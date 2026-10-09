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Ormanda Kaybolan Adamı Bulmak İçin İşten İzin Aldı: Köpeğiyle Saatler İçinde Buldu

Ormanda Kaybolan Adamı Bulmak İçin İşten İzin Aldı: Köpeğiyle Saatler İçinde Buldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:35
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ABD'nin Arkansas eyaletindeki Ouachita Ulusal Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan Matt Teeters, ertesi sabah işten izin alıp köpeğiyle aramaya çıkan Ashley Lea Smith tarafından bulundu. İkili birbirini tanımıyordu. Teeters'ın ailesi, bu iyiliğe karşılık Smith için bir bağış kampanyası başlattı.

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Kaynak: The Times of India, Yahoo Life

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Matt Teeters, 23 Eylül'de Eagle Rock Loop patikasında kayboldu ve büyük bir arama başlatıldı.

Matt Teeters, 23 Eylül'de Eagle Rock Loop patikasında kayboldu ve büyük bir arama başlatıldı.

Haberlere göre Teeters, 23 Eylül'de Ouachita Ulusal Ormanı'ndaki Eagle Rock Loop yakınında kuzeninden ayrıldıktan sonra kayboldu. Montgomery County Şerif Ofisi'nin yönettiği aramaya ABD Orman Servisi de destek verdi.

Arkansas ve Texas'tan gelen gönüllüler de dronelar, dört çekerli araçlar ve deneyimli yürüyüşçülerle bölgeyi taramaya başladı.

Bölgeyi iyi tanıyan Ashley Lea Smith, ertesi sabah işten izin alıp köpeği Buckey ile aramaya katıldı.

Bölgeyi iyi tanıyan Ashley Lea Smith, ertesi sabah işten izin alıp köpeği Buckey ile aramaya katıldı.

Smith, ormanı yakından tanıdığı için aramaya yardım edebileceğini düşünerek 24 Eylül sabahı işten izin aldı. Köpeği Buckey ile patikada ilerlerken köpeğin heyecanlanması üzerine kırmızı gömlekli bir adam fark etti ve onun Teeters olup olmadığını sordu.

Sağlık ekipleri Teeters'ı kontrol etti. Yürüyüşçünün durumu iyiydi. Vücudunda yalnızca sıyrıklar ve morluklar vardı. Smith ise ilgiyi küçümseyerek yalnızca oraya ilk ulaşan kişi olduğunu söyledi.

Teeters ailesi, Smith'e teşekkür etmek için evinin onarımı için bağış kampanyası başlattı.

Teeters ailesi, Smith'e teşekkür etmek için evinin onarımı için bağış kampanyası başlattı.

Aile, GoFundMe üzerinde başlattığı kampanyaya ilk 500 doları kendisi koydu. Toplanan paranın Smith'in evine yeni bir teras ve çatı gibi onarımlar için kullanılması planlanıyor. Kampanya 2 Ekim itibarıyla 6 bin doların üzerine çıktı; haberde belirli bir hedef tutarı belirtilmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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