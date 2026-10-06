Denizde Buldukları Şişenin İçinden 132 Yıllık Gizemli Mesaj Çıktı

Şişe, 12 Haziran 1886'da Cardiff'ten Makassar'a giden Elsfleth kayıtlı Alman yelkenli gemisi Paula'dan (Kaptan O. Diekmann) 32°49′G 105°25′D koordinatlarında Hint Okyanusu'na bırakıldı.

İçindeki not, Hollanda (Schiedam) üretimi el yapımı, kalın camlı ve 7 mm ağız genişliğine sahip bir jenever şişesindeydi. Şişedeki el yazısıyla doldurulmuş Almanca basılı form; tarih, koordinat, gemi, kaptan ve rota bilgilerini içeriyordu. Form ayrıca notu bulan kişinin tarih ve yeri belirterek mesajı Hamburg'daki Alman Deniz Gözlemevi'ne veya en yakın Alman konsolosluğuna iletmesini istiyordu.

İçinde kum biriken nemli ve hassas kağıt, çıkarıldıktan sonra yırtılmaması için fırında kurutularak açılabildi. Bu mesaj, Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını ve ticaret yollarını haritalandırmak için 1864-1933 yılları arasında binlerce şişeyle yürüttüğü 69 yıllık deneyin bir parçasıydı. Deney kapsamında yüzlerce mesaj geri dönmüş, Paula'nın şişesinden önceki son dönüş ise Ocak 1934'te Danimarka'da kaydedilmişti.