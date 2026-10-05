Sivrisineklerden Kaçmak İçin Kayalık Adaya Yerleşti: 100 Yıl Sonra Beklenmeyeni Başardı
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Meksika'nın Kortez Denizi'ndeki yaklaşık bir hektarlık El Pardito Adası'na önceki yüzyılın başında yerleşen bir balıkçı, sivrisineksiz ve sakin bir yaşam aradığı için küçük bir adaya taşındı. Aradan geçen yaklaşık 100 yılda taşındığı ada, dört kuşağa yayılan bir ailenin yuvasına ve ziyaretçilerin uğradığı bir noktaya dönüştü.
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Balıkçı Juan Cuevas Ramírez, sivrisineksiz bir yaşam alanı arayışıyla Kortez Denizi'ndeki küçük adaya yerleşti.
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Aile, deniz salyangozu kabuklarını yakarak elde ettikleri kireçle çıplak kayalığın üzerine taş evler inşa etti.
Bugün ada, şnorkelle gezi ve balıkçılıkla geçinen ailenin yaşam ve koruma merkezi haline geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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