Yıkılacak Binaya Dev Fermuarlar Yerleştirdi: Cephesini Kumaş Gibi Açtı!
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Binanın yan ve arka cephesine iki dev fermuar yerleştirildi
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Eser iki ayda hazırlandı, tek bir gecede yerine monte edildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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