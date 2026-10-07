Yeraltı'na Dört Oyuncu Veda Etti, Kadroya Sekiz Yeni İsim Katıldı
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Yeraltı, bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle NOW'da başlıyor.
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İlk sezonun dört karakteri Kartal, Volkan, Hande ve Kaan yeni sezonda yok.
Yeni gelenlerin çoğu Bozo'nun geçmişine bağlanıyor: Derya, kızı ve koca bir aile.
Konseye iki yeni üye geldi, yeni oyuncu sayısı sekize ulaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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