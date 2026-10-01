Tuba Büyüküstün Koltuk Altı Fotoğrafıyla İlgili Yorumlara Tepki Gösterdi!

Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, kadınların güç mücadelesini anlatan hikâyesiyle izleyici karşısına çıktı. Ancak oyuncunun film için verdiği emeğin önüne, fragmandan alınarak dijital müdahaleyle değiştirildiği belirtilen bir fotoğraf geçti. Büyüküstün, koltuk altına kıl eklenmesiyle başlayan tartışmaya dair konuşurken hem yaşadığı kırgınlığı anlattı hem de kadın bedenine yönelik beklentilere dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş/ YouTube