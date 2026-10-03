Temizlik Yaparken Bulduğu Saat Servet Kazandırdı: Satın Almak İçin Yarıştırlar
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Cornwall'daki Camborne kasabasında bir evin temizliği sırasında mücevher kutusundan çıkan saat, ailenin dedesinden kalmıştı.
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Paslanmaz çelik kasası saati nadir kılıyor, çünkü Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik saat üretmişti.
25 Ağustos'taki açık artırmada ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere'den teklif veren saat, 59 bin sterlinde el değiştirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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