Masa Başı İşi Bırakıp Babasının Mesleğini Seçti: 22 Yaşında 250 Kovanı 1000'e Çıkardı
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Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, üniversiteden mezun olduktan sonra masa başı bir iş yerine çocukluğundan beri içinde büyüdüğü arıcılığı seçti. 250 kovanla başladığı işini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle kısa sürede 1000 kovana çıkardı.
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Kaynak: İHA
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü mezunu Latife Gül Kaplan, babasından öğrendiği arıcılığı meslek edindi.
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250 kovan ve ekipmanla başladığı işte bugün bin kovana ulaşan Kaplan, mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiriyor.
Kovanlarını rengarenk boyayan Kaplan, önceliğin para değil sevgi ve emek olduğunu vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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