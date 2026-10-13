Mazot Fiyatlarına Yetişemeyen Çiftçi Çöplerden Traktörü İçin Yakıt Üretti
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Bolivya'da devlet motorin sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla yakıt fiyatları yükseldi. Altiplano bölgesinde yaşayan çiftçi Etson Machaca ise plastik poşetleri, eski lastikleri ve kullanılmış yağları traktörlerini çalıştıracak yakıta dönüştüren küçük bir tesis kurdu.
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Kaynak: Reuters
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Etson Machaca'nın tesisi, La Paz'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ancocala köyünde bulunuyor.
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Tesis günde 80 ile 150 litre benzin ve motorin üretiyor, litre maliyeti piyasanın yaklaşık yarısı.
Altiplano'da birçok aile hayvancılığı bırakıp tarlaları sürmek için traktöre geçti ve motorine bağımlı hale geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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