Ormanda Kaybolan Adamı Bulmak İçin İşten İzin Aldı: Köpeğiyle Saatler İçinde Buldu

Smith, ormanı yakından tanıdığı için aramaya yardım edebileceğini düşünerek 24 Eylül sabahı işten izin aldı. Köpeği Buckey ile patikada ilerlerken köpeğin heyecanlanması üzerine kırmızı gömlekli bir adam fark etti ve onun Teeters olup olmadığını sordu.

Sağlık ekipleri Teeters'ı kontrol etti. Yürüyüşçünün durumu iyiydi. Vücudunda yalnızca sıyrıklar ve morluklar vardı. Smith ise ilgiyi küçümseyerek yalnızca oraya ilk ulaşan kişi olduğunu söyledi.