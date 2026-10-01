Ekonomik Hayatın Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?

Parayı saklamak ya da kenarda çürütmek için değil, sonuna kadar deneyimlemek, risk almak ve anı yaşamak için bir araç olarak gören yüksek tempolu yapın seni bu filme götürüyor. Sınırları zorlamaktan, fırsat gördüğün an gözün kapalı dalmaktan ve hayatın sunduğu konforun tadını çıkarmaktan çekinmeyen adrenalin dolu tavrın, Jordan Belfort’un yüksek enerjili dünyasıyla doğrudan eşleşiyor. Bazen virajları sert alsan da eğlenceden ve büyük oynamaktan ödün vermeyen karakterin bu maceranın ana yakıtı.