Mazot Fiyatlarına Yetişemeyen Çiftçi Çöplerden Traktörü İçin Yakıt Üretti

Haberde yer alan verilere göre tesis günde 80 ile 150 litre benzin ve motorin üretiyor. Üretim maliyeti litre başına 7 ile 10 boliviano, yani 0,60 ile 0,86 dolar arasında. Açık piyasadaki motorin ise litre başına yaklaşık 18 boliviano, yani 1,54 dolar.

Haberde yakıtın türü ve kalitesi ile ilgili ayrıntı yer almadı. Emisyonlar, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi konulara da değinilmedi.