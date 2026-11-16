Kahve Atıklarını Yakıta Dönüştürmenin Yolunu Buldular

Araştırmacılar, yağ çıkarmada sık kullanılan n-heksan adlı çözücüyle sıcaklık, süre ve çözücü miktarının etkisini inceledi. Gram başına 35 mililitre heksan kullanılan yöntem, laboratuvarlarda referans kabul edilen Soxhlet tekniğiyle alınabilen yağın yaklaşık yüzde 90'ını geri kazandı. Soxhlet yüksek verim sağlasa da daha fazla zaman ve enerji gerektiriyor, sanayide kullanıma da pek uygun düşmüyor.

Yeni yöntemle çıkan yağdaki yabancı madde oranı yüzde 0,3'te kaldı, Soxhlet'te bu oran yüzde 3,9'du. Ultrason ve mikrodalga destekli yöntemler de denendi ama belirgin bir avantaj sağlamadı.