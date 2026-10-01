Ronaldo'nun Vedasının Ardından Portekiz Milli Takımı Birkaç Saatte 500 Bin Takipçi Kaybetti
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na veda etmesinin yankısı sosyal medyada da rakamlara yansıdı. Goal'ün haberine göre milli takımın resmî hesabı, 41 yaşındaki yıldızın ayrılık mesajının ardından yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 500 bin takipçi kaybetti. Ronaldo, Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında kulübeden çıkamamasının ve teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından 30 Eylül'de Danimarka'daki kampı terk etmişti. Portekiz ise bugün Kopenhag'da Danimarka'nın konuğu olacak. Ayrılıktan önce 25 milyona yakın takipçisi bulunan hesaptaki bu ani düşüş, Ronaldo'nun milli takımın vitrinindeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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25 milyona yakın takipçisi olan resmî hesap, ayrılık mesajının ardından birkaç saatte yaklaşık 500 bin takipçi kaybetti.
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Norveç maçında kulübeden çıkamayan Ronaldo, 234 maç ve 146 golle milli takım kariyerini noktaladı.
Taraftarın yüzde 78,2'si Ronaldo'yu suçlu buldu, 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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