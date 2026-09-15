58 Yaşında Evini Yıkmalarına İzin Vermedi: Parça Parça Söküp 160 Kilometre Öteye Götürdü
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İngiltere’de yaşayan May Savidge, yol projesinin önünde kalan tarihî evinin yıkılacağını öğrenince alışılmadık bir çözüm buldu. Her kirişi, pencereyi ve kiremiti numaralandırarak yapıyı parça parça söktü. Evin parçalarını yaklaşık 160 kilometre uzaktaki arsasına taşıyan Savidge, ömrünün geri kalanını binayı yeniden kurmaya adadı.
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Her kirişi, pencereyi ve kiremiti tek tek numaralandırdı
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Evi yeniden kurmak için 23 yıl boyunca çalıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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