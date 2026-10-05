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İtalya-Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz Yok

İtalya-Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 17:22
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç maçını kaybettikten sonra bu akşam Bologna'da İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerini cezalı ve sakat oyuncular şekillendirdi. İki ülkenin muhtemel ilk 11'leri de maç öncesinde netleşti.

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Maç Bologna'da saat 21.45'te başlayacak.

Maç Bologna'da saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maç ATV'den şifresiz ve canlı yayımlanacak.

Milliler grubun son sırasında.

Milliler grubun son sırasında.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmadan da puan alamadı. Milliler ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1, son olarak deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve üç maçta 1 gol atıp kalesinde 8 gol görerek -7 averajla grubun son sırasında yer aldı. İtalya ise ilk maçında Belçika'ya yenildikten sonra Bursa'da Türkiye'yi 4-1 mağlup etti, Fransa karşısında da beraberlik alarak 4 puanla Türkiye'nin hemen üzerinde üçüncü sırada bulunuyor. 28 Eylül'de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode ve Pio Esposito kaydetmiş, Türkiye'nin tek golü ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'dan gelmişti.

Arda Güler ve Barış Alper cezalı.

Arda Güler ve Barış Alper cezalı.

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü ve İtalya maçı öncesinde milli takım kampından izinli olarak ayrıldı. Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki ağrı nedeniyle daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Maç öncesindeki son antrenmanda Emirhan Topçu dizindeki ağrı nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı, Can Uzun ise antrenmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Eksikler nedeniyle Montella'nın özellikle hücum hattındaki tercihleri karşılaşmanın en çok merak edilen noktalarından biri haline geldi.

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

Türkiye'nin Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, İsmail Yüksek; Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu; Deniz Gül 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor. 

İtalya'nın ise Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Moise Kean, Francesco Pio Esposito 11'iyle başlaması öngörülüyor. 

Aynı grubun diğer karşılaşmasında ise Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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