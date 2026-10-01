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“Onu Asıl Yerinde Yiyeceksin” Diyenlere Migros Yemek’ten Cevap: “Yerimde Yerim.”

“Onu Asıl Yerinde Yiyeceksin” Diyenlere Migros Yemek’ten Cevap: “Yerimde Yerim.”

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Onedio Content - Onedio Editörü
01.10.2026 - 14:29
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Yemek söz konusu olduğunda yıllardır duyduğumuz bir cümle var: “Onu asıl yerinde yiyeceksin.”  

Peki ya artık iyi yemek için tek bir “asıl yer” yoksa?

Migros Yemek, yeni reklam filmi “Yerimde Yerim” ile bu alışkanlığa eğlenceli bir cevap veriyor. Çünkü bugün sevdiğimiz yemeğe ulaşmak için restorana gitmeye, sıra beklemeye ya da bulunduğumuz yerden kalkmaya gerek yok. Migros Yemek’te aradığımız restoranlar, sevdiğimiz lezzetler ve farklı bütçelere hitap eden avantajlar, bulunduğumuz yere geliyor.

Binlerce restoran seçeneği, hızlı teslimat, sıcak yemek ve avantajlı fırsatlarla Migros Yemek, yemek siparişini başlı başına bir deneyime dönüştürüyor. İster evde, ister ofiste, ister günün koşturmacası içinde olalım; canımız ne çekiyorsa, nerede olmak istiyorsak orada yiyebiliyoruz.

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“Yerimde Yerim” de tam olarak bu özgürlüğü sahipleniyor.

“Yerimde Yerim” de tam olarak bu özgürlüğü sahipleniyor.

Filmde, “yemeğin asıl yeri” fikrini tersine çevirerek, iyi yemeğin artık tek bir mekâna bağlı olmadığını; Migros Yemek’le yemeğin keyfinin bulunulan her yere taşınabildiğini anlatıyor. 

Filmin yaratıcı dünyasını tamamlayan “Yerimde Yerim” şarkısı ise bu fikri eğlenceli ve akılda kalıcı bir müzikal kimliğe taşıyor:

Gitmeden. Beklemeden. Yerimden kalkmadan.

Yerimde yerim.

Ve gelince…

Yerim de yerim.

Migros Yemek’le

Yerimde Yerim

Yerimde yersem

Yerim de yerim!

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