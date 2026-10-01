Tuba Büyüküstün Koltuk Altı Fotoğrafıyla İlgili Yorumlara Tepki Gösterdi!
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Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, kadınların güç mücadelesini anlatan hikâyesiyle izleyici karşısına çıktı. Ancak oyuncunun film için verdiği emeğin önüne, fragmandan alınarak dijital müdahaleyle değiştirildiği belirtilen bir fotoğraf geçti. Büyüküstün, koltuk altına kıl eklenmesiyle başlayan tartışmaya dair konuşurken hem yaşadığı kırgınlığı anlattı hem de kadın bedenine yönelik beklentilere dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş/ YouTube
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Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana, bir gece kulübündeki kadınların hikâyesini anlatıyor.
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Filmin fragmanından alınan bir fotoğraf, koltuk altı tartışmasıyla gündeme gelmişti.
Tuba Büyüküstün, açıklamasında hem emeğinin gölgelenmesine hem de kadın bedenine yönelik yorumlara değindi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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