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Yeraltı'na Dört Oyuncu Veda Etti, Kadroya Sekiz Yeni İsim Katıldı

Yeraltı'na Dört Oyuncu Veda Etti, Kadroya Sekiz Yeni İsim Katıldı

yerli dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Yeraltı, 2. sezonuyla bu akşam saat 20.00'de NOW'da başlıyor. Yeni sezonda Kartal, Volkan, Hande ve Kaan karakterleri yok. Kadroya ise İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu sekiz yeni isim katıldı. Yeni gelenlerin çoğu, doğrudan Bozo'nun geçmişinden çıkıp geliyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeraltı, bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle NOW'da başlıyor.

Yeraltı, bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle NOW'da başlıyor.

Medyapım imzalı, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün, senaryosunu Berna Aruz'un üstlendiği dizi 28 Ocak'ta başlamış, 16 bölümlük ilk sezonunu 20 Mayıs'ta tamamlamıştı. Yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından gelen yeni sezon, Sultan ile Haydar Ali'nin düğünüyle açılıyor.

Ekrana dönüş öncesi en çok konuşulan konu ise kadro oldu. Ocak ayında paylaşılan ilk afişte yalnızca Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyordu. Yeni sezon afişinde bu sayı altıya çıktı.

İlk sezonun dört karakteri Kartal, Volkan, Hande ve Kaan yeni sezonda yok.

İlk sezonun dört karakteri Kartal, Volkan, Hande ve Kaan yeni sezonda yok.

Cemal Hünal'ın canlandırdığı Kartal'ın hikâyesi, 20 Mayıs'taki sezon finaliyle sona erdi. Volkan'a hayat veren Burak Çelik ise haziranda diziden ayrılmış, Kanal D'nin Haysiyet dizisine Tarık karakteriyle transfer olmuştu.

Avukat Hande'yi oynayan Beyza Gümülcine'nin ayrılık nedeni ise bambaşka. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu, deneme çekiminde Burak Özçivit'le kamera karşısına geçti ve ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki Leyla rolünü kazandı. Ardından Yeraltı'dan ayrılmak için yapımdan izin istediği öğrenildi. Orhan Becerir'in canlandırdığı Kaan'ın hikâyesi de ilk sezonun 13. bölümünde noktalanmıştı.

Yeni gelenlerin çoğu Bozo'nun geçmişine bağlanıyor: Derya, kızı ve koca bir aile.

Yeni gelenlerin çoğu Bozo'nun geçmişine bağlanıyor: Derya, kızı ve koca bir aile.

Şükran Ovalı, Bozo'nun yıllar önceki aşkı Derya'ya hayat veriyor. Derya'nın kızını, Şakir Paşa Ailesi'ndeki 'Alyoşa' karakteriyle tanınan Azra Aksu canlandırıyor. İkinci fragmanda Bozo'nun bir kızı olduğunu öğrendiği anlar, yeni sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

İsmail Hacıoğlu, Derya'nın kayınbiraderi Rüzgar olarak kadroda. Rüzgar'ın babasını Ekrem Tamer oynuyor. Derya'nın eşi Bora'yı ise Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim canlandırıyor. Bora Sivri de Rüzgar'ın sağ kolu olarak hikâyeye dahil oluyor. Yeni gelenlerin hikâyeye ilk adımı, Sultan ile Haydar Ali'nin düğünü olacak.

Konseye iki yeni üye geldi, yeni oyuncu sayısı sekize ulaştı.

Konseye iki yeni üye geldi, yeni oyuncu sayısı sekize ulaştı.

Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki Kenan rolüyle tanınan Hakan Dinçkol ve Burak Bingöl, yeni sezonda konsey üyelerine hayat verecek.

Mevcut kadroda ise Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan yerini koruyor. Sultan'a hayat veren Aydoğan, bu kez başrollerle birlikte afişte de yer aldı. Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Hülya Gülşen ve Hakan Çelebi de kadroda yer alan isimler arasında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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