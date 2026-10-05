Ahırının Kapısını Tutması İçin Kullanıyordu: 30 Yıl Sonra Taşın Uzaydan Geldiğini Öğrendi

Mazurek, taşı Central Michigan Üniversitesi'nden jeolog Mona Sirbescu'ya götürdü. Sirbescu, yıllardır göktaşı olduğu iddia edilen taşların çoğunu reddetmişti. Bu örnek ise farklıydı. Jeolog, bugüne kadar elinde tuttuğu en değerli örnek olduğunu söyledi.

Smithsonian Enstitüsü'ne gönderilen numunenin ardından taşın demir-nikel yapılı bir göktaşı olduğu belirlendi. Yaklaşık yüzde 12 nikel içeren taşın ağırlığı 10,22 kilogram. Meteoritical Bulletin kaydında taş, 'Edmore' adıyla ve IIIAB sınıfında bir demir göktaşı olarak yer alıyor.