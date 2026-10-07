Yeraltı'na Dört Oyuncu Veda Etti, Kadroya Sekiz Yeni İsim Katıldı

Şükran Ovalı, Bozo'nun yıllar önceki aşkı Derya'ya hayat veriyor. Derya'nın kızını, Şakir Paşa Ailesi'ndeki 'Alyoşa' karakteriyle tanınan Azra Aksu canlandırıyor. İkinci fragmanda Bozo'nun bir kızı olduğunu öğrendiği anlar, yeni sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

İsmail Hacıoğlu, Derya'nın kayınbiraderi Rüzgar olarak kadroda. Rüzgar'ın babasını Ekrem Tamer oynuyor. Derya'nın eşi Bora'yı ise Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim canlandırıyor. Bora Sivri de Rüzgar'ın sağ kolu olarak hikâyeye dahil oluyor. Yeni gelenlerin hikâyeye ilk adımı, Sultan ile Haydar Ali'nin düğünü olacak.