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Yeraltı'nın 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun Yanına Üç İsim Eklendi

Yeraltı'nın 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun Yanına Üç İsim Eklendi

yerli dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 13:59
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NOW'un fenomen dizisi Yeraltı'nın 2. sezon afişi yayınlandı. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun yer aldığı afişte bu kez üç isim daha dikkat çekti. Üstelik yeni gelenlerden ikisi, Bozo'nun geçmişinden çıkıp gelen karakterlere hayat veriyor.

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Yeraltı'nın 2. sezon afişi sonunda yayınlandı. İlk sezon afişinde yalnızca üç başrol yer almıştı, yeni afişte bu sayı altıya çıktı.

Yeraltı'nın 2. sezon afişi sonunda yayınlandı. İlk sezon afişinde yalnızca üç başrol yer almıştı, yeni afişte bu sayı altıya çıktı.

Yeraltı, 7 Ekim'deki dönüşü öncesinde 2. sezon afişini de izleyiciyle buluşturdu. Dizinin ocak ayında paylaşılan ilk afişinde yalnızca Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yan yana görünmüştü. Yeni afişte ise Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'ya üç isim daha eşlik ediyor.

Bunlardan ilki, Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan. İlk sezonun sevilen isimlerinden olan Aydoğan, bu kez başrollerle birlikte afişte kendine yer buldu. Diğer iki isim ise yeni sezonun en çok konuşulan transferleri İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı.

Afişteki yeni yüzler Şükran Ovalı ve İsmail Hacıoğlu, Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterleri canlandırıyor.

Afişteki yeni yüzler Şükran Ovalı ve İsmail Hacıoğlu, Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterleri canlandırıyor.

Şükran Ovalı, dizide Bozo'nun yıllar önceki aşkı Derya'ya hayat veriyor. 29 Eylül'de yayınlanan ikinci fragmanda Derya, Bozo'nun karşısına tek başına değil kızıyla birlikte çıkmıştı. Kızı ise Şakir Paşa Ailesi'ndeki 'Alyoşa' karakteriyle tanınan Azra Aksu canlandırıyor.

İsmail Hacıoğlu ise Rüzgar karakteriyle kadroda. Aktarılan bilgilere göre Rüzgar, Derya'nın kayınbiraderi, yani Azra Aksu'nun karakterinin amcası. Hacıoğlu ve Ovalı'nın daha ilk afişte başrollerle aynı karede yer alması, bu aile hikayesinin yeni sezonda ne kadar belirleyici olacağını da gösteriyor.

Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Medyapım imzalı dizi, 28 Ocak'ta başlayıp 16 bölüm süren ilk sezonunu 20 Mayıs'ta tamamlamıştı. Yeni sezon, 17. bölümle ekrana gelecek.

İlk tanıtımda Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden kareler ve Ceylan'ın 'Cehennemde yan Ali!' repliği öne çıkmıştı. İkinci fragmanda ise odak tamamen Bozo'nun geçmişine çevrilmişti.

Kadroda Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Hülya Gülşen ve Hakan Çelebi gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Jak Cem Avnayim, Hakan Dinçkol, Bora Sivri ve Burak Bingöl de yeni sezonda hikayeye dahil olan isimler arasında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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