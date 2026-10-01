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Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sözcü TV Spikeri Deniz Türkeri Kaza Yaptı: Park Halindeki Araçlara Çarptı

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sözcü TV Spikeri Deniz Türkeri Kaza Yaptı: Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 15:02
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Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri (45), Beşiktaş'ta polis denetiminde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, takip sırasında Şişli'de park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu iddia edilen Türkeri gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kaçışın sonu Şişli Muradiye Mahallesi'nde geldi: Araç, sokakta sıralanan park halindeki otomobillere çarparak durdu.

Kaçışın sonu Şişli Muradiye Mahallesi'nde geldi: Araç, sokakta sıralanan park halindeki otomobillere çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece saat 23.45 sıralarında yaşandı. Beşiktaş'ta uygulama yapan polis ekipleri, bir sürücüye durması için ihtarda bulundu. Sürücünün Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu belirtildi; Türkeri ihtara uymadı ve aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca Şişli Muradiye Mahallesi'nde sona erdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Türkeri, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Çarpma anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kazanın ardından olay yerine polis araçlarının geldiği de görülüyor. Yapılan kontrolde Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemlerin tamamlanması için emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İşte o anlar...

Deniz Türkeri 👇

Deniz Türkeri 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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