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Temizlik Yaparken Bulduğu Saat Servet Kazandırdı: Satın Almak İçin Yarıştırlar

Temizlik Yaparken Bulduğu Saat Servet Kazandırdı: Satın Almak İçin Yarıştırlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:44
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bir evde yapılan temizlik sırasında eski bir mücevher kutusundan çıkan 1930'lara ait Patek Philippe kol saati, açık artırmada 59 bin sterline satıldı. Saat için başlangıçta 5 bin ile 10 bin sterlin arasında bir değer biçilmişti.

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Cornwall'daki Camborne kasabasında bir evin temizliği sırasında mücevher kutusundan çıkan saat, ailenin dedesinden kalmıştı.

Cornwall'daki Camborne kasabasında bir evin temizliği sırasında mücevher kutusundan çıkan saat, ailenin dedesinden kalmıştı.

Camborne kasabasındaki bir evde yapılan temizlik sırasında eski bir mücevher kutusunun içinde nadir bir saat bulundu. Saatin, satıcının dedesine ait olduğu ve sonrasında kızına geçtiği belirtiliyor. Saatin son sahibi, değerli bir saate sahip olduğunu 2011 tarihli günlüğüne de not etmişti.

Satış için Hansons Auctioneers müzayede evine götürülen saate, uzmanlar tarafından ilk olarak 5 bin ila 10 bin sterlin arasında bir değer biçildi.

Paslanmaz çelik kasası saati nadir kılıyor, çünkü Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik saat üretmişti.

Paslanmaz çelik kasası saati nadir kılıyor, çünkü Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik saat üretmişti.

İncelemelerde saatin 1930'larda üretilen, 28 mm çapında, küçük saniye kadranlı bir 'Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448' olduğu tespit edildi. Mekanizması üretici tarafından imzalanıp numaralandırılmış olan saatin yaklaşık 90 yıllık olmasına rağmen çalışır durumda olduğu kaydedildi.

Patek Philippe'in o dönemde ürettiği saatlerin çoğunda değerli metalleri tercih etmesi nedeniyle, paslanmaz çelik kasaya sahip bu model günümüze ulaşan az sayıdaki örnekten biri olarak gösteriliyor. Müzayede evinin kıdemli değerleme uzmanı Darren Ashley de bu dönemde Patek Philippe'in çok az sayıda paslanmaz çelik saat ürettiğine dikkat çekti.

25 Ağustos'taki açık artırmada ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere'den teklif veren saat, 59 bin sterlinde el değiştirdi.

25 Ağustos'taki açık artırmada ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere'den teklif veren saat, 59 bin sterlinde el değiştirdi.

Hansons Cornwall'ın 25 Ağustos'ta düzenlediği açık artırmaya ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere'den koleksiyoncular katıldı. Fiyat yaklaşık 52 bin sterline ulaştıktan sonra yarış, Japonya'dan çevrim içi bağlanan bir alıcı ile Çin'den telefonla katılan bir teklif sahibi arasında sürdü.

Satış 59 bin sterlinlik nihai teklifle sonuçlandı. Bu rakam, başlangıçtaki üst tahminin yaklaşık 6 katına denk geliyor. Saatin yeni sahibine ulaştırılmak üzere Hong Kong'a gönderileceği bildirildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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