Ülkeyi Deniz Seviyesinin Altında Yaptılar: Şimdi Sular Yükselince Evleri de Yükseliyor

Hollanda'da yerleşimlerin ve tarım alanlarının önemli bölümü setlerle çevrili polderlerde yer alıyor. Geçmişte yel değirmenleriyle kurutulan bu alanlarda bugün modern pompa istasyonları kullanılıyor. Schiphol Havalimanı da deniz seviyesinin yaklaşık 4,5 metre altında bulunan bir polder üzerinde yer alıyor ve sürekli çalışan drenaj ile su kontrol sistemleriyle kuru tutuluyor.

Afsluitdijk, eski Zuiderzee bölgesini Kuzey Denizi'nden ayırdı ve IJsselmeer Gölü'nün oluşmasını sağladı. Suların çekilmesiyle yeni polderler oluşturuldu, bu topraklarda yerleşimler ve tarım alanları kuruldu. Bu çalışmalar sonucunda Flevoland eyaleti ortaya çıktı.