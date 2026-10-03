Temizlik Yaparken Bulduğu Saat Servet Kazandırdı: Satın Almak İçin Yarıştırlar

Camborne kasabasındaki bir evde yapılan temizlik sırasında eski bir mücevher kutusunun içinde nadir bir saat bulundu. Saatin, satıcının dedesine ait olduğu ve sonrasında kızına geçtiği belirtiliyor. Saatin son sahibi, değerli bir saate sahip olduğunu 2011 tarihli günlüğüne de not etmişti.

Satış için Hansons Auctioneers müzayede evine götürülen saate, uzmanlar tarafından ilk olarak 5 bin ila 10 bin sterlin arasında bir değer biçildi.