Eşi İçin Kamyon Kasalarından Ev Yaptı: Yılın Çoğunu Orada Geçiriyorlar

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan ve 7 yıl önce emekli olan Kenan Gündüz, eşi Melice Gündüz'e 2007 yılında meme kanseri teşhisi konulduğunu anlattı. Tedavi sürecinde doğada daha fazla vakit geçirmek isteyen eşinin isteği üzerine, Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyündeki arazilerine bir ev yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Geleneksel yapı malzemeleri yerine geri dönüştürülebilir ürünleri tercih eden çift, kullanılmayan iki kamyon kasasını ücretsiz olarak edindi. Çevreden toplanan tahta parçaları ve kereste de eklenince 40 metrekarelik bir yaşam alanı ortaya çıktı.