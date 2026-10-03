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Eşi İçin Kamyon Kasalarından Ev Yaptı: Yılın Çoğunu Orada Geçiriyorlar

Eşi İçin Kamyon Kasalarından Ev Yaptı: Yılın Çoğunu Orada Geçiriyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 16:44
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Kenan ve Melice Gündüz çifti, 18 yıl önce geri dönüştürülebilir malzemelerle ve iki kamyon kasasıyla inşa ettikleri evde yaşamını sürdürüyor. Eşinin kanser teşhisinin ardından doğaya yakın bir yaşam kurmak isteyen çift, yılın büyük bölümünü bu sakin köy evinde geçiriyor.

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Kaynak: IHA

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Eşi için doğayla iç içe bir yaşam isteyen Kenan Gündüz, Ferhatlı köyündeki arazilerine ev yapmaya karar verdi.

Eşi için doğayla iç içe bir yaşam isteyen Kenan Gündüz, Ferhatlı köyündeki arazilerine ev yapmaya karar verdi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan ve 7 yıl önce emekli olan Kenan Gündüz, eşi Melice Gündüz'e 2007 yılında meme kanseri teşhisi konulduğunu anlattı. Tedavi sürecinde doğada daha fazla vakit geçirmek isteyen eşinin isteği üzerine, Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyündeki arazilerine bir ev yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Geleneksel yapı malzemeleri yerine geri dönüştürülebilir ürünleri tercih eden çift, kullanılmayan iki kamyon kasasını ücretsiz olarak edindi. Çevreden toplanan tahta parçaları ve kereste de eklenince 40 metrekarelik bir yaşam alanı ortaya çıktı.

2008'de tamamlanan ev, güneş panelleriyle enerji ihtiyacını karşılıyor ve çiftin yılın çoğunu geçirdiği yer haline geldi.

2008'de tamamlanan ev, güneş panelleriyle enerji ihtiyacını karşılıyor ve çiftin yılın çoğunu geçirdiği yer haline geldi.

Planlamadan inşaata kadar her aşamayı bizzat yönettiğini belirten 66 yaşındaki Gündüz, eşinin de küçük işlerde kendisine yardım ettiğini söyledi. Yapının 2008 yılında tamamlandığını, enerji ihtiyacının güneş panelleriyle karşılandığını aktaran Gündüz, eşinin moralini yüksek tutmaya ve stresten uzak durmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Melice Gündüz'ün yıllık doktor kontrollerini sürdürdüğü kaydedildi.

Üç çocuk ve bir torun sahibi olan çift, yılın büyük bölümünü köydeki evinde geçiriyor, kış aylarında ise ilçedeki evine dönüyor. Gündüz, bulundukları ortamın eşinin günlük yaşamına olumlu katkı sağladığına inandığını dile getirdi. Melice Gündüz ise 'Buraya stresten uzak olmak için geldik. İyi oluyor, araba sesi yok, gürültü yok. Çok rahatım.' diyerek yaşamlarından memnuniyetini anlattı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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