58 Yaşında Evini Yıkmalarına İzin Vermedi: Parça Parça Söküp 160 Kilometre Öteye Götürdü

Yeni arazide temel ve ana ahşap çerçeve profesyonel yardım alınarak hazırlandı. Savidge daha sonra duvarları örmek, kiremitleri yerleştirmek ve yapının ayrıntılarını eski biçimine döndürmek için çalışmaya başladı. Şantiye hâlindeki arazide bir karavanda yaşadı ve yetmişli yaşlarında bile iskelelere çıkmayı sürdürdü.

Günlük hedeflerini bir çalar saatle takip eden Savidge, ahşap kirişlerden çıkardığı çivilerin sayısını bile kaydediyordu. Elektriğin bulunmadığı dönemlerde gaz lambalarıyla çalıştı. Evin taşınması ve yeniden kurulması, hayatının yaklaşık 23 yılını alan kesintisiz bir projeye dönüştü.

Savidge 1993’te, 82 yaşına ulaşmasına kısa süre kala yaşamını yitirdiğinde ev henüz tamamlanmamıştı. Yapıyı miras bıraktığı yeğeni Christine Adams ile ailesi çalışmaları sürdürerek Ware Hall House’u yaşanabilir duruma getirdi. Yaklaşık 160 kilometrelik yolculuğun ardından yeniden kurulan 15. yüzyıl evi bugün hâlâ Wells-next-the-Sea’de bulunuyor.