Çölün Ortasında Devasa Maden Yatağı Buldular: Küresel Dengeleri Değiştirecek

Çin'in kendi kaynaklarını devreye sokmasının yalnızca iç pazarı değil, uluslararası uranyum ticaretini de etkileme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. İç üretimin artması durumunda Çin'in küresel tedarikçilerle olan ticari ilişkilerinin yeniden şekillenebileceği ve dünya uranyum fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade edildi. Enerji dönüşümü sürecindeki Pekin yönetimi, nükleer enerjiyi temel kaynaklardan biri olarak konumlandırırken tedarik zinciri kesintilerine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Nükleer enerji yatırımları Çin'in enerji politikasının tek ayağını oluşturmuyor. Pekin yönetimi, nükleer kapasitesini artırma planlarıyla eş zamanlı olarak güneş ve rüzgar santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor.