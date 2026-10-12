Hiçbir Ülkenin İstemediği Sahipsiz Kalan Toprak: Alanın Başı Yanacak
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Mısır ile Sudan arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin 60 kilometrekare büyüklüğündeki Bir Tawil, dünyada hiçbir tanınmış devletin sahiplenmediği nadir topraklardan biri. İki ülkenin de bu çöl bölgesinden vazgeçmesinin nedeni, Britanya yönetimi döneminde çizilen iki farklı sınırda ve çok daha değerli görülen başka bir bölgede gizli.
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Kaynak: The Collector
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1899'da çizilen siyasi sınır ile 1902'deki idari sınır arasındaki fark, Bir Tawil'i sahipsiz bıraktı.
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Halaib'i iki ülke de talep ederken Bir Tawil'i hiçbiri sahiplenmedi.
Bir Tawil'de yüzey suyu bulunmuyor ve sıcaklık yılın yaklaşık dörtte üçünde 40 dereceyi aşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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