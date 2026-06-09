Tesla Tüm Dünyada Uyguladığı Sistemi Türkiye’ye de Getirmeye Hazırlanıyor

Şirketin Türkiye’deki ilk kuruluşunda faaliyet alanı sadece elektrikli araçların satışı ile parça, aksesuar ve servis hizmetleriyle sınırlıydı. Yeni kararla birlikte şirket faaliyetlerini genişletecek.

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi, yeni araç alım süreçlerini daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla takas sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böylece kullanıcılar, ellerindeki mevcut araçları değerlendirerek Tesla modellerine geçiş yapabilecek.

Bu durum, Tesla'nın birçok ülkede uyguladığı 'Trade-In' sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor. Bu sistemde mevcut içten yanmalı ya da elektrikli ikinci el araçlar, yeni Tesla araç alımında peşinat ya da indirim olarak sayılıyor.

Şirket ayrıca faaliyet alanlarına enerji çözümleri, robotik sistemler ve insansı robotları da ekledi.