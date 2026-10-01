En İyi Ketçap Markaları - 2026
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Ketçap mutfakta en sık kullanılan soslardan biri ancak market raflarındaki ürünler birbirine sanıldığı kadar benzemiyor. Domates oranı, ilave şeker miktarı, nişasta ve koruyucu kullanımı markadan markaya değişiyor. Peki iyi bir ketçapta domates oranı ne kadar olmalı, etiketteki şeker ve tuz bilgisi nasıl okunur, şeker ilavesiz ketçaplar gerçekten daha hafif mi? Heinz, Tat, Pınar, Calve, Tukaş, Tamek, Dr. Pan ve Jr Sous Chef gibi markaların ürünlerini sizler için inceledik. Gelin detaylara geçelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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