Yüz Binden Fazla Kürdanla Şehir Kurdu: 1974’te Başladı

Weaver'ın kürdanla üretme merakı 1969'da, 9 yaşındayken yaptığı bir dördüncü sınıf ödeviyle başladı. Ahşapla yaptığı çalışmaya rampalar ve toplar ekleyen Weaver, bugün Rolling Through the Bay olarak bilinen eseri ise 1974'te, 14 yaşındayken kurmaya başladı.

Tamamen kürdan ve Elmer's marka yapıştırıcıdan oluşan eserde şehrin pek çok simgesi yer alıyor. İşe Lombard Caddesi, kablolu tramvaylar ve Golden Gate Köprüsü ile başlayan Weaver; Japantown'daki Barış Pagodası'nı, Ferry Building saat kulesini, Painted Ladies evlerini ve Chinatown'ı da kürdanla canlandırdı. Eserde Golden State Warriors'ın 2022 şampiyonluğuna ithaf edilen parçalar bile bulunuyor.

Eser Weaver'ın çocukluk anılarını da taşıyor. 1800'lerin ortasından beri bölgede yaşayan, beş kuşaktır San Franciscolu bir ailenin üyesi olan Weaver, her şeyin başladığı aile evini ve sokağı da kürdanla esere ekledi. Weaver, eserle çocukken doktor bekleme salonlarında Highlights dergisinin gizli resim bulmacalarını çözenlerde nostalji duygusu uyandırmak istediğini söylüyor.