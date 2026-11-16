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Espressolab'in Kaça Satılacağı Belli Oldu

Espressolab'in Kaça Satılacağı Belli Oldu

kahve
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 11:08
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Türkiye'nin en tanınmış kahve zincirlerinden Espressolab'in satış bedeli ortaya çıktı. Abu Dabi merkezli MAIR Group, şirketin yüzde 70'lik çoğunluk hissesi için yaklaşık 105 milyon dolar ödeyecek. Rakam, grubun 11 Kasım'da yayımladığı dokuz aylık finansal raporun dipnotlarında yer aldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası/Toygun Atilla

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Espressolab'in kaça satılacağı belli oldu. Yüzde 70 hisse için yaklaşık 105 milyon dolar ödenecek.

Espressolab'in kaça satılacağı belli oldu. Yüzde 70 hisse için yaklaşık 105 milyon dolar ödenecek.

Abu Dabi merkezli MAIR Group'un, Espressolab'in sahibi Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yüzde 70 hisse alacağı eylülde duyurulmuştu. O dönem işlemin mali koşulları paylaşılmamıştı. Şimdi ise hisse devrinin karşılığında yaklaşık 105 milyon dolar, yani 385 milyon BAE dirhemi ödeneceği ortaya çıktı.

Bu rakam, MAIR Group'un 30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık dönemine ait ve 11 Kasım'da yayımlanan finansal raporunda yer alıyor. KPMG tarafından incelenen raporun notlarına göre hisse alım sözleşmesi 23 Eylül 2026'da imzalandı. Grup, anlaşmayı internet sitesindeki duyurular bölümünden de paylaştı.

Satış henüz tamamlanmadı: Onaylar bekleniyor.

Satış henüz tamamlanmadı: Onaylar bekleniyor.

Raporda dikkat çeken bir nokta da işlemin henüz kapanmamış olması. Anlaşma, yasal ve düzenleyici onaylara ve diğer kapanış şartlarına bağlı. Bu nedenle MAIR Group, raporlama döneminde herhangi bir şirket birleşmesi kaydetmedi. Yani para el değiştirmedi, hisse devri onayların ardından tamamlanacak.

Espressolab ne zaman kuruldu?

Espressolab, 2014'te üniversite kampüsünde açılan küçük bir kahve dükkanından büyüdü. Şirketin Mart 2025'te yaptığı açıklamaya göre zincirin 360 mağazası bulunuyor ve bunların yüzde 93'ü franchise olarak işletiliyor. Kendi kavurma tesisinde çekirdeklerini işleyen marka, son yıllarda yurt dışına da açıldı ve Fas gibi pazarlarda yeni mağaza planları duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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