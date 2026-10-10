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Çölün Ortasında Devasa Maden Yatağı Buldular: Küresel Dengeleri Değiştirecek

Çölün Ortasında Devasa Maden Yatağı Buldular: Küresel Dengeleri Değiştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 18:42
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Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ordos Çölü'nde geniş kapsamlı uranyum yatakları tespit edildi. Pekin yönetiminin rezervleri işletmeye alması halinde ülkenin nükleer enerjide dışa bağımlılığının azalması ve küresel uranyum piyasalarındaki dengelerin değişmesi bekleniyor.

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Ordos Çölü'nde tespit edilen uranyum yatakları, Çin'in nükleer enerjide dışa bağımlılığını azaltabilir.

Ordos Çölü'nde tespit edilen uranyum yatakları, Çin'in nükleer enerjide dışa bağımlılığını azaltabilir.

Çin'in özerk bölgelerinden İç Moğolistan'da bulunan Ordos Çölü'nde önemli miktarda uranyum yatağı tespit edildi. Pekin yönetiminin söz konusu rezervleri yüksek kapasiteyle işletmeye alması halinde, yerli uranyum üretiminin ülkenin enerji güvenliğinde kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Uzmanlar, yerli ham maddeye erişimin Çin'in dışa bağımlılığını azaltacağını ve nükleer enerji sektöründeki genişleme maliyetlerini düşüreceğini belirtti. Yatakların büyüklüğü doğrulanmış olsa da çöl koşullarında yürütülecek madencilik faaliyetlerinin teknik ve çevresel engellerle karşılaşması öngörülüyor. Kurak iklimde ihtiyaç duyulan su miktarının temini, maden atıklarının güvenli şekilde depolanması, radyoaktif maddelerle çalışacak personelin korunması ve sıkı güvenlik prosedürlerinin uygulanması projenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Çin'in kendi kaynaklarını devreye alması, uluslararası uranyum ticaretini de etkileme potansiyeli taşıyor.

Çin'in kendi kaynaklarını devreye alması, uluslararası uranyum ticaretini de etkileme potansiyeli taşıyor.

Çin'in kendi kaynaklarını devreye sokmasının yalnızca iç pazarı değil, uluslararası uranyum ticaretini de etkileme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. İç üretimin artması durumunda Çin'in küresel tedarikçilerle olan ticari ilişkilerinin yeniden şekillenebileceği ve dünya uranyum fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade edildi. Enerji dönüşümü sürecindeki Pekin yönetimi, nükleer enerjiyi temel kaynaklardan biri olarak konumlandırırken tedarik zinciri kesintilerine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Nükleer enerji yatırımları Çin'in enerji politikasının tek ayağını oluşturmuyor. Pekin yönetimi, nükleer kapasitesini artırma planlarıyla eş zamanlı olarak güneş ve rüzgar santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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