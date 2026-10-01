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Ronaldo'nun Vedasının Ardından Portekiz Milli Takımı Birkaç Saatte 500 Bin Takipçi Kaybetti

Ronaldo'nun Vedasının Ardından Portekiz Milli Takımı Birkaç Saatte 500 Bin Takipçi Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 14:13
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na veda etmesinin yankısı sosyal medyada da rakamlara yansıdı. Goal'ün haberine göre milli takımın resmî hesabı, 41 yaşındaki yıldızın ayrılık mesajının ardından yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 500 bin takipçi kaybetti. Ronaldo, Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında kulübeden çıkamamasının ve teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından 30 Eylül'de Danimarka'daki kampı terk etmişti. Portekiz ise bugün Kopenhag'da Danimarka'nın konuğu olacak. Ayrılıktan önce 25 milyona yakın takipçisi bulunan hesaptaki bu ani düşüş, Ronaldo'nun milli takımın vitrinindeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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25 milyona yakın takipçisi olan resmî hesap, ayrılık mesajının ardından birkaç saatte yaklaşık 500 bin takipçi kaybetti.

25 milyona yakın takipçisi olan resmî hesap, ayrılık mesajının ardından birkaç saatte yaklaşık 500 bin takipçi kaybetti.

Ronaldo'nun ayrılık haberi duyulur duyulmaz Portekiz Milli Takımı'nın Instagram hesabındaki takipçi sayısı futbolseverlerin yakın takibine girdi. Goal, resmî hesabın birkaç saat içinde yaklaşık 500 bin takipçi kaybettiğini aktardı. X'te ilk saatlerde paylaşılan tahminler de 400 bin civarında bir düşüşe işaret ediyordu.

Sosyal medya analiz platformu CreatorDB'nin verilerine göre hesap, Ronaldo'nun ayrılığından önce, 26 Eylül itibarıyla yaklaşık 24,9 milyon takipçiye sahipti. Aynı verilere göre hesap son 90 günde 500 bini aşkın yeni takipçi kazanmıştı. Yani milli takım, aylar içinde topladığı takipçiyi Ronaldo'nun tek bir mesajının ardından yalnızca birkaç saatte neredeyse tamamen geri vermiş oldu.

Norveç maçında kulübeden çıkamayan Ronaldo, 234 maç ve 146 golle milli takım kariyerini noktaladı.

Norveç maçında kulübeden çıkamayan Ronaldo, 234 maç ve 146 golle milli takım kariyerini noktaladı.

Krizin fitili, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendiği maçta ateşlendi. Jorge Jesus'un son yarım saatte oyuna gireceğini söylediği Ronaldo, karşılaşma boyunca kulübede kaldı. Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında Jesus, Ronaldo'nun ilk 11'de başlamayacağını açıkladı ve aralarında bir sorun olmadığını savundu.

Ronaldo bu açıklamanın ardından Instagram'dan bir mesaj yayımladı. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra kamptan ayrılmaya karar verdiğini yazan yıldız, Portekiz'e ve 'istisnasız tüm takım arkadaşlarına' başarı diledi; ayrılığın gerçek nedenlerini ise zamanı geldiğinde anlatacağını söyledi. Goal'e göre bu mesajla 41 yaşındaki golcünün milli takım kariyeri anında sona erdi. Ronaldo, 234 maçta attığı 146 golle Portekiz tarihinin hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan ismi olarak ayrılıyor. 2016 Avrupa Şampiyonası zaferi de bu dönemin en parlak sayfası olarak kayıtlara geçti.

Taraftarın yüzde 78,2'si Ronaldo'yu suçlu buldu, 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya geçti.

Taraftarın yüzde 78,2'si Ronaldo'yu suçlu buldu, 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya geçti.

Ayrılığın faturası tribünde de tartışılıyor. Portekiz gazetesi A Bola'nın anketinde katılımcıların yüzde 78,2'si yaşananlardan Ronaldo'yu sorumlu tuttu. Teknik direktör Jorge Jesus'u suçlayanların oranı yüzde 13,7'de kalırken federasyon başkanı Pedro Proença'yı işaret edenler yüzde 8,1 oldu. Kriz siyasete de sıçradı; Başbakan Luís Montenegro'nun Jesus ile görüşme talep ettiği bildirildi.

Sahada ise hayat devam ediyor. Uluslar Ligi kuralları kadrodaki oyuncuların 1 ile 23 arasındaki numaraları giymesini şart koştuğu için Ronaldo'nun yıllardır sırtında taşıdığı 7 numara, bu yaz Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao'ya verildi. Portekiz, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak Danimarka maçına yeni 7 numarasıyla çıkacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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