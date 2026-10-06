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Kapıyı Tutması İçin Kullandığı Taş 1 Milyon Euroluk Çıktı: Hırsızlar Altınları Çaldı, Onu Görmedi

Kapıyı Tutması İçin Kullandığı Taş 1 Milyon Euroluk Çıktı: Hırsızlar Altınları Çaldı, Onu Görmedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 17:42
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Romanya'nın Buzău bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın, dere yatağında bulduğu 3,5 kilogramlık kırmızımsı taşı yıllarca yatak odasının kapı tutucusu olarak kullandı. Evine giren hırsızlar altın takıları çaldı ancak taşı yerinde bıraktı. Kadının ölümünün ardından yapılan incelemeler, taşın 70 milyon yıllık kehribar olduğunu ortaya koydu.

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Dere yatağında bulduğu taşı yıllarca kapı tutucu olarak kullanan kadının evine hırsızlar girdi, ancak taşın değerini fark etmediler.

Dere yatağında bulduğu taşı yıllarca kapı tutucu olarak kullanan kadının evine hırsızlar girdi, ancak taşın değerini fark etmediler.

Kadın, taşı Buzău İli'ndeki Colți köyüne yakın bir dere yatağında buldu. Karpat dolaylarındaki bölgede doğal aşınmanın ham kehribar yataklarını yüzeye çıkardığı biliniyor. Kadın, taşın ne olduğunu bilmeden onu yıllarca yatak odasının kapısını açık tutmak için kullandı.

Evine giren hırsızlar ise altın takıları çalıp götürdü. Ancak yerde duran ağır taşın yaklaşık 1 milyon euro değerinde bir hazine olduğunu fark etmediler ve taşı geride bıraktılar.

Kadının 1991'deki ölümünün ardından taşın Polonya'daki bir müzede kehribar olduğu doğrulandı.

Kadının 1991'deki ölümünün ardından taşın Polonya'daki bir müzede kehribar olduğu doğrulandı.

Kadın 1991'de hayatını kaybetti. Evi devralan bir akraba, ağır taşın incelenmesi gerektiğinden şüphelendi. Romanya yetkilileri örneği Polonya'nın Krakow şehrindeki Tarih Müzesi'ndeki uzmanlara gönderdi.

Polonyalı uzmanlar, taşın gerçek kehribar olduğunu doğruladı ve yaşının 38,5 ile 70 milyon yıl arasında olduğunu belirledi.

Rumanit adı verilen Romanya kehribarı dünyada başka yerde bulunmuyor ve taş bugün müzede sergileniyor.

Rumanit adı verilen Romanya kehribarı dünyada başka yerde bulunmuyor ve taş bugün müzede sergileniyor.

Romanya'da yerel olarak chihlimbar adıyla bilinen kehribar türü, mineralogular tarafından rumanit olarak adlandırılıyor. Bu sınıflandırma jeolog Oscar Helm'e ait. Rumanit, koyu kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlarıyla daha açık renkli Baltik kehribarından ayrılıyor ve dünyada başka bir yerde bulunmuyor.

3,5 kilogramlık taş, bugüne kadar bulunan en büyük bozulmamış kehribar parçaları arasında sayılıyor. Değeri yaklaşık 1 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Buzău İl Müzesi, 2022'den bu yana taşı korunan bir ulusal hazine olarak sergiliyor. Müze, parçanın bilimsel ve kültürel değerinin piyasa fiyatıyla ölçülemeyeceğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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