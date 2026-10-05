Sivrisineklerden Kaçmak İçin Kayalık Adaya Yerleşti: 100 Yıl Sonra Beklenmeyeni Başardı

Meksika'nın Baja California Sur kıyıları açıklarında yer alan El Pardito'ya, kaynaklarda aktarıldığına göre 1923'te balıkçı Juan Cuevas Ramírez eşi Paula ile birlikte yerleşti. Yerleşim yılı bazı kaynaklarda farklı verilse de hikayenin en yaygın anlatımı bu tarihi işaret ediyor.

Cuevas'ın daha önce San José ve San Francisco adalarında yaşadığı, ancak sivrisinekler ve tatarcık benzeri küçük sineklerden rahatsız olunca daha küçük ve izole bir kayalığı tercih ettiği belirtiliyor. Adada doğal bir tatlı su kaynağı bulunmuyor.