Ağrı’da Mobbinge Uğrayan Öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

NTV’de yer alan habere göre, Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. Ağrı merkezde yaşayan Koparan, merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir okulda görevlendirildi.

Toplu ulaşımın olmadığı köye gitmek için maaşının çoğunu taksi parasına vermek zorunda kalan genç öğretmen, birçok kez dilekçeyle başvurmasına rağmen şartlarında düzenleme yapılmadı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Ağrı İl Başkanlığı, hayatını kaybeden genç öğretmen için açıklamada bulundu.

“Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yapan anasınıfı öğretmenimiz, 24 yaşındaki genç meslektaşımız Irmak Ayşe Koparan’ın evinde hayatını kaybetmiş olması eğitim camiamızı derinden üzmüştür. Genç yaşta aramızdan ayrılan meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar büyük bir hassasiyetle takip edilmekte olup, idari süreç ve adli soruşturmanın tüm yönleriyle, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi en temel beklentimizdir. Ağrı Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreci titizlikle ele alacağına inanıyor, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Bu elim olay üzerinden sosyal medyada yapılