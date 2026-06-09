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Tesla Tüm Dünyada Uyguladığı Sistemi Türkiye’ye de Getirmeye Hazırlanıyor

Tesla Tüm Dünyada Uyguladığı Sistemi Türkiye’ye de Getirmeye Hazırlanıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.06.2026 - 20:50
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Tesla, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeye karar verdi. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Tesla Türkiye tüm dünyada uyguladığı takas sistemini ülkemizde de uygulayacak. Vatandaşlar, Tesla araç alırken ellerindeki araçlarını şirkete verecek ve yeni araç için indirim alacak.

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Tesla Türkiye’nin faaliyet alanının genişletilmesine dair değişiklik Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.

Tesla Türkiye’nin faaliyet alanının genişletilmesine dair değişiklik Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.

Şirketin Türkiye’deki ilk kuruluşunda faaliyet alanı sadece elektrikli araçların satışı ile parça, aksesuar ve servis hizmetleriyle sınırlıydı. Yeni kararla birlikte şirket faaliyetlerini genişletecek.

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi, yeni araç alım süreçlerini daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla takas sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böylece kullanıcılar, ellerindeki mevcut araçları değerlendirerek Tesla modellerine geçiş yapabilecek.

Bu durum, Tesla'nın birçok ülkede uyguladığı 'Trade-In' sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor. Bu sistemde mevcut içten yanmalı ya da elektrikli ikinci el araçlar, yeni Tesla araç alımında peşinat ya da indirim olarak sayılıyor.

Şirket ayrıca faaliyet alanlarına enerji çözümleri, robotik sistemler ve insansı robotları da ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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