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Depremden Sonra Tüm Şehri Altıgen Olarak İnşa Ettiler: Hayati Bir Görevi Var

Depremden Sonra Tüm Şehri Altıgen Olarak İnşa Ettiler: Hayati Bir Görevi Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:28
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Sicilya'nın doğusundaki Grammichele, 1693'te yaşanan büyük depremin ardından altıgen bir plana göre yeniden inşa edildi. Altı mahalleden oluşan kentin merkezinde geniş bir meydan yer alıyor. Planın arkasındaki en önemli gerekçelerden biri ise olası bir depremde şehrin hızla tahliye edilebilmesiydi.

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1693 depremi eski Occhiolà kentini yok edince bölgenin feodal beyi yeni bir şehir kurulmasına karar verdi.

1693 depremi eski Occhiolà kentini yok edince bölgenin feodal beyi yeni bir şehir kurulmasına karar verdi.

Sicilya'daki 1693 depremi, bölgedeki eski Occhiolà kentini yok etti. Bölgenin feodal beyi olan Roccella ve Butera Prensi Carlo Maria Carafa Branciforte, kuzeyde kalan yıkılmış kentin yerine yeni bir şehir inşa ettirmeye karar verdi.

Planın hazırlanmasında Michele da Ferla'nın da yer aldığı belirtiliyor. Altıgen yerleşimin ilk taslağını ise bizzat prensin çizdiği öne sürülüyor.

Altı ana cadde merkez meydana açılırken kentte çıkmaz sokak bulunmuyor.

Altı ana cadde merkez meydana açılırken kentte çıkmaz sokak bulunmuyor.

Kentin planında altı ana cadde, merkezdeki meydana açılacak şekilde tasarlandı. Çıkmaz sokak bulunmayan şehirde mahalle blokları simetrik biçimde yerleştirildi ve toplanma alanları eşit aralıklarla konumlandırıldı. Bu düzenin, olası bir deprem anında kentin hızla tahliye edilmesini sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Altıgenin ortasında ise Piazza Carlo Maria Carafa yer alıyor. Meydanın çevresinde Chiesa Madre olarak bilinen San Michele Arcangelo Kilisesi ile belediye binası bulunuyor.

Grammichele bugün yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı bir kent.

Grammichele bugün yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı bir kent.

Altı mahalle, depremin yaşandığı yıl ile 18. yüzyılın ilk yirmi yılı arasında hızla şekillendi. Böylece planlı bir kent kısa sürede ortaya çıktı.

Günümüzde yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Grammichele, planlı şehircilik örnekleri arasında anılıyor. Kent, 1943'te Müttefiklerin Sicilya çıkarması sırasında Kanada 1. Piyade Tümeni'nin ilk muharebesini verdiği yer olarak da biliniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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