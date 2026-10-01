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Yaşam
En İyi Ketçap Markaları - 2026

En İyi Ketçap Markaları - 2026

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:52
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Ketçap mutfakta en sık kullanılan soslardan biri ancak market raflarındaki ürünler birbirine sanıldığı kadar benzemiyor. Domates oranı, ilave şeker miktarı, nişasta ve koruyucu kullanımı markadan markaya değişiyor. Peki iyi bir ketçapta domates oranı ne kadar olmalı, etiketteki şeker ve tuz bilgisi nasıl okunur, şeker ilavesiz ketçaplar gerçekten daha hafif mi? Heinz, Tat, Pınar, Calve, Tukaş, Tamek, Dr. Pan ve Jr Sous Chef gibi markaların ürünlerini sizler için inceledik. Gelin detaylara geçelim…

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Ketçap Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Ketçap Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Ketçap alırken ilk bakılması gereken yer ambalajın arkası. Türk Gıda Kodeksi'ne göre içindekiler listesi, üründe en çok bulunan bileşenden en aza doğru sıralanıyor. Listenin başında domates mi yoksa su mu yazdığı, ürün hakkında ilk ipucunu veriyor.

Domates Oranı Ketçabın Kalitesini Nasıl Belirler?

Ketçap çoğunlukla domates salçası ya da püresinden yapılıyor. Bu yüzden bazı markalar oranı '100 g ketçap için kullanılan domates' şeklinde belirtiyor. Heinz klasik ketçabında bu miktar 148 g iken Pınar ise 1 kg ketçapta 2 kg domates bulunduğunu açıklıyor. Domates oranı yükseldikçe tat daha belirgin, kıvam daha doğal oluyor. Oran hiç yazılmıyorsa listenin ilk sıralarına bakmanızı tavsiye ediyoruz..

İlave Şeker ve Tuz Ketçap Etiketinde Nasıl Okunur?

Besin değeri tablosundaki 'şekerler' satırı domatesin kendi şekerini de kapsıyor. İlave şekeri görmek için içindekiler listesinde şeker, glikoz şurubu, glikoz-fruktoz şurubu ya da fruktoz gibi ifadeleri aramak gerekiyor. Klasik ketçaplarda 100 g'da 20 g'ın üzerinde şeker görmek mümkün. Tuz miktarı ise tabloda ayrıca yazıyor ve küçük porsiyonlarda bile günlük tuz alımına eklendiği unutulmamalı.

Nişasta ve Koruyucu İçeren Ürünler Nasıl Ayırt Edilir?

Nişasta ve ksantan gam ketçaba kıvam vermek için kullanılıyor. Domates oranı düşük ürünlerde bu maddelere daha sık rastlanıyor. Koruyucular ise etikette adıyla ya da E koduyla yazıyor. Sodyum benzoat (E211) ve potasyum sorbat (E202) en sık görülenler. Koruyucu içermeyen ürünler genellikle bunu ambalajın ön yüzünde belirtiyor.

En İyi Ketçap Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Ketçap Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Klasik (Tatlı) Ketçap Markaları

  • Heinz: Kıvamı koyu ve domates tadı belirgin. 100 g ketçap için 148 g domates kullanılıyor. Fiyatı diğer market ketçaplarına göre daha yüksek.

  • Tat: Türkiye'de en bilinen ketçaplardan. Tatlı profili sevenler için öne çıkıyor. 100 g'da 23 g şeker bulunduğu için daha tatlı bulunabiliyor.

  • Pınar: Koruyucu, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içermiyor. 100 g'da 101 kcal ile klasik ketçaplar arasında daha hafif kalıyor.

  • Calve: Market ve restoranlarda sık karşılaşılan ketçaplardan. Etiketinde modifiye nişasta ve koruyucu yer alabiliyor.

En İyi Acı Ketçap Seçenekleri

  • Heinz Acılı Ketçap: Acı biber özütü ve kırmızı biberle hazırlanıyor. Acılığı klasik ketçaba göre belirgin.

  • Tat Acı Ketçap: Markanın tanımıyla hafif acılı. Çok acı sevmeyenler için iyi bir başlangıç.

