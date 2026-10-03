Ülkeyi Deniz Seviyesinin Altında Yaptılar: Şimdi Sular Yükselince Evleri de Yükseliyor
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Topraklarının yaklaşık dörtte biri deniz seviyesinin altında bulunan Hollanda, yüzyıllardır setler, kanallar ve pompalarla suya karşı mücadele ediyor. Ülke artık yalnızca suyu engellemek yerine bazı bölgelerde suya kontrollü şekilde alan açıyor.
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Yerleşimlerin ve tarım alanlarının büyük bölümü, pompalarla kuru tutulan polderlerde bulunuyor.
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1953'teki sel felaketinin ardından Delta Planı kapsamında baraj, set ve hareketli bariyerler inşa edildi.
Ülke şimdi nehirlere, parklara ve yüzer evlere alan açarak taşkın riskini yönetmeye çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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