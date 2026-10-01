Yıkılacak Binaya Dev Fermuarlar Yerleştirdi: Cephesini Kumaş Gibi Açtı!

Architecture Today'in aktardığına göre eser, Kent kontluğundaki Ashford'da, eski bir tabakhanenin bulunduğu alandaki Brundrett House adlı binada sergilendi. ArchDaily ise binanın eski Kent Wool Growers alanında yer aldığını yazıyor. Yıkılmayı bekleyen 1960'lar yapımı ofis binasının bir yanına ve arka cephesine birer dev fermuar yerleştirildi.

ArchDaily'ye göre binanın kısa cephesinden aşağı inen fermuar, sekiz metre yüksekliğinde çift başlı bir fermuardı. Uzun cephede ise binanın tamamı boyunca uzanan tek bir fermuar vardı. Fermuarı açılmış görünen bölümler duvarları ve pencereleri dışarı doğru soyarak binanın harap iç kısmını gözler önüne seriyordu.

Eser, hem ofis binalarının tarihine hem de bölgenin tekstil ve kumaş geçmişine gönderme yapıyor. Chinneck projeyi 'teatral ve gerçeküstü' olarak tanımlıyor.