  • Pınar Acılı Ketçap: Klasik Pınar ketçabının acılı versiyonu. Koruyucusuz ürün arayanlar için seçenek.

  • Calve Acılı Ketçap: Burger ve dürüm gibi kullanımlarda değerlendirilebilir.

En İyi Organik ve Katkısız Ketçap Markaları

  • Heinz Organik: Organik sertifikalı ve koruyucu içermiyor. Büyük marketlerde bulunabilen az sayıdaki organik ketçaptan.

  • Jr Sous Chef: Organik Kuru Domates Ketçap, %74 organik kuru domatesle hazırlanıyor ve şeker yerine üzüm pekmezi kullanılıyor. Tadı klasik ketçaptan daha çok domates sosuna yakın.

  • Ekoloji Market: Organik ketçabında koruyucu, renklendirici ve ilave şeker kullanılmıyor.

Şeker İlavesiz ve Düşük Kalorili Ketçap Alternatifleri

  • Heinz Şeker İlavesiz: Marka, normal ketçaba göre %75 daha az şeker içerdiğini ve tatlılığın domatesten geldiğini belirtiyor. Ayrıca %50 az tuz ve az şeker içeren bir versiyonu da var.

  • Dr. Pan: Şekersiz ketçabı tatlandırıcı olarak sukraloz içeriyor. Porsiyon başına kalorisi çok düşük ancak modifiye nişasta ve koruyucu da bulunuyor.

  • Jr Sous Chef: İlave şeker yerine az miktarda pekmez kullanılıyor. 100 g'da yaklaşık 69 kcal içeriyor.

En İyi Ketçap Markaları: Yerli Marka İncelemesi - 2026

En İyi Ketçap Markaları: Yerli Marka İncelemesi - 2026

Markette En Yaygın Bulunan Yerli Ketçap Markaları

  • Tat: Tatlı, acı ve çeşnili çeşitleriyle hemen her markette bulunuyor. Farklı gramaj seçenekleri var.

  • Pınar: 420 g ve 600 g ambalajlarda satılıyor. Koruyucusuz olması yerli markalar arasında öne çıkan özelliği.

  • Tukaş: Hem market hem toplu tüketim tarafında yaygın. Etiketinde glikoz şurubu, modifiye nişasta ve koruyucu yer alabiliyor.

  • Tamek: Uygun fiyatlı seçenekler arasında. Etiketinde glikoz şurubu ve modifiye mısır nişastası bulunabiliyor.

Zincir Marketlerin Kendi Markalı Ketçap Ürünleri

Büyük zincir marketlerin çoğunun kendi markalı ketçabı bulunuyor. Bu ürünler genellikle bilinen markalardan daha ucuz. İçerikleri ise üreticiye göre değişebildiği için domates oranına, şeker türüne ve koruyucu bilgisine tek tek bakmak gerekiyor. Ambalajda yazan üretici firma adı, ürünün hangi tesiste üretildiğini anlamak için de işe yarıyor.

Butik Üreticilerin Katkısız Ketçap Seçenekleri

  • Jr Sous Chef: Kuru domates, soğan, zeytinyağı ve pekmezle yapılan organik ketçabı cam kavanozda satılıyor.

  • Yerlim: Kuşadası'ndaki Değirmen Organik Çiftlik'te üretiliyor. Organik sertifikalı ve şekersiz bir versiyonu da var.

  • Makarna Lütfen: Organik Tatlı Ketçap'ta şeker yerine organik elma suyu konsantresi kullanılıyor.

Ketçap Markaları: Kullanıcı Yorumları

Ketçap Markaları: Kullanıcı Yorumları

Kullanıcılar Hangi Ketçabın Kıvamını Daha Çok Beğeniyor?

Kıvam yorumlarında Heinz sık öne çıkıyor. Koyu yapısı ve şişeden yavaş akması beğenilirken bazı kullanıcılar şişeden çıkarmakta zorlandığını söylüyor. Calve ve Tukaş gibi daha akışkan ketçaplar ise sandviç ve dürümde kolay yayıldığı için tercih ediliyor.

Çocuklu Aileler Hangi Ketçabı Tercih Ediyor?

Çocuklu ailelerin yorumlarında koruyucusuz olduğu için Pınar ve daha az şekerli seçenek olarak Heinz'in az şekerli versiyonları sık geçiyor. Bazı aileler ise çocukların tatlı ketçaba alışkın olduğunu ve şeker ilavesiz ürünleri daha ekşi bulduklarını belirtiyor.

Yorumlarda Domates Tadı En Belirgin Bulunan Ketçaplar

Domates tadı konusunda Heinz ve Pınar olumlu yorum alıyor. Jr Sous Chef'in organik ketçabı ise domates sosuna yakın tadıyla seviliyor ama klasik ketçap bekleyenlere farklı gelebiliyor. Tat için tatlılığın domates tadının önüne geçtiğini söyleyen kullanıcılar da bulunuyor.

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Ketçap Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Ketçap Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kilogram Başına En Uygun Fiyatlı Ketçap Seçenekleri

Ketçap fiyatlarını karşılaştırırken şişe fiyatından çok kilogram fiyatına bakmak daha doğru. Market raf etiketlerinde bu bilgi genellikle yazıyor. Zincir market markaları, Tamek ve Tukaş kilogram başına en uygun seçenekler arasında. Tat ve Calve orta, Heinz ise üst fiyat grubunda.

Cam Kavanoz ve Pet Şişe Ketçap Fiyat Karşılaştırması

Market ketçaplarının çoğu sıkılabilir pet şişede satılıyor. Cam kavanoz daha çok organik ve butik ürünlerde tercih ediliyor. Bu ürünlerin hem gramajı küçük hem kilogram fiyatı belirgin şekilde yüksek. Cam ambalajın bir avantajı, ürünün içini görmeyi ve kavanozu yeniden kullanmayı sağlaması.

Toplu Alımda En Avantajlı Ketçap Ambalajları

Sık ketçap tüketen evlerde 1 kg'lık ambalajlar kilogram fiyatını düşürüyor. Heinz'in 1 kg'lık şişesi, Tukaş'ın ise toplu tüketime yönelik daha büyük ambalajları bulunuyor. Tukaş ve Calvé'nin 9 g'lık porsiyonluk paketleri ise okul çantası ve piknik için pratik ama kilogram başına daha pahalıya geliyor.

SSS: Ketçap Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Ketçap Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Ketçap Markası Hangisi? 2026 Editör Tavsiyesi

Klasik tat ve koyu kıvam isteyenler Heinz'e, koruyucusuz bir market ketçabı arayanlar Pınar'a bakabilir. Şekeri azaltmak isteyenler Heinz Şeker İlavesiz ya da Dr. Pan'ı, katkısız ve organik ürün arayanlar Jr Sous Chef, Heinz Organik ve Yerlim'i değerlendirebilir. Bütçe öncelikliyse Tamek, Tukaş ve zincir market markaları öne çıkıyor.

Açılan Ketçap Buzdolabında Ne Kadar Saklanır?

Açılan ketçabın buzdolabında saklanması gerekiyor. Üreticiler genellikle açıldıktan sonra birkaç hafta içinde tüketilmesini öneriyor ve en doğru bilgi ambalajın üzerinde yazıyor. Koruyucu içermeyen ve organik ürünlerde bu süre daha kısa olabiliyor. Şişe ağzının temiz tutulması ve ürüne temiz kaşıkla dokunulması da raf ömrünü uzatıyor.

Ketçap Bir Porsiyonda Kaç Kalori?

Bir porsiyon genellikle 1 yemek kaşığı, yani yaklaşık 15 g olarak kabul ediliyor. Tat ketçapta bu miktar yaklaşık 19 kcal, Pınar'da yaklaşık 15 kcal ediyor. Şeker ilavesiz ürünlerde kalori daha da düşüyor. Ancak patates kızartması gibi yiyeceklerle birlikte tüketilen miktar çoğu zaman bir porsiyonu geçiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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