Masa Başı İşi Bırakıp Babasının Mesleğini Seçti: 22 Yaşında 250 Kovanı 1000'e Çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteği kapsamında bir projeden hak kazandığını anlatan Kaplan, 250 kovanla başladığı işte şu an bin kovana ulaştığını söyledi. Mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiren genç kadın, yıl boyunca adeta 81 ili gezerek üretim yapıyor. Arıların iklim ve bitki örtüsüne uygun bölgelere taşındığını belirten Kaplan, Adana'dan Muğla'ya, Şanlıurfa, Kayseri ve İzmir gibi birçok bölgeye gittiklerini ifade etti.

Mesleğin zorluklarına değinen Kaplan, 'Mesleğim zor. Arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Arıları gece yüklemek zorundayız, 7 gün 24 saat gece gündüz çalışıyoruz' dedi.