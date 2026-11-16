Anne Yarısı'nda "Özcan" Ömer Nadir Civelek'in Geçmişinden Gelecek Kısmet'in Oyuncusu Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW’da salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı’na yeni bir isim katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Berrak Başkan, Ömer Nadir Civelek’in canlandırdığı Özcan’ın geçmişinden gelen Kısmet karakterine hayat verecek. Senarist Melis Civelek’in oğlu olan genç oyuncunun karakteri, böylece kendi hikâyesine kavuşuyor. Kısmet’in sahneleri Kapadokya’da çekilecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Anne Yarısı'nın kadrosuna, Kapadokya çekimleri sürerken Kısmet karakteriyle yeni bir isim dahil oldu.
Özcan'ı canlandıran Ömer Nadir Civelek, dizinin senaristi Melis Civelek'in oğlu ve Feyza Civelek'in kardeşi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın