51 Yıl Önce Kaybettiği Cüzdanı Şans Eseri Bulundu: İçindekileri Hiç Beklemiyordu

Marangoz Matty Goldsmith, Nova Scotia'nın Dartmouth bölgesindeki bir evde çalışırken evin eski zeminlerinin altında bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinden ehliyet, doğum belgesi ve öğrenci kimliği gibi kimlik belgeleri, 1975 tarihli bir Hamlet tiyatro bileti ve bir dolarlık banknot çıktı. Olayı Kanada Yayın Kurumu (CBC) duyurdu.

Goldsmith ve iş arkadaşları, cüzdanın sahibinin evde inşaat işçisi olarak çalışmış olabilecek bir lise öğrencisi olduğunu tahmin etti. Cüzdanın ve içindekilerin tamamen sağlam kalması üzerine Goldsmith sahibini bulmak için harekete geçti.