article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıkılacak Binaya Dev Fermuarlar Yerleştirdi: Cephesini Kumaş Gibi Açtı!

Yıkılacak Binaya Dev Fermuarlar Yerleştirdi: Cephesini Kumaş Gibi Açtı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 15:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiliz sanatçı Alex Chinneck, 2018'de Ashford kentinde yıkılması planlanan 1960'lardan kalma bir ofis binasını dev fermuarlarla bir sanat eserine dönüştürdü. 'Open to the Public' adlı çalışmada binanın duvarları, fermuarı açılan bir kumaş gibi dışa doğru kıvrılıyordu.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Binanın yan ve arka cephesine iki dev fermuar yerleştirildi

Binanın yan ve arka cephesine iki dev fermuar yerleştirildi

Architecture Today'in aktardığına göre eser, Kent kontluğundaki Ashford'da, eski bir tabakhanenin bulunduğu alandaki Brundrett House adlı binada sergilendi. ArchDaily ise binanın eski Kent Wool Growers alanında yer aldığını yazıyor. Yıkılmayı bekleyen 1960'lar yapımı ofis binasının bir yanına ve arka cephesine birer dev fermuar yerleştirildi.

ArchDaily'ye göre binanın kısa cephesinden aşağı inen fermuar, sekiz metre yüksekliğinde çift başlı bir fermuardı. Uzun cephede ise binanın tamamı boyunca uzanan tek bir fermuar vardı. Fermuarı açılmış görünen bölümler duvarları ve pencereleri dışarı doğru soyarak binanın harap iç kısmını gözler önüne seriyordu.

Eser, hem ofis binalarının tarihine hem de bölgenin tekstil ve kumaş geçmişine gönderme yapıyor. Chinneck projeyi 'teatral ve gerçeküstü' olarak tanımlıyor.

Eser iki ayda hazırlandı, tek bir gecede yerine monte edildi

Eser iki ayda hazırlandı, tek bir gecede yerine monte edildi

Architecture Today'e göre proje iki ayda tamamlandı, sahadaki kurulum ise yalnızca bir gecede yapıldı. ArchDaily de eserin bir pazar gecesi boyunca yerleştirildiğini yazıyor. Çalışma, 2 Ağustos 2018'de resmi olarak kamuoyuna tanıtıldı.

Eseri, alanda altı ila on beş katlı dört apartman bloğunda 250 konut inşa etmeyi planlayan Londra merkezli kentsel dönüşüm şirketi U&I sipariş etti. Chinneck, eserle yıkılacak binaya kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladı. Geçici olarak kurulan eser, Ashford'daki Tannery Lane'de sergilendi.

Chinneck, mimariyi tuval gibi kullanan büyük ölçekli işleriyle tanınıyor. Ters çevrilmiş bir elektrik direği, cephesi sokağa doğru kayıyormuş gibi görünen bir ev ve 2017'de Londra'da bir binaya yerleştirdiği yırtılmış tuğla cephe 'Six Pins and Half a Dozen Needles' bu işlerden bazıları.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın