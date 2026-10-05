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Sivrisineklerden Kaçmak İçin Kayalık Adaya Yerleşti: 100 Yıl Sonra Beklenmeyeni Başardı

Sivrisineklerden Kaçmak İçin Kayalık Adaya Yerleşti: 100 Yıl Sonra Beklenmeyeni Başardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:20
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Meksika'nın Kortez Denizi'ndeki yaklaşık bir hektarlık El Pardito Adası'na önceki yüzyılın başında yerleşen bir balıkçı, sivrisineksiz ve sakin bir yaşam aradığı için küçük bir adaya taşındı. Aradan geçen yaklaşık 100 yılda taşındığı ada, dört kuşağa yayılan bir ailenin yuvasına ve ziyaretçilerin uğradığı bir noktaya dönüştü.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Balıkçı Juan Cuevas Ramírez, sivrisineksiz bir yaşam alanı arayışıyla Kortez Denizi'ndeki küçük adaya yerleşti.

Balıkçı Juan Cuevas Ramírez, sivrisineksiz bir yaşam alanı arayışıyla Kortez Denizi'ndeki küçük adaya yerleşti.

Meksika'nın Baja California Sur kıyıları açıklarında yer alan El Pardito'ya, kaynaklarda aktarıldığına göre 1923'te balıkçı Juan Cuevas Ramírez eşi Paula ile birlikte yerleşti. Yerleşim yılı bazı kaynaklarda farklı verilse de hikayenin en yaygın anlatımı bu tarihi işaret ediyor.

Cuevas'ın daha önce San José ve San Francisco adalarında yaşadığı, ancak sivrisinekler ve tatarcık benzeri küçük sineklerden rahatsız olunca daha küçük ve izole bir kayalığı tercih ettiği belirtiliyor. Adada doğal bir tatlı su kaynağı bulunmuyor.

Aile, deniz salyangozu kabuklarını yakarak elde ettikleri kireçle çıplak kayalığın üzerine taş evler inşa etti.

Aile, deniz salyangozu kabuklarını yakarak elde ettikleri kireçle çıplak kayalığın üzerine taş evler inşa etti.

Juan ve Paula, evlerini inşa etmek için deniz salyangozu kabuklarını odun ateşinde yaktı. Kabuklar beyazlayınca üzerine su serperek ev yapımında kullanılan kireci elde ettiler. Yerli bir inşaat tekniği olarak aktarılan yöntem, torunlara da miras kaldı.

Çiftin dokuz çocuğu oldu ve aile zamanla dört kuşağa yayıldı. Bugün adada yaklaşık 26 kişinin tam zamanlı yaşadığı belirtiliyor. Aile, zamanla güneş enerjisi sistemleri, tuzdan arındırma tesisi, telsiz ve internet bağlantısı gibi imkanları da ekledi.

Bugün ada, şnorkelle gezi ve balıkçılıkla geçinen ailenin yaşam ve koruma merkezi haline geldi.

Bugün ada, şnorkelle gezi ve balıkçılıkla geçinen ailenin yaşam ve koruma merkezi haline geldi.

Cuevas ailesi geçimini ağırlıklı olarak denizden sağlıyor. Maske, palet, bıçak ve ağlarla avlanıyor; deniz tarağı, istiridye ve deniz salyangozu topluyorlar. Ziyaretçilere ise tekne turları ve şnorkel hizmeti sunuluyor. Ada sakinleri, misafirlerine ailenin yüzyıllık hikayesini doğrudan anlatıyor.

Bölgede 300'den fazla deniz türü belgelendi. Balıkçılar, CONAPESCA, CONANP ve Niparajá işbirliğiyle av yasağı uygulanan koruma alanları oluşturdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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