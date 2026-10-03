Tesla Model Y Zamlandı: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Tesla Türkiye'nin yeni fiyat listesine göre en sert artış Model Y Performance Dört Çeker versiyonunda yaşandı. 4 milyon 756 bin lira olan fiyat, 240 bin liralık zamla 4 milyon 996 bin liraya yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 5'lik bir artışa karşılık geliyor. Performance versiyonu böylece 5 milyon lira sınırının yalnızca 4 bin lira altında kaldı.

Premium Long Range Arkadan Çekiş seçeneğinin fiyatı ise 3 milyon 682 bin liradan 3 milyon 906 bin liraya çıktı. 224 bin liralık fark, yüzde 6'yı aşan bir zam anlamına geliyor ve oransal olarak en büyük artış bu versiyonda görüldü.

Premium Long Range Dört Çeker için etiket 4 milyon 410 bin liradan 4 milyon 620 bin liraya taşındı. 210 bin liralık artışla bu model, zam gören üç versiyon arasında en düşük tutarlı farkı gösteren seçenek oldu.