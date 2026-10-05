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İtalya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İtalya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:18
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’nde kritik bir deplasman maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, grubun dördüncü karşılaşmasında İtalya’ya konuk olacak. Maç öncesinde “İtalya-Türkiye maçı ne zaman?”, “Milli maç saat kaçta?” ve “İtalya-Türkiye hangi kanalda?” soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında. Türkiye, ilk üç maçın ardından grubun son sırasında bulunurken İtalya 4 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. İşte İtalya-Türkiye maçının saati, yayın kanalı, oynanacağı stadyum ve muhtemel 11’leri…

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İtalya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

İtalya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

A Milli Takım ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele İtalya’da yerel saatle 20.45’te, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

İtalya-Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

İtalya-Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

İtalya-Türkiye Maçı Nerede Oynanacak?

İtalya-Türkiye Maçı Nerede Oynanacak?

Milli maç, İtalya’nın Bologna kentindeki Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.

İtalya-Türkiye Maçı Muhtemel 11’leri

İtalya-Türkiye Maçı Muhtemel 11’leri

Resmî ilk 11’ler maç saatine yakın açıklanacak olsa da karşılaşma öncesindeki tahminler şöyle 👇

Türkiye Muhtemel 11’i

Altay Bayındır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Salih Özcan, İsmail Yüksek; Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz; Can Uzun.

İtalya Muhtemel 11’i

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Mandragora; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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