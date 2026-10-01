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Ekonomik Hayatın Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?

Ekonomik Hayatın Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
01.10.2026 - 15:01
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Ekonomik hayatın bir film olsaydı nasıl olurdu? Sen bize ekonomik hayatını, tercihlerini ve günlük yaşantını anlat biz de sana hangi film olacağını söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

1. Maaşın hesabına yattığı ilk 5 dakika nasıl geçer?

2. Beklenmedik acil bir masraf çıktığında ne yaparsın?

3. Beğendiğin ama ihtiyacın olmayan bir şey görürsen ne yaparsın peki?

4. Yatırım konusu açıldığında tavrın bunlardan hangisi?

5. Ay sonu geldiğinde banka hesabının durumu nasıl peki?

6. Yolda yürürken yerde bir miktar para buldun... Ne yaparsın?

7. Finansal geleceğin tek bir cümleyle özetlense ne olurdu?

8. Aylık bütçeni nasıl takip edersin?

The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme - 2006)

Ekonomik hayatında kıt kaynaklarla mucizeler yaratan ve her ay bütçeyi dengelemek için amansız bir mücadele veren yapın, Chris Gardner'ın hikâyesiyle birebir örtüşüyor. Sıfır noktasında bile pes etmeden, cebindeki son kuruşu ve zamanı milimetrik hesaplayarak fırtınalı günleri atlatma azmin bu filmin ruhunu yansıtıyor. Bütçedeki beklenmedik delikleri kapatırken sergilediğin pratik zekâ ve ayakta kalma direnci, filmin duygusal ve mücadeleci atmosferiyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

Moneyball (Kazanma Sanatı - 2011)

Finansal kararlarını duygularınla değil, rasyonel veriler, istatistikler ve uzun vadeli stratejilerle yönetme tarzın tam anlamıyla bu filmin felsefesini taşıyor. Herkesin popüler ve pahalı seçeneklere yöneldiği yerde senin değerinin altında kalmış fırsatları bulup çıkarman, Billy Beane'in verilerle dev bütçeli rakiplere kafa tutma zekâsıyla aynı çizgide. Duygusal harcamalardan uzak durup sistemli bir şekilde kendi finansal krallığını inşa etme disiplinin, filmin soğukkanlı ve analitik yapısında karşılığını buluyor.

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı - 2013)

Parayı saklamak ya da kenarda çürütmek için değil, sonuna kadar deneyimlemek, risk almak ve anı yaşamak için bir araç olarak gören yüksek tempolu yapın seni bu filme götürüyor. Sınırları zorlamaktan, fırsat gördüğün an gözün kapalı dalmaktan ve hayatın sunduğu konforun tadını çıkarmaktan çekinmeyen adrenalin dolu tavrın, Jordan Belfort’un yüksek enerjili dünyasıyla doğrudan eşleşiyor. Bazen virajları sert alsan da eğlenceden ve büyük oynamaktan ödün vermeyen karakterin bu maceranın ana yakıtı.

The Big Short (Büyük Açık - 2015)

Piyasadaki kalabalıkların görmediği detayları fark eden, kriz anlarında bile fırsat kokusu alıp durumu kendi lehine çeviren kıvrak zekân tam olarak bu filmin özeti. Herkes standart yollardan yürürken senin F/P oranlarını, alternatif getirileri ve piyasa açıkları analiz edip hamle yapman, finans dünyasındaki büyük kırılmayı önceden sezen uzmanların vizyonunu yansıtıyor. Pratik, çözüm odaklı ve değişen ekonomik şartlara ışık hızıyla adapte olabilen yapın sayesinde her şartta kazançlı çıkan taraf olmayı başarıyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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