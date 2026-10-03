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Masa Başı İşi Bırakıp Babasının Mesleğini Seçti: 22 Yaşında 250 Kovanı 1000'e Çıkardı

Masa Başı İşi Bırakıp Babasının Mesleğini Seçti: 22 Yaşında 250 Kovanı 1000'e Çıkardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:00
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Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, üniversiteden mezun olduktan sonra masa başı bir iş yerine çocukluğundan beri içinde büyüdüğü arıcılığı seçti. 250 kovanla başladığı işini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle kısa sürede 1000 kovana çıkardı.

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Kaynak: İHA

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü mezunu Latife Gül Kaplan, babasından öğrendiği arıcılığı meslek edindi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü mezunu Latife Gül Kaplan, babasından öğrendiği arıcılığı meslek edindi.

Latife Gül Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun olduktan sonra Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesinin yanına döndü. Masa başında çalışmak yerine babasından öğrendiği arıcılığı meslek edinen genç kadın, eğitim ve sertifikalarını aldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteğinden yararlandı.

Kaplan, 'Mesleğim aslında bize babadan gelen bir meslek. Babamız bizim ilk öğretmenimiz' diyerek başarı öyküsünü anlattı. Kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini belirten Kaplan, 'Bir insanın emri altında çalışmak pek bana göre değil' ifadesini kullandı.

250 kovan ve ekipmanla başladığı işte bugün bin kovana ulaşan Kaplan, mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiriyor.

250 kovan ve ekipmanla başladığı işte bugün bin kovana ulaşan Kaplan, mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteği kapsamında bir projeden hak kazandığını anlatan Kaplan, 250 kovanla başladığı işte şu an bin kovana ulaştığını söyledi. Mevsime göre arılarını bölge bölge gezdiren genç kadın, yıl boyunca adeta 81 ili gezerek üretim yapıyor. Arıların iklim ve bitki örtüsüne uygun bölgelere taşındığını belirten Kaplan, Adana'dan Muğla'ya, Şanlıurfa, Kayseri ve İzmir gibi birçok bölgeye gittiklerini ifade etti.

Mesleğin zorluklarına değinen Kaplan, 'Mesleğim zor. Arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Arıları gece yüklemek zorundayız, 7 gün 24 saat gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Kovanlarını rengarenk boyayan Kaplan, önceliğin para değil sevgi ve emek olduğunu vurguluyor.

Kovanlarını rengarenk boyayan Kaplan, önceliğin para değil sevgi ve emek olduğunu vurguluyor.

Rengarenk boyanmış kovanlarıyla dikkat çeken Kaplan, kovanların her birinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. 'İstediğimiz renge boyuyoruz. Her birinde bir hatıra var' diyen Kaplan, 'Arı kolonisi, bebek demek. Bebeğe nasıl bakıyorsanız onunla öyle ilgilenmelisiniz ki verimini alabilesiniz' ifadelerini kullandı.

Arıların götürüldüğü bölgelerde önce arılarını nasıl koruyacaklarını düşündüklerini anlatan Kaplan, 'Bir meslek yapıyorsan öncelikle beklentin para veya maddiyat değildir. Sevgidir, emektir, çabadır' dedi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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