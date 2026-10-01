Ronaldo'nun Vedasının Ardından Portekiz Milli Takımı Birkaç Saatte 500 Bin Takipçi Kaybetti

Krizin fitili, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendiği maçta ateşlendi. Jorge Jesus'un son yarım saatte oyuna gireceğini söylediği Ronaldo, karşılaşma boyunca kulübede kaldı. Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında Jesus, Ronaldo'nun ilk 11'de başlamayacağını açıkladı ve aralarında bir sorun olmadığını savundu.

Ronaldo bu açıklamanın ardından Instagram'dan bir mesaj yayımladı. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra kamptan ayrılmaya karar verdiğini yazan yıldız, Portekiz'e ve 'istisnasız tüm takım arkadaşlarına' başarı diledi; ayrılığın gerçek nedenlerini ise zamanı geldiğinde anlatacağını söyledi. Goal'e göre bu mesajla 41 yaşındaki golcünün milli takım kariyeri anında sona erdi. Ronaldo, 234 maçta attığı 146 golle Portekiz tarihinin hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan ismi olarak ayrılıyor. 2016 Avrupa Şampiyonası zaferi de bu dönemin en parlak sayfası olarak kayıtlara geçti.