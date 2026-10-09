Ormanda Kaybolan Adamı Bulmak İçin İşten İzin Aldı: Köpeğiyle Saatler İçinde Buldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Arkansas eyaletindeki Ouachita Ulusal Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan Matt Teeters, ertesi sabah işten izin alıp köpeğiyle aramaya çıkan Ashley Lea Smith tarafından bulundu. İkili birbirini tanımıyordu. Teeters'ın ailesi, bu iyiliğe karşılık Smith için bir bağış kampanyası başlattı.
Detaylar 👇
Kaynak: The Times of India, Yahoo Life
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matt Teeters, 23 Eylül'de Eagle Rock Loop patikasında kayboldu ve büyük bir arama başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgeyi iyi tanıyan Ashley Lea Smith, ertesi sabah işten izin alıp köpeği Buckey ile aramaya katıldı.
Teeters ailesi, Smith'e teşekkür etmek için evinin onarımı için bağış kampanyası başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın