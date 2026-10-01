Fabrikayı Japonya’da Kurup Brezilya’ya Yüzdürdüler: Yolculuk 93 Gün Sürdü

Brezilya'da fabrikayı, Amazon'un bir kolu olan Jari Nehri üzerinde 2 bin 500 işçinin inşa ettiği bir yanaşma alanı bekliyordu. TIME'a göre bu alan, nehir boyunca yaklaşık 400 kilometre (250 mil) içerideydi. Fabrika ve ayrı bir 55 bin kilovatlık enerji santrali, Mayıs 1978'de su altındaki 4 bin kazığın üzerine yüzdürülerek yerleştirildi. Ardından kazıkların altındaki su boşaltıldı.

IHI sözcüsüne göre fabrikanın yarım dünya öteden çekilmesinin nedeni, yolların ve yük elleçleme imkanlarının yetersiz olduğu bölgede bu kadar karmaşık bir tesisi yerinde inşa etmenin çok daha uzun sürecek olmasıydı. IHI'nin makalesi de altyapısı olmayan bölgelerde tesis kurulabilmesini ve inşaat süresinin kısalmasını sistemin başlıca avantajları olarak sıralıyor.

TIME'a göre 250 milyon dolarlık tesisin 1979'da faaliyete geçmesi ve 1981'e kadar günde 750 ton kağıt hamuru üretmesi planlanıyordu. Ludwig'in ekipleri fabrikayı beslemek için o güne kadar yaklaşık 100 bin hektar ormanı temizlemiş ve 81 milyon hızlı büyüyen ağaç dikmişti; Brezilyalı çevreciler ormanın yok edilmesinin uzun vadeli etkilerinden endişe ediyordu.