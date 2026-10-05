Kıyafetlerinizi Kaç Giyimden Sonra Yıkıyorsunuz? Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Tartışma, X'te bir kullanıcının 'Çamaşır sektörü herkesi her kıyafeti bir kez giydikten sonra yıkaması gerektiğine inandırdı' paylaşımıyla başladı. Paylaşım 1,4 milyondan fazla kez görüntülendi.

Kimi kullanıcılar ter ya da leke yoksa aynı kıyafeti birkaç kez giydiğini söyledi. Kimi ise 'Dışarı çıkan kıyafet tek giyimden sonra yıkanmalı' diye karşı çıktı.

Which?'in rehberine göre bazı kıyafetler gerçekten her seferinde yıkanmalı. İç çamaşırı, spor kıyafetleri ve mayo tek giyimden sonra makineye girmeli.