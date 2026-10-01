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Yüz Binden Fazla Kürdanla Şehir Kurdu: 1974’te Başladı

Yüz Binden Fazla Kürdanla Şehir Kurdu: 1974’te Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 12:04
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ABD'li Scott Weaver, 1974'te 14 yaşındayken başladığı 'Rolling Through the Bay' adlı eserinde San Francisco'nun simge yapılarını kürdan ve yapıştırıcıyla canlandırdı. Yüz binden fazla kürdandan oluşan minyatür şehrin içindeki yollarda pinpon topları yuvarlanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Golden Gate Köprüsü'nden Chinatown'a kadar şehrin simgeleri kürdanla yapıldı

Golden Gate Köprüsü'nden Chinatown'a kadar şehrin simgeleri kürdanla yapıldı

Weaver'ın kürdanla üretme merakı 1969'da, 9 yaşındayken yaptığı bir dördüncü sınıf ödeviyle başladı. Ahşapla yaptığı çalışmaya rampalar ve toplar ekleyen Weaver, bugün Rolling Through the Bay olarak bilinen eseri ise 1974'te, 14 yaşındayken kurmaya başladı.

Tamamen kürdan ve Elmer's marka yapıştırıcıdan oluşan eserde şehrin pek çok simgesi yer alıyor. İşe Lombard Caddesi, kablolu tramvaylar ve Golden Gate Köprüsü ile başlayan Weaver; Japantown'daki Barış Pagodası'nı, Ferry Building saat kulesini, Painted Ladies evlerini ve Chinatown'ı da kürdanla canlandırdı. Eserde Golden State Warriors'ın 2022 şampiyonluğuna ithaf edilen parçalar bile bulunuyor.

Eser Weaver'ın çocukluk anılarını da taşıyor. 1800'lerin ortasından beri bölgede yaşayan, beş kuşaktır San Franciscolu bir ailenin üyesi olan Weaver, her şeyin başladığı aile evini ve sokağı da kürdanla esere ekledi. Weaver, eserle çocukken doktor bekleme salonlarında Highlights dergisinin gizli resim bulmacalarını çözenlerde nostalji duygusu uyandırmak istediğini söylüyor.

Eserin içinde 15 farklı noktadan bırakılan pinpon topları dolaşıyor

Eserin içinde 15 farklı noktadan bırakılan pinpon topları dolaşıyor

Eserin adındaki 'yuvarlanma' kısmı, yapının içine yerleştirilmiş pinpon topu yollarından geliyor. Weaver topları 15 farklı giriş noktasından bırakıyor. Toplar ilerlerken izleyicinin gözü Fisherman's Wharf yakınındaki minik yengeçler, şehrin yerli bitkileri ve Tamalpais Dağı'nın eteğindeki sekoya ağaçları gibi ayrıntılara kayıyor.

The Bold Italic'in aktardığına göre Weaver, eser üzerinde toplamda yaklaşık 49 yıl çalıştı, 6 bin 400 saatten fazla emek verdi ve yaklaşık 170 bin kürdan kullandı. Esere sonradan eklenen Salesforce Kulesi tek başına 4 bin 621 kürdandan oluşuyor; yaklaşık dört ayda tamamlanan kulenin içinde 18 kez dönen bir top yolu bulunuyor.

Eserde kişisel ayrıntılar da saklı. Weaver'ın düğününde misafirler kuş yemi yerine kürdan attı; Weaver bu kürdanları toplayıp Palace of Fine Arts modelinin içine üç boyutlu bir kalp yaptı. Şehirdeki dört saat kulesi ise Weaver'ın, eşinin, oğlunun ve annesinin doğum saatlerini gösteriyor. San Francisco'daki Exploratorium'da sergilenen eser, başka kürdan sanatçıları tarafından gayriresmi olarak dünyanın en büyük kinetik kürdan heykeli olarak anılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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