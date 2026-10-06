Kapıyı Tutması İçin Kullandığı Taş 1 Milyon Euroluk Çıktı: Hırsızlar Altınları Çaldı, Onu Görmedi

Romanya'da yerel olarak chihlimbar adıyla bilinen kehribar türü, mineralogular tarafından rumanit olarak adlandırılıyor. Bu sınıflandırma jeolog Oscar Helm'e ait. Rumanit, koyu kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlarıyla daha açık renkli Baltik kehribarından ayrılıyor ve dünyada başka bir yerde bulunmuyor.

3,5 kilogramlık taş, bugüne kadar bulunan en büyük bozulmamış kehribar parçaları arasında sayılıyor. Değeri yaklaşık 1 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Buzău İl Müzesi, 2022'den bu yana taşı korunan bir ulusal hazine olarak sergiliyor. Müze, parçanın bilimsel ve kültürel değerinin piyasa fiyatıyla ölçülemeyeceğini vurguluyor.