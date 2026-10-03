Eşi İçin Kamyon Kasalarından Ev Yaptı: Yılın Çoğunu Orada Geçiriyorlar
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Kenan ve Melice Gündüz çifti, 18 yıl önce geri dönüştürülebilir malzemelerle ve iki kamyon kasasıyla inşa ettikleri evde yaşamını sürdürüyor. Eşinin kanser teşhisinin ardından doğaya yakın bir yaşam kurmak isteyen çift, yılın büyük bölümünü bu sakin köy evinde geçiriyor.
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Kaynak: IHA
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Eşi için doğayla iç içe bir yaşam isteyen Kenan Gündüz, Ferhatlı köyündeki arazilerine ev yapmaya karar verdi.
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2008'de tamamlanan ev, güneş panelleriyle enerji ihtiyacını karşılıyor ve çiftin yılın çoğunu geçirdiği yer haline geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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