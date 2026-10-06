Depremden Sonra Tüm Şehri Altıgen Olarak İnşa Ettiler: Hayati Bir Görevi Var
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Sicilya'nın doğusundaki Grammichele, 1693'te yaşanan büyük depremin ardından altıgen bir plana göre yeniden inşa edildi. Altı mahalleden oluşan kentin merkezinde geniş bir meydan yer alıyor. Planın arkasındaki en önemli gerekçelerden biri ise olası bir depremde şehrin hızla tahliye edilebilmesiydi.
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1693 depremi eski Occhiolà kentini yok edince bölgenin feodal beyi yeni bir şehir kurulmasına karar verdi.
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Altı ana cadde merkez meydana açılırken kentte çıkmaz sokak bulunmuyor.
Grammichele bugün yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı bir kent.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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