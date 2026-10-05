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Kıyafetlerinizi Kaç Giyimden Sonra Yıkıyorsunuz? Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Kıyafetlerinizi Kaç Giyimden Sonra Yıkıyorsunuz? Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:19
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Kıyafetleri her giyimden sonra yıkamak gerekiyor mu? Sosyal medyada bu soru üzerine büyük bir tartışma başladı.

İngiltere'nin önde gelen tüketici kuruluşu 'Which?'in uzmanları ise tartışmayı tek bir listeyle bitirdi. Bazı kıyafetler için verilen sayılar gerçekten şaşırtıcı!

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Bazı Kıyafetler Her Giyimden Sonra Makineye Gitmeli

Bazı Kıyafetler Her Giyimden Sonra Makineye Gitmeli

Tartışma, X'te bir kullanıcının 'Çamaşır sektörü herkesi her kıyafeti bir kez giydikten sonra yıkaması gerektiğine inandırdı' paylaşımıyla başladı. Paylaşım 1,4 milyondan fazla kez görüntülendi.

Kimi kullanıcılar ter ya da leke yoksa aynı kıyafeti birkaç kez giydiğini söyledi. Kimi ise 'Dışarı çıkan kıyafet tek giyimden sonra yıkanmalı' diye karşı çıktı.

Which?'in rehberine göre bazı kıyafetler gerçekten her seferinde yıkanmalı. İç çamaşırı, spor kıyafetleri ve mayo tek giyimden sonra makineye girmeli.

  • Tişört ve beyazlar 1-2

  • Elbiseler 1-3

  • Sütyenler 2-3 giyimde bir yıkanmalı. 

  • Pijamalar 3-4 giyime kadar bekleyebiliyor.

Kot Pantolon 10 Giyime Kadar Bekleyebilir

Kot Pantolon 10 Giyime Kadar Bekleyebilir

Listenin en şaşırtıcı kalemi kot pantolon. Which?'e göre bir kot pantolonun 6 ila 10 giyimde bir yıkanması yeterli. Sweatshirtler 5-6, etekler 5-7 giyime kadar dayanabiliyor.

Montlar sezonda yalnızca 1-2 kez, bere ve eldivenler sezonda 2-3 kez yıkanmalı. Havlular ise haftada bir makineye girmeli.

Which? sözcüsüne göre mesele dengeyi tutturmak. Egzama gibi cilt sorunları olanlar için sık yıkama daha önemli olabilir. Ancak kıyafetleri gereğinden sık yıkamak ömürlerini kısaltabiliyor.

Kararsız kaldığınızda ise en basit yöntem hâlâ koklamak :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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