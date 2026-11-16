Ömer Nadir Civelek, dizinin senaristlerinden Melis Civelek'in oğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi. Genç oyuncunun annesinin kaleme aldığı bir dizide rol alması, Anne Yarısı'nın ilk bölümünden itibaren dikkat çekmişti. Şimdi karakterine geçmişinden bir isim eklenmesiyle Özcan'ın hikâyedeki ağırlığının da artması bekleniyor.

Ancak Kısmet ile Özcan arasında geçmişte nasıl bir bağ olduğu henüz açıklanmadı. Karakterin hangi bölümde ekrana geleceği ve Berrak Başkan'ın dizide ne kadar yer alacağı da belli değil. Yapım tarafından da konuya ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.