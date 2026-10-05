İtalya-Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz Yok
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç maçını kaybettikten sonra bu akşam Bologna'da İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerini cezalı ve sakat oyuncular şekillendirdi. İki ülkenin muhtemel ilk 11'leri de maç öncesinde netleşti.
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Maç Bologna'da saat 21.45'te başlayacak.
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Milliler grubun son sırasında.
Arda Güler ve Barış Alper cezalı.
İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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