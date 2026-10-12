Hiçbir Ülkenin İstemediği Sahipsiz Kalan Toprak: Alanın Başı Yanacak

Mısır, 22. paralele dayanan 1899 sınırını esas alıyor. Bu sınıra göre Halaib Üçgeni Mısır'a, Bir Tawil ise Sudan'a düşüyor. Sudan ise 1902 idari sınırını savunuyor ve bu sınıra göre Halaib Sudan'a, Bir Tawil Mısır'a ait oluyor.

Sonuçta Halaib'e iki ülke de hak iddia ederken Bir Tawil'e hiçbiri sahip çıkmıyor. Bir Tawil, Halaib'in yaklaşık onda biri büyüklüğünde, kalıcı yerleşimi ve denize erişimi olmayan bir alan. Kaynaklara göre bir ülkenin Bir Tawil'i sahiplenmesi, Halaib üzerindeki iddiasını zayıflatacağı için iki ülke de bu bölgeye sahip çıkmıyor.