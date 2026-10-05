İtalya-Türkiye Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler Belli Oldu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz Yok

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmadan da puan alamadı. Milliler ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1, son olarak deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve üç maçta 1 gol atıp kalesinde 8 gol görerek -7 averajla grubun son sırasında yer aldı. İtalya ise ilk maçında Belçika'ya yenildikten sonra Bursa'da Türkiye'yi 4-1 mağlup etti, Fransa karşısında da beraberlik alarak 4 puanla Türkiye'nin hemen üzerinde üçüncü sırada bulunuyor. 28 Eylül'de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode ve Pio Esposito kaydetmiş, Türkiye'nin tek golü ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'dan gelmişti.