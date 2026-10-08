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51 Yıl Önce Kaybettiği Cüzdanı Şans Eseri Bulundu: İçindekileri Hiç Beklemiyordu

51 Yıl Önce Kaybettiği Cüzdanı Şans Eseri Bulundu: İçindekileri Hiç Beklemiyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 22:18
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bir ev tadilatı yapan marangoz, evin eski zeminlerinin altında 1975'ten kalma bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibi, 51 yıl sonra eski eşyalarına kavuştu.

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Nova Scotia'daki bir evin tadilatında marangoz, zeminin altında 1975'ten kalma bir cüzdan buldu.

Nova Scotia'daki bir evin tadilatında marangoz, zeminin altında 1975'ten kalma bir cüzdan buldu.

Marangoz Matty Goldsmith, Nova Scotia'nın Dartmouth bölgesindeki bir evde çalışırken evin eski zeminlerinin altında bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinden ehliyet, doğum belgesi ve öğrenci kimliği gibi kimlik belgeleri, 1975 tarihli bir Hamlet tiyatro bileti ve bir dolarlık banknot çıktı. Olayı Kanada Yayın Kurumu (CBC) duyurdu.

Goldsmith ve iş arkadaşları, cüzdanın sahibinin evde inşaat işçisi olarak çalışmış olabilecek bir lise öğrencisi olduğunu tahmin etti. Cüzdanın ve içindekilerin tamamen sağlam kalması üzerine Goldsmith sahibini bulmak için harekete geçti.

Marangoz, cüzdanın sahibini bulmak için yerel bir Facebook grubunda paylaşım yaptı.

Marangoz, cüzdanın sahibini bulmak için yerel bir Facebook grubunda paylaşım yaptı.

Goldsmith, 23 Eylül'de yerel bir Facebook grubuna cüzdandaki öğrenci kimliğinin fotoğrafıyla birlikte '1958 doğumlu, 1975'te Dartmouth Lisesi'nde öğrenci olan Richard Gilroy'u tanıyan var mı?' diye yazdı. 'İnterneti denemek ve bu kişiyi bulabilir miyiz diye bakmak istedim' diyen marangoz, cüzdanın 1975'ten beri duvarların arasında kayıp olduğunu belirtti.

Gilroy'un eşi Donna, paylaşımın altına yazdığı yorumda kocasının sağlıklı olduğunu ve cüzdanı kaybettiğini hatırladığını söyledi. Gilroy'un cüzdanın bulunduğu evi de tam olarak bildiğini aktaran Donna, özel mesajla iletişime geçilmesini istedi. Goldsmith, cüzdanı 26 Eylül Cumartesi günü teslim etti.

51 yıl sonra cüzdanına kavuşan 68 yaşındaki Richard Gilroy, içindekileri çerçevelettirip sergilemeyi planlıyor.

51 yıl sonra cüzdanına kavuşan 68 yaşındaki Richard Gilroy, içindekileri çerçevelettirip sergilemeyi planlıyor.

Gilroy, cüzdanını geri aldığında çok şaşırdığını ve tüm eşyalarını geri almaktan memnun olduğunu söyledi. Cüzdanı kaybettiğini hatırlasa da içinde ne olduğunu unutmuştu. Her şeyi çerçevelettirip sergilemeyi planlıyor. Cüzdanın içinde özgün el yazılı doğum belgesinin bulunmasını ilginç bulan Gilroy, ailesinin bunu neden ona verdiğini bilmediğini belirtti. Hamlet'i izlediğini ise hatırlamıyor, 1,50 dolarlık bilet fiyatını ise 'harika' olarak niteledi.

Goldsmith, iş sırasında sık sık 'küçük hazineler ve zaman kapsülleri' bulduğunu söyledi. Bunlar arasında Çince yazılmış mektuplar ve bir şişe kobra viskisi de var. Ancak birinin kimliğini bulmak bu ilk kez başına geldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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