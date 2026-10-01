En İyi Ketçap Markaları - 2026

Ketçap alırken ilk bakılması gereken yer ambalajın arkası. Türk Gıda Kodeksi'ne göre içindekiler listesi, üründe en çok bulunan bileşenden en aza doğru sıralanıyor. Listenin başında domates mi yoksa su mu yazdığı, ürün hakkında ilk ipucunu veriyor.

Domates Oranı Ketçabın Kalitesini Nasıl Belirler?

Ketçap çoğunlukla domates salçası ya da püresinden yapılıyor. Bu yüzden bazı markalar oranı '100 g ketçap için kullanılan domates' şeklinde belirtiyor. Heinz klasik ketçabında bu miktar 148 g iken Pınar ise 1 kg ketçapta 2 kg domates bulunduğunu açıklıyor. Domates oranı yükseldikçe tat daha belirgin, kıvam daha doğal oluyor. Oran hiç yazılmıyorsa listenin ilk sıralarına bakmanızı tavsiye ediyoruz..

İlave Şeker ve Tuz Ketçap Etiketinde Nasıl Okunur?

Besin değeri tablosundaki 'şekerler' satırı domatesin kendi şekerini de kapsıyor. İlave şekeri görmek için içindekiler listesinde şeker, glikoz şurubu, glikoz-fruktoz şurubu ya da fruktoz gibi ifadeleri aramak gerekiyor. Klasik ketçaplarda 100 g'da 20 g'ın üzerinde şeker görmek mümkün. Tuz miktarı ise tabloda ayrıca yazıyor ve küçük porsiyonlarda bile günlük tuz alımına eklendiği unutulmamalı.

Nişasta ve Koruyucu İçeren Ürünler Nasıl Ayırt Edilir?

Nişasta ve ksantan gam ketçaba kıvam vermek için kullanılıyor. Domates oranı düşük ürünlerde bu maddelere daha sık rastlanıyor. Koruyucular ise etikette adıyla ya da E koduyla yazıyor. Sodyum benzoat (E211) ve potasyum sorbat (E202) en sık görülenler. Koruyucu içermeyen ürünler genellikle bunu ambalajın ön yüzünde belirtiyor.