Denizde Buldukları Şişenin İçinden 132 Yıllık Gizemli Mesaj Çıktı
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Şişenin içindeki not, Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını izlemek için hazırladığı basılı bir formdu.
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Şişeyi plajda Tonya Illman buldu, mesajın gerçekliği arşiv kayıtlarıyla doğrulandı.
Şişe, önceki rekoru yaklaşık 24 yıl geride bırakarak dünyanın en eski şişe mesajı oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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