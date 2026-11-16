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Kahve Atıklarını Yakıta Dönüştürmenin Yolunu Buldular

Kahve Atıklarını Yakıta Dönüştürmenin Yolunu Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 09:22
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İspanya'daki Rovira i Virgili Üniversitesi araştırmacıları, kullanılmış kahve telvesindeki yağı ılımlı koşullarda çıkarmanın yolunu inceledi. Elde edilen yağ biyodizel ham maddesi olarak kullanılabiliyor, geriye kalan telve de başka ürünlere dönüştürülebiliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Kullanılmış kahve telvesinin yaklaşık yüzde 15'i yağdan oluşuyor.

Kullanılmış kahve telvesinin yaklaşık yüzde 15'i yağdan oluşuyor.

Dünyada yılda yaklaşık 10 milyon ton kahve çekirdeği üretiliyor. Çekirdeğin yalnızca küçük bir kısmı fincandaki içeceğe geçiyor, geri kalanı telve olarak çöpe gidiyor.

Telvedeki yağ ağırlıklı olarak linoleik ve palmitik asitten oluşuyor. Bu yapı, yağı biyodizel üretimi için uygun bir ham madde haline getiriyor.

En iyi sonuç 45 derecede 60 dakika süren işlemle alındı.

En iyi sonuç 45 derecede 60 dakika süren işlemle alındı.

Araştırmacılar, yağ çıkarmada sık kullanılan n-heksan adlı çözücüyle sıcaklık, süre ve çözücü miktarının etkisini inceledi. Gram başına 35 mililitre heksan kullanılan yöntem, laboratuvarlarda referans kabul edilen Soxhlet tekniğiyle alınabilen yağın yaklaşık yüzde 90'ını geri kazandı. Soxhlet yüksek verim sağlasa da daha fazla zaman ve enerji gerektiriyor, sanayide kullanıma da pek uygun düşmüyor.

Yeni yöntemle çıkan yağdaki yabancı madde oranı yüzde 0,3'te kaldı, Soxhlet'te bu oran yüzde 3,9'du. Ultrason ve mikrodalga destekli yöntemler de denendi ama belirgin bir avantaj sağlamadı.

Yağı alınan telve de çöpe gitmiyor, başka ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor.

Yağı alınan telve de çöpe gitmiyor, başka ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor.

Ekip, yağ çıkarılırken telvedeki selüloz, hemiselüloz ve lignin yapısını korumayı hedefledi. Bu bileşenler biyoetanol, laktik asit ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarının ön maddelerine dönüştürülebiliyor. Yağın uzaklaştırılması, çözücülerin ve katalizörlerin telvenin geri kalanına ulaşmasını da kolaylaştırıyor.

Çalışma, ağır taşımacılık gibi elektriğe geçişi zor sektörler için yenilenebilir yakıt arayışının bir parçası. Araştırmacılardan Daniel Montané, amaçlarının genellikle değerlendirilmeyen bir atığı farklı enerji kaynaklarına ve biyolojik kimyasal ürünlere dönüştürmek olduğunu söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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