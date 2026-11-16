Espressolab'in Kaça Satılacağı Belli Oldu
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Türkiye'nin en tanınmış kahve zincirlerinden Espressolab'in satış bedeli ortaya çıktı. Abu Dabi merkezli MAIR Group, şirketin yüzde 70'lik çoğunluk hissesi için yaklaşık 105 milyon dolar ödeyecek. Rakam, grubun 11 Kasım'da yayımladığı dokuz aylık finansal raporun dipnotlarında yer aldı.
Espressolab'in kaça satılacağı belli oldu. Yüzde 70 hisse için yaklaşık 105 milyon dolar ödenecek.
Satış henüz tamamlanmadı: Onaylar bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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