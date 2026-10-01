Ekonomik Hayatın Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?
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Ekonomik hayatın bir film olsaydı nasıl olurdu? Sen bize ekonomik hayatını, tercihlerini ve günlük yaşantını anlat biz de sana hangi film olacağını söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
1. Maaşın hesabına yattığı ilk 5 dakika nasıl geçer?
2. Beklenmedik acil bir masraf çıktığında ne yaparsın?
3. Beğendiğin ama ihtiyacın olmayan bir şey görürsen ne yaparsın peki?
4. Yatırım konusu açıldığında tavrın bunlardan hangisi?
5. Ay sonu geldiğinde banka hesabının durumu nasıl peki?
6. Yolda yürürken yerde bir miktar para buldun... Ne yaparsın?
7. Finansal geleceğin tek bir cümleyle özetlense ne olurdu?
8. Aylık bütçeni nasıl takip edersin?
The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme - 2006)
Moneyball (Kazanma Sanatı - 2011)
The Wolf of Wall Street (Para Avcısı - 2013)
The Big Short (Büyük Açık - 2015)
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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