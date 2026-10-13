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Mazot Fiyatlarına Yetişemeyen Çiftçi Çöplerden Traktörü İçin Yakıt Üretti

Mazot Fiyatlarına Yetişemeyen Çiftçi Çöplerden Traktörü İçin Yakıt Üretti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:44
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Bolivya'da devlet motorin sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla yakıt fiyatları yükseldi. Altiplano bölgesinde yaşayan çiftçi Etson Machaca ise plastik poşetleri, eski lastikleri ve kullanılmış yağları traktörlerini çalıştıracak yakıta dönüştüren küçük bir tesis kurdu.

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Kaynak: Reuters

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Etson Machaca'nın tesisi, La Paz'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ancocala köyünde bulunuyor.

Etson Machaca'nın tesisi, La Paz'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ancocala köyünde bulunuyor.

Tesis, La Paz'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki, Laja kırsal belediyesine bağlı Ancocala köyünde yer alıyor. Machaca, plastikleri, poşetleri, lastikleri ve kullanılmış yağı dönüştürdüğünü söylüyor.

Tesiste piroliz yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemde malzemeler oksijensiz ortamda yüksek sıcaklığa ısıtılarak yakıta işlenebilecek ürünlere ayrışıyor. Machaca yakıtı satmıyor, kendi traktörlerinde ve diğer tarım ekipmanlarında kullanıyor.

Tesis günde 80 ile 150 litre benzin ve motorin üretiyor, litre maliyeti piyasanın yaklaşık yarısı.

Tesis günde 80 ile 150 litre benzin ve motorin üretiyor, litre maliyeti piyasanın yaklaşık yarısı.

Haberde yer alan verilere göre tesis günde 80 ile 150 litre benzin ve motorin üretiyor. Üretim maliyeti litre başına 7 ile 10 boliviano, yani 0,60 ile 0,86 dolar arasında. Açık piyasadaki motorin ise litre başına yaklaşık 18 boliviano, yani 1,54 dolar.

Haberde yakıtın türü ve kalitesi ile ilgili ayrıntı yer almadı. Emisyonlar, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi konulara da değinilmedi.

Altiplano'da birçok aile hayvancılığı bırakıp tarlaları sürmek için traktöre geçti ve motorine bağımlı hale geldi.

Altiplano'da birçok aile hayvancılığı bırakıp tarlaları sürmek için traktöre geçti ve motorine bağımlı hale geldi.

Bolivya'nın hükümeti, kamu maliyesini güçlendirmek amacıyla geçen ay devlet motorin sübvansiyonlarını kaldırdı. Ülke, tükettiği motorinin yüzde 95'ini ve benzinin yüzde 60'ını ithal ediyor.

Altiplano'da birçok aile hayvancılığı bırakıp tarlalarını sürmek için traktöre geçti ve bu durum çiftçileri motorine bağımlı hale getirdi. Machaca, ekimin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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