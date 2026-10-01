Yeraltı'nın 2. Sezon Afişi Yayınlandı! Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun Yanına Üç İsim Eklendi

Yeraltı, 7 Ekim'deki dönüşü öncesinde 2. sezon afişini de izleyiciyle buluşturdu. Dizinin ocak ayında paylaşılan ilk afişinde yalnızca Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yan yana görünmüştü. Yeni afişte ise Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'ya üç isim daha eşlik ediyor.

Bunlardan ilki, Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan. İlk sezonun sevilen isimlerinden olan Aydoğan, bu kez başrollerle birlikte afişte kendine yer buldu. Diğer iki isim ise yeni sezonun en çok konuşulan transferleri İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı.