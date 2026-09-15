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58 Yaşında Evini Yıkmalarına İzin Vermedi: Parça Parça Söküp 160 Kilometre Öteye Götürdü

58 Yaşında Evini Yıkmalarına İzin Vermedi: Parça Parça Söküp 160 Kilometre Öteye Götürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 14:42
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İngiltere’de yaşayan May Savidge, yol projesinin önünde kalan tarihî evinin yıkılacağını öğrenince alışılmadık bir çözüm buldu. Her kirişi, pencereyi ve kiremiti numaralandırarak yapıyı parça parça söktü. Evin parçalarını yaklaşık 160 kilometre uzaktaki arsasına taşıyan Savidge, ömrünün geri kalanını binayı yeniden kurmaya adadı.

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Her kirişi, pencereyi ve kiremiti tek tek numaralandırdı

Her kirişi, pencereyi ve kiremiti tek tek numaralandırdı

Savidge, İngiltere’nin Ware kasabasındaki bakımsız evi 1947’de satın aldı. Yapının üzerindeki daha yeni bölümleri söktükçe Tudor dönemine ait şömineler ve Orta Çağ marangozlarının işaretlerini taşıyan ahşap kirişler ortaya çıktı. İncelemeler evin geçmişinin 15. yüzyıla kadar uzandığını gösterdi.

Yerel yönetim 1953’te yolu genişletmek ve bölgedeki trafiği yeniden düzenlemek amacıyla evin yıkılması gerektiğini bildirdi. Savidge yaklaşık 15 yıl boyunca planlara karşı mücadele etti. İş makineleri 1968 ve 1969 yıllarında kapısına ulaştığında 58 yaşındaydı ve evini terk etmek yerine yanında götürmeye karar verdi.

Yapının her parçasını daha sonra doğru yerine koyabilmek için kirişleri, pencereleri, kiremitleri ve bağlantı elemanlarını numaralandırdı. Söküm yaklaşık bir yıl sürdü. Parçalar kamyonlara yüklenerek Ware’den, Savidge’ın arazi satın aldığı Wells-next-the-Sea kasabasına 11 ayrı seferde taşındı.

Evi yeniden kurmak için 23 yıl boyunca çalıştı

Evi yeniden kurmak için 23 yıl boyunca çalıştı

Yeni arazide temel ve ana ahşap çerçeve profesyonel yardım alınarak hazırlandı. Savidge daha sonra duvarları örmek, kiremitleri yerleştirmek ve yapının ayrıntılarını eski biçimine döndürmek için çalışmaya başladı. Şantiye hâlindeki arazide bir karavanda yaşadı ve yetmişli yaşlarında bile iskelelere çıkmayı sürdürdü.

Günlük hedeflerini bir çalar saatle takip eden Savidge, ahşap kirişlerden çıkardığı çivilerin sayısını bile kaydediyordu. Elektriğin bulunmadığı dönemlerde gaz lambalarıyla çalıştı. Evin taşınması ve yeniden kurulması, hayatının yaklaşık 23 yılını alan kesintisiz bir projeye dönüştü.

Savidge 1993’te, 82 yaşına ulaşmasına kısa süre kala yaşamını yitirdiğinde ev henüz tamamlanmamıştı. Yapıyı miras bıraktığı yeğeni Christine Adams ile ailesi çalışmaları sürdürerek Ware Hall House’u yaşanabilir duruma getirdi. Yaklaşık 160 kilometrelik yolculuğun ardından yeniden kurulan 15. yüzyıl evi bugün hâlâ Wells-next-the-Sea’de bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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