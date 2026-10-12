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Hiçbir Ülkenin İstemediği Sahipsiz Kalan Toprak: Alanın Başı Yanacak

Hiçbir Ülkenin İstemediği Sahipsiz Kalan Toprak: Alanın Başı Yanacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:49
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Mısır ile Sudan arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin 60 kilometrekare büyüklüğündeki Bir Tawil, dünyada hiçbir tanınmış devletin sahiplenmediği nadir topraklardan biri. İki ülkenin de bu çöl bölgesinden vazgeçmesinin nedeni, Britanya yönetimi döneminde çizilen iki farklı sınırda ve çok daha değerli görülen başka bir bölgede gizli.

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Kaynak: The Collector

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1899'da çizilen siyasi sınır ile 1902'deki idari sınır arasındaki fark, Bir Tawil'i sahipsiz bıraktı.

1899'da çizilen siyasi sınır ile 1902'deki idari sınır arasındaki fark, Bir Tawil'i sahipsiz bıraktı.

19 Ocak 1899'da Birleşik Krallık ile Mısır arasında varılan anlaşma, Sudan'ı 22. paralelin güneyindeki topraklar olarak tanımladı. 4 Kasım 1902'de ise Britanya, bölgedeki aşiretlerin gerçek arazi kullanımını yansıtmak üzere ayrı bir idari sınır çizdi.

Bir Tawil, Asvan yakınlarında yaşayan Ababde aşiretinin otlak olarak kullandığı için Mısır yönetimine verildi. Kuzeydoğudaki Halaib Üçgeni ise halkın kültürel olarak Hartum'a daha yakın olması nedeniyle Britanya'nın Sudan valisinin yönetimine bırakıldı.

Halaib'i iki ülke de talep ederken Bir Tawil'i hiçbiri sahiplenmedi.

Halaib'i iki ülke de talep ederken Bir Tawil'i hiçbiri sahiplenmedi.

Mısır, 22. paralele dayanan 1899 sınırını esas alıyor. Bu sınıra göre Halaib Üçgeni Mısır'a, Bir Tawil ise Sudan'a düşüyor. Sudan ise 1902 idari sınırını savunuyor ve bu sınıra göre Halaib Sudan'a, Bir Tawil Mısır'a ait oluyor.

Sonuçta Halaib'e iki ülke de hak iddia ederken Bir Tawil'e hiçbiri sahip çıkmıyor. Bir Tawil, Halaib'in yaklaşık onda biri büyüklüğünde, kalıcı yerleşimi ve denize erişimi olmayan bir alan. Kaynaklara göre bir ülkenin Bir Tawil'i sahiplenmesi, Halaib üzerindeki iddiasını zayıflatacağı için iki ülke de bu bölgeye sahip çıkmıyor.

Bir Tawil'de yüzey suyu bulunmuyor ve sıcaklık yılın yaklaşık dörtte üçünde 40 dereceyi aşıyor.

Bir Tawil'de yüzey suyu bulunmuyor ve sıcaklık yılın yaklaşık dörtte üçünde 40 dereceyi aşıyor.

Bir Tawil, sıcak çöl iklimine sahip. Yılın yaklaşık dörtte üçünde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor, haziran-ağustos aylarında ise 45 dereceye ulaşabiliyor. Bölgede yüzey suyu bulunmuyor ve en yakın deniz kıyısı olan Kızıldeniz en az 200 kilometre uzakta. Ababde ve Bişari aşiretleri bölgeden geçiyor.

Bir Tawil'in sahipsiz olması, bireysel girişimlere de yol açtı. Virginialı Jeremiah Heaton, bölgeye elle yapılmış bir bayrak dikip 'Kuzey Sudan Krallığı'nı ilan etti. Ancak bu tür ilanlar hiçbir hükümet ya da saygın bir uluslararası kuruluş tarafından tanınmadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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