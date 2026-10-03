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Tesla Model Y Zamlandı: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Tesla Model Y Zamlandı: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Zam Otomobil Fiyatları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 17:01
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Tesla, Model Y'nin Türkiye fiyat listesini güncelledi. 2 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifede üç versiyon 210 bin ile 240 bin lira arasında pahalandı. İşte yeni fiyatlar!

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Tesla'dan zam kararı: Model Y zamlandı.

Tesla'dan zam kararı: Model Y zamlandı.

Tesla Türkiye'nin yeni fiyat listesine göre en sert artış Model Y Performance Dört Çeker versiyonunda yaşandı. 4 milyon 756 bin lira olan fiyat, 240 bin liralık zamla 4 milyon 996 bin liraya yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 5'lik bir artışa karşılık geliyor. Performance versiyonu böylece 5 milyon lira sınırının yalnızca 4 bin lira altında kaldı.

Premium Long Range Arkadan Çekiş seçeneğinin fiyatı ise 3 milyon 682 bin liradan 3 milyon 906 bin liraya çıktı. 224 bin liralık fark, yüzde 6'yı aşan bir zam anlamına geliyor ve oransal olarak en büyük artış bu versiyonda görüldü.

Premium Long Range Dört Çeker için etiket 4 milyon 410 bin liradan 4 milyon 620 bin liraya taşındı. 210 bin liralık artışla bu model, zam gören üç versiyon arasında en düşük tutarlı farkı gösteren seçenek oldu.

Yeni fiyatlar belli oldu.

Yeni fiyatlar belli oldu.

Zam dalgasının dışında kalan tek versiyon, markanın en uygun fiyatlı seçeneği olan Standart Arkadan İtişli Model Y oldu. 2 milyon 474 bin liralık fiyat etiketi değişmedi. Böylece giriş seviyesi ile en üst versiyon arasındaki fark 2 milyon 500 bin liranın üzerine çıktı.

Yeni fiyatlar 2 Ekim 2026 itibarıyla geçerli. Bugün sipariş verenler için tahmini teslimat tarihi ise Şubat-Mart 2027 olarak belirtiliyor. Yani araç sahibi olmak isteyenlerin yaklaşık beş ay beklemesi gerekiyor.

Tesla'nın Türkiye'de bundan önceki fiyat düzenlemesini Temmuz ayında yaptığı biliniyor. Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından gelen güncelleme, elektrikli otomobil almayı düşünenlerin fiyat takibini yeniden gündeme taşıdı.

Güncel Model Y fiyat listesi şöyle: Standart Arkadan İtişli 2.474.000 TL, Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.906.000 TL, Premium Long Range Dört Çeker 4.620.000 TL, Performance Dört Çeker 4.996.000 TL.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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