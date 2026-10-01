Yeraltı'nın 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun Yanına Üç İsim Eklendi
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Yeraltı'nın 2. sezon afişi sonunda yayınlandı. İlk sezon afişinde yalnızca üç başrol yer almıştı, yeni afişte bu sayı altıya çıktı.
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Afişteki yeni yüzler Şükran Ovalı ve İsmail Hacıoğlu, Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterleri canlandırıyor.
Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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