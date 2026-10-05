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Ahırının Kapısını Tutması İçin Kullanıyordu: 30 Yıl Sonra Taşın Uzaydan Geldiğini Öğrendi

Ahırının Kapısını Tutması İçin Kullanıyordu: 30 Yıl Sonra Taşın Uzaydan Geldiğini Öğrendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:53
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ABD'nin Michigan eyaletindeki bir çiftlikte yıllarca ahır kapısını açık tutmak için kullanılan 10 kilogramlık taşın aslında bir demir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Taşı 30 yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanan sahibi, bir üniversite jeoloğuna gösterene kadar değerinden habersizdi.

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Kaynak: 1, 2

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Michigan'daki bir çiftlikte 30 yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanılan taş, 1930'larda gökyüzünden düşmüştü.

Michigan'daki bir çiftlikte 30 yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanılan taş, 1930'larda gökyüzünden düşmüştü.

David Mazurek, 1988'de Michigan'ın Edmore kasabasında bir çiftlik satın aldığında, önceki sahibi ona ahırın kapısını tutan taşı gösterdi. Anlatılana göre önceki sahip ve babası, 1930'larda taşın gece gökyüzünden düştüğünü görmüştü. Ertesi sabah yerde oluşan çukurda taşı hâlâ sıcak halde bulmuşlardı.

Mazurek taşı yaklaşık 30 yıl boyunca kapıyı açık tutmak için kullandı. Taşın gerçek kimliği ise ancak bir üniversite jeoloğuna gösterildiğinde anlaşıldı.

Central Michigan Üniversitesi'nden jeolog Mona Sirbescu taşı inceledi ve numune Smithsonian'a gönderildi.

Central Michigan Üniversitesi'nden jeolog Mona Sirbescu taşı inceledi ve numune Smithsonian'a gönderildi.

Mazurek, taşı Central Michigan Üniversitesi'nden jeolog Mona Sirbescu'ya götürdü. Sirbescu, yıllardır göktaşı olduğu iddia edilen taşların çoğunu reddetmişti. Bu örnek ise farklıydı. Jeolog, bugüne kadar elinde tuttuğu en değerli örnek olduğunu söyledi.

Smithsonian Enstitüsü'ne gönderilen numunenin ardından taşın demir-nikel yapılı bir göktaşı olduğu belirlendi. Yaklaşık yüzde 12 nikel içeren taşın ağırlığı 10,22 kilogram. Meteoritical Bulletin kaydında taş, 'Edmore' adıyla ve IIIAB sınıfında bir demir göktaşı olarak yer alıyor.

Edmore adı verilen göktaşı, Michigan'da kayıtlara geçen en büyük altıncı göktaşı olarak planetaryuma satıldı.

Edmore adı verilen göktaşı, Michigan'da kayıtlara geçen en büyük altıncı göktaşı olarak planetaryuma satıldı.

Edmore göktaşının, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars ile Jüpiter arasındaki bir asteroidin çekirdeğinden kopan bir parça olduğu belirtiliyor. Michigan'da bulunan göktaşları arasında büyüklük bakımından altıncı sırada yer alıyor.

Mazurek göktaşını 75 bin dolara, Michigan Eyalet Üniversitesi'ne bağlı Abrams Planetaryumu'na sattı. Daha önce Sirbescu'ya verdiği sözü tutan Mazurek, gelirin yüzde 10'unu, yani 7 bin 500 doları Central Michigan Üniversitesi'nin Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'ne bağışladı. Bu para, lisans öğrencilerinin araştırma projelerini destekleyecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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