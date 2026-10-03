Kimya ile Altın Yapılır mı? Bir Kimyager "Kimyagerlerin Altını" Olarak Bilinen Kurşun İyodür Yapımını Gösterdi

Sıradan maddeleri altına çevirmek, insanlığın yüzyıllardır peşinden koştuğu hayallerden biri. Simyacılar bu uğurda ömürler harcadı, bugün ise aynı hayal bir kimya masasında çok daha kısa sürede ve çok daha güvenli yöntemlerle sahnelenebiliyor.

'asitmen' isimli hesabıyla kimya deneyleri paylaşan Yasin Aydın, evde altın yaptığı anları videoya aldı. Şeffaf bir sıvıdan canlı sarı bir çökelti çıkarıp onu ısıtan Aydın'ın beherinin içi, soğumayla birlikte altın gibi parlayan pullarla doldu. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri büyüledi.

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