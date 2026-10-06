Depremden Sonra Tüm Şehri Altıgen Olarak İnşa Ettiler: Hayati Bir Görevi Var

Sicilya'nın doğusundaki Grammichele, 1693'te yaşanan büyük depremin ardından altıgen bir plana göre yeniden inşa edildi. Altı mahalleden oluşan kentin merkezinde geniş bir meydan yer alıyor. Planın arkasındaki en önemli gerekçelerden biri ise olası bir depremde şehrin hızla tahliye edilebilmesiydi.

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