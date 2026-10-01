“Onu Asıl Yerinde Yiyeceksin” Diyenlere Migros Yemek’ten Cevap: “Yerimde Yerim.”

Yemek söz konusu olduğunda yıllardır duyduğumuz bir cümle var: “Onu asıl yerinde yiyeceksin.”

Peki ya artık iyi yemek için tek bir “asıl yer” yoksa?

Migros Yemek, yeni reklam filmi “Yerimde Yerim” ile bu alışkanlığa eğlenceli bir cevap veriyor. Çünkü bugün sevdiğimiz yemeğe ulaşmak için restorana gitmeye, sıra beklemeye ya da bulunduğumuz yerden kalkmaya gerek yok. Migros Yemek’te aradığımız restoranlar, sevdiğimiz lezzetler ve farklı bütçelere hitap eden avantajlar, bulunduğumuz yere geliyor.

Binlerce restoran seçeneği, hızlı teslimat, sıcak yemek ve avantajlı fırsatlarla Migros Yemek, yemek siparişini başlı başına bir deneyime dönüştürüyor. İster evde, ister ofiste, ister günün koşturmacası içinde olalım; canımız ne çekiyorsa, nerede olmak istiyorsak orada yiyebiliyoruz.