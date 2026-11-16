Espressolab'in Kaça Satılacağı Belli Oldu

Abu Dabi merkezli MAIR Group'un, Espressolab'in sahibi Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yüzde 70 hisse alacağı eylülde duyurulmuştu. O dönem işlemin mali koşulları paylaşılmamıştı. Şimdi ise hisse devrinin karşılığında yaklaşık 105 milyon dolar, yani 385 milyon BAE dirhemi ödeneceği ortaya çıktı.

Bu rakam, MAIR Group'un 30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık dönemine ait ve 11 Kasım'da yayımlanan finansal raporunda yer alıyor. KPMG tarafından incelenen raporun notlarına göre hisse alım sözleşmesi 23 Eylül 2026'da imzalandı. Grup, anlaşmayı internet sitesindeki duyurular bölümünden de paylaştı.