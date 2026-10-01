Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sözcü TV Spikeri Deniz Türkeri Kaza Yaptı: Park Halindeki Araçlara Çarptı

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece saat 23.45 sıralarında yaşandı. Beşiktaş'ta uygulama yapan polis ekipleri, bir sürücüye durması için ihtarda bulundu. Sürücünün Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu belirtildi; Türkeri ihtara uymadı ve aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca Şişli Muradiye Mahallesi'nde sona erdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Türkeri, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Çarpma anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kazanın ardından olay yerine polis araçlarının geldiği de görülüyor. Yapılan kontrolde Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemlerin tamamlanması için emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.