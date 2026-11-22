Bir Ayda 2. İptal! Muhtemel Aşk'ın Yeni Bölümü Ertelendi!
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Muhtemel Aşk'ın 23. bölümü 26 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de yayınlanmayacak.
Aynı akşam Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile TSİ 20.45'te sahaya çıkacak ve maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel Aşk, bir ay içinde ikinci kez yeni bölüm yayınlamadan bir haftayı geride bırakacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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