ise henüz açıklanmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Onur Akbay, Yeraltı'nda Behram karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Onur Akbay, Sıfır Bir'de canlandırdığı Cihat Sarsılmaz karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.
Yeraltı, ikinci sezonunda da reyting tablosundaki güçlü yerini koruyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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