Fabrikayı Japonya’da Kurup Brezilya’ya Yüzdürdüler: Yolculuk 93 Gün Sürdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1970'lerde Amazon'da dev bir orman projesi yürüten Amerikalı iş insanı Daniel K. Ludwig, kağıt hamuru fabrikasını Brezilya'da inşa ettirmek yerine Japonya'da yüzer platformların üzerine kurdurdu. Fabrika ve ayrı enerji santrali, 1978'de römorkörlerle 93 gün süren bir yolculukla Brezilya'ya taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesis Japonya'da iki dev platformun üzerine inşa edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fabrika Amazon'da 4 bin kazığın üzerine oturtuldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın