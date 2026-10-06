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Denizde Buldukları Şişenin İçinden 132 Yıllık Gizemli Mesaj Çıktı

Denizde Buldukları Şişenin İçinden 132 Yıllık Gizemli Mesaj Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 18:04
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Batı Avustralya'da bir plajda Ocak 2018'de bulunan şişenin içinden, 12 Haziran 1886 tarihli bir mesaj çıktı. Mesaj, Alman yelkenli gemisi Paula'dan okyanusa bırakılmış ve yaklaşık 132 yıl sonra kıyıya vurmuştu. Şişe, bilinen en eski şişe mesajı olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5

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Şişenin içindeki not, Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını izlemek için hazırladığı basılı bir formdu.

Şişenin içindeki not, Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını izlemek için hazırladığı basılı bir formdu.

Şişe, 12 Haziran 1886'da Cardiff'ten Makassar'a giden Elsfleth kayıtlı Alman yelkenli gemisi Paula'dan (Kaptan O. Diekmann) 32°49′G 105°25′D koordinatlarında Hint Okyanusu'na bırakıldı.

İçindeki not, Hollanda (Schiedam) üretimi el yapımı, kalın camlı ve 7 mm ağız genişliğine sahip bir jenever şişesindeydi. Şişedeki el yazısıyla doldurulmuş Almanca basılı form; tarih, koordinat, gemi, kaptan ve rota bilgilerini içeriyordu. Form ayrıca notu bulan kişinin tarih ve yeri belirterek mesajı Hamburg'daki Alman Deniz Gözlemevi'ne veya en yakın Alman konsolosluğuna iletmesini istiyordu.

İçinde kum biriken nemli ve hassas kağıt, çıkarıldıktan sonra yırtılmaması için fırında kurutularak açılabildi. Bu mesaj, Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını ve ticaret yollarını haritalandırmak için 1864-1933 yılları arasında binlerce şişeyle yürüttüğü 69 yıllık deneyin bir parçasıydı. Deney kapsamında yüzlerce mesaj geri dönmüş, Paula'nın şişesinden önceki son dönüş ise Ocak 1934'te Danimarka'da kaydedilmişti.

Şişeyi plajda Tonya Illman buldu, mesajın gerçekliği arşiv kayıtlarıyla doğrulandı.

Şişeyi plajda Tonya Illman buldu, mesajın gerçekliği arşiv kayıtlarıyla doğrulandı.

Tonya Illman, şişeyi 21 Ocak 2018'de Perth'ün yaklaşık 180 kilometre kuzeyindeki Wedge Island yakınlarında buldu. Ailesiyle yürüyüş yaparken oğlunun aracı kuma saplanmıştı. Illman, çöp toplarken kuma yarı gömülü şişeyi gördü ve başlangıçta evinde süs olarak kullanmayı düşündü.

Batı Avustralya Müzesi'ndeki uzmanlar, Paula gemisinin orijinal meteoroloji günlüğünü Alman arşivlerinde buldu ve 12 Haziran 1886 tarihli girişin nottaki bilgilerle eşleştiğini gördü. Kaptanın imzası el yazısı örnekleriyle karşılaştırıldı, 19. yüzyıla ait malzemeler ve şişe tipi incelendi. Almanya ve Hollanda'daki uzmanlar da süreçte yer aldı. Alman Federal Denizcilik ve Hidrografi Ajansı da bulguyu onayladı.

Şişe, önceki rekoru yaklaşık 24 yıl geride bırakarak dünyanın en eski şişe mesajı oldu.

Şişe, önceki rekoru yaklaşık 24 yıl geride bırakarak dünyanın en eski şişe mesajı oldu.

Önceki rekor 108 yıl, 4 ay ve 18 günlük süreyle başka bir şişeye aitti. Paula'dan atılan şişe ise Hint Okyanusu'nda kıyıdan yaklaşık 950 kilometre uzakta denize bırakılmış ve yaklaşık 132 yıl sonra Avustralya kıyısında bulunmuştu. Uzmanlar, şişenin denizde yalnızca yaklaşık bir yıl kaldığını, geri kalan süreyi kumda gömülü geçirmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Illman ailesi şişeyi Fremantle'deki Batı Avustralya Denizcilik Müzesi'ne iki yıllık bir sergi için ödünç verdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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