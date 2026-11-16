Kahve Atıklarını Yakıta Dönüştürmenin Yolunu Buldular
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İspanya'daki Rovira i Virgili Üniversitesi araştırmacıları, kullanılmış kahve telvesindeki yağı ılımlı koşullarda çıkarmanın yolunu inceledi. Elde edilen yağ biyodizel ham maddesi olarak kullanılabiliyor, geriye kalan telve de başka ürünlere dönüştürülebiliyor.
Gelin birlikte bakalım.
Kullanılmış kahve telvesinin yaklaşık yüzde 15'i yağdan oluşuyor.
En iyi sonuç 45 derecede 60 dakika süren işlemle alındı.
Yağı alınan telve de çöpe gitmiyor, başka ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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