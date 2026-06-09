Tesla Tüm Dünyada Uyguladığı Sistemi Türkiye’ye de Getirmeye Hazırlanıyor
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Tesla, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeye karar verdi. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Tesla Türkiye tüm dünyada uyguladığı takas sistemini ülkemizde de uygulayacak. Vatandaşlar, Tesla araç alırken ellerindeki araçlarını şirkete verecek ve yeni araç için indirim alacak.
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Tesla Türkiye’nin faaliyet alanının genişletilmesine dair değişiklik Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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