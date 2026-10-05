Ahırının Kapısını Tutması İçin Kullanıyordu: 30 Yıl Sonra Taşın Uzaydan Geldiğini Öğrendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Michigan eyaletindeki bir çiftlikte yıllarca ahır kapısını açık tutmak için kullanılan 10 kilogramlık taşın aslında bir demir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Taşı 30 yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanan sahibi, bir üniversite jeoloğuna gösterene kadar değerinden habersizdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michigan'daki bir çiftlikte 30 yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanılan taş, 1930'larda gökyüzünden düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Central Michigan Üniversitesi'nden jeolog Mona Sirbescu taşı inceledi ve numune Smithsonian'a gönderildi.
Edmore adı verilen göktaşı, Michigan'da kayıtlara geçen en büyük altıncı göktaşı olarak planetaryuma satıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın