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Tuba Büyüküstün Koltuk Altı Fotoğrafıyla İlgili Yorumlara Tepki Gösterdi!

Tuba Büyüküstün Koltuk Altı Fotoğrafıyla İlgili Yorumlara Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 15:48
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Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, kadınların güç mücadelesini anlatan hikâyesiyle izleyici karşısına çıktı. Ancak oyuncunun film için verdiği emeğin önüne, fragmandan alınarak dijital müdahaleyle değiştirildiği belirtilen bir fotoğraf geçti. Büyüküstün, koltuk altına kıl eklenmesiyle başlayan tartışmaya dair konuşurken hem yaşadığı kırgınlığı anlattı hem de kadın bedenine yönelik beklentilere dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş/ YouTube

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Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, bir gece kulübündeki kadınların hikâyesini anlatıyor.

Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, bir gece kulübündeki kadınların hikâyesini anlatıyor.

Ali Kemal Güven’in yönettiği, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı Sultana, 17 Eylül’de Prime Video’da izleyiciyle buluştu. Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak ve Seray Kaya’nın yer aldığı film, İstanbul’daki bir gece kulübünde geçen güç mücadelesini merkezine alıyor. 

Büyüküstün’ün canlandırdığı Meral, Sultana isimli kulübün yıllardır öne çıkan dansçısı. Meral’in genç ve yetenekli Anna’yı koruması altına almasıyla başlayan hikâye, zamanla rekabetin de devreye girdiği bir ilişkiye dönüşüyor. Kadınların birbirleriyle kurduğu bağlar, dayanışma ve ayakta kalma çabası filmin temelini oluşturuyor.

Filmin fragmanından alınan bir fotoğraf, koltuk altı tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Filmin fragmanından alınan bir fotoğraf, koltuk altı tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Sultana’nın fragmanında Büyüküstün’ün kollarını kaldırdığı sahneden alınan bir kare, sosyal medyada dolaşıma girmişti. Fotoğrafta oyuncunun koltuk altında görülen detay üzerinden çok sayıda yorum yapılırken, görüntünün dijital müdahaleyle değiştirildiği öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, bazı sosyal medya hesapları fragmandaki kareye müdahale ederek oyuncunun koltuk altına kıl kökü görünümü eklemişti. Böylece filmdeki bir sahne, değiştirilmiş bir fotoğraf üzerinden yürüyen tartışmanın konusu olmuştu.

Tuba Büyüküstün, açıklamasında hem emeğinin gölgelenmesine hem de kadın bedenine yönelik yorumlara değindi.

Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalındaki sohbetinde konuya ilişkin açıklamada bulunan Büyüküstün, filmin henüz izleyiciyle buluşmadan bu fotoğraf üzerinden konuşulmasının kendisini kırdığını anlattı.

Oyuncu, açıklamasının devamında kadınların bedenindeki kıl konusunun böylesine büyük bir tartışmaya dönüşmesine de dikkat çekti:

“Kadınların kılı var. Ağda ve lazer ne zaman çıktı bilmiyorum. Kadın ırkının kıllarıyla yaşadığı bir dönem var.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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