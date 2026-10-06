Kapıyı Tutması İçin Kullandığı Taş 1 Milyon Euroluk Çıktı: Hırsızlar Altınları Çaldı, Onu Görmedi
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Romanya'nın Buzău bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın, dere yatağında bulduğu 3,5 kilogramlık kırmızımsı taşı yıllarca yatak odasının kapı tutucusu olarak kullandı. Evine giren hırsızlar altın takıları çaldı ancak taşı yerinde bıraktı. Kadının ölümünün ardından yapılan incelemeler, taşın 70 milyon yıllık kehribar olduğunu ortaya koydu.
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Dere yatağında bulduğu taşı yıllarca kapı tutucu olarak kullanan kadının evine hırsızlar girdi, ancak taşın değerini fark etmediler.
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Kadının 1991'deki ölümünün ardından taşın Polonya'daki bir müzede kehribar olduğu doğrulandı.
Rumanit adı verilen Romanya kehribarı dünyada başka yerde bulunmuyor ve taş bugün müzede sergileniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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