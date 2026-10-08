51 Yıl Önce Kaybettiği Cüzdanı Şans Eseri Bulundu: İçindekileri Hiç Beklemiyordu
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bir ev tadilatı yapan marangoz, evin eski zeminlerinin altında 1975'ten kalma bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibi, 51 yıl sonra eski eşyalarına kavuştu.
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Nova Scotia'daki bir evin tadilatında marangoz, zeminin altında 1975'ten kalma bir cüzdan buldu.
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Marangoz, cüzdanın sahibini bulmak için yerel bir Facebook grubunda paylaşım yaptı.
51 yıl sonra cüzdanına kavuşan 68 yaşındaki Richard Gilroy, içindekileri çerçevelettirip sergilemeyi planlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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