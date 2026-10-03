Tesla Model Y Zamlandı: Yeni Fiyatlar Belli Oldu
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Tesla, Model Y'nin Türkiye fiyat listesini güncelledi. 2 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifede üç versiyon 210 bin ile 240 bin lira arasında pahalandı. İşte yeni fiyatlar!
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Tesla'dan zam kararı: Model Y zamlandı.
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Yeni fiyatlar belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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