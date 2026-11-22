Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 19 Kasım Perşembe akşamı 22. bölümüyle ekrana gelmişti. İzleyiciler yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de bekliyordu.

Ancak Show TV, perşembe akşamının yayın akışını maçlar nedeniyle değiştirdi. Dizinin 23. bölümü bu hafta yayınlanmayacak; Defne, Kadir ve Tolga'nın hikâyesi bir hafta beklemeye alındı.