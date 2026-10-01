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Fabrikayı Japonya’da Kurup Brezilya’ya Yüzdürdüler: Yolculuk 93 Gün Sürdü

Fabrikayı Japonya’da Kurup Brezilya’ya Yüzdürdüler: Yolculuk 93 Gün Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 15:44
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1970'lerde Amazon'da dev bir orman projesi yürüten Amerikalı iş insanı Daniel K. Ludwig, kağıt hamuru fabrikasını Brezilya'da inşa ettirmek yerine Japonya'da yüzer platformların üzerine kurdurdu. Fabrika ve ayrı enerji santrali, 1978'de römorkörlerle 93 gün süren bir yolculukla Brezilya'ya taşındı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Tesis Japonya'da iki dev platformun üzerine inşa edildi

Tesis Japonya'da iki dev platformun üzerine inşa edildi

Japon şirketi Ishikawajima-Harima Heavy Industries'in (IHI) 1978'de yayımlanan teknik makalesine göre şirket, Ludwig'in Brezilya'daki şirketi Jari Florestal e Agropecuária için dünyanın ilk 'endüstriyel platform sistemi' ile kurulan kağıt hamuru tesisini inşa etti. Günde 750 ton ağartılmış kraft kağıt hamuru üretecek şekilde tasarlanan tesis, iki dev platformun üzerine kuruldu.

IHI, platformların yapımından makinelerin tasarımına, üretimine ve yerleştirilmesine kadar tüm işi üstlendi. Ekipman ve borular büyük bloklar halinde platformlara yerleştirildi, makinelerin mümkün olduğunca çoğu tersanede test edildi. Tesis Ocak 1978'de teslim edildi; makaleye göre projenin toplam bedeli yaklaşık 60 milyar yendi.

TIME dergisinin 19 Haziran 1978 tarihli haberine göre yüzen yapı iki futbol sahasından uzun, 16 katlı bir binadan yüksekti. Fabrika, Japonya'nın Kure kentinden römorkörlerle çekilerek Hint ve Atlas okyanuslarını geçti. Yaklaşık 24 bin kilometrelik (15 bin mil) yolculuk 93 gün sürdü.

Fabrika Amazon'da 4 bin kazığın üzerine oturtuldu

Fabrika Amazon'da 4 bin kazığın üzerine oturtuldu

Brezilya'da fabrikayı, Amazon'un bir kolu olan Jari Nehri üzerinde 2 bin 500 işçinin inşa ettiği bir yanaşma alanı bekliyordu. TIME'a göre bu alan, nehir boyunca yaklaşık 400 kilometre (250 mil) içerideydi. Fabrika ve ayrı bir 55 bin kilovatlık enerji santrali, Mayıs 1978'de su altındaki 4 bin kazığın üzerine yüzdürülerek yerleştirildi. Ardından kazıkların altındaki su boşaltıldı.

IHI sözcüsüne göre fabrikanın yarım dünya öteden çekilmesinin nedeni, yolların ve yük elleçleme imkanlarının yetersiz olduğu bölgede bu kadar karmaşık bir tesisi yerinde inşa etmenin çok daha uzun sürecek olmasıydı. IHI'nin makalesi de altyapısı olmayan bölgelerde tesis kurulabilmesini ve inşaat süresinin kısalmasını sistemin başlıca avantajları olarak sıralıyor.

TIME'a göre 250 milyon dolarlık tesisin 1979'da faaliyete geçmesi ve 1981'e kadar günde 750 ton kağıt hamuru üretmesi planlanıyordu. Ludwig'in ekipleri fabrikayı beslemek için o güne kadar yaklaşık 100 bin hektar ormanı temizlemiş ve 81 milyon hızlı büyüyen ağaç dikmişti; Brezilyalı çevreciler ormanın yok edilmesinin uzun vadeli etkilerinden endişe ediyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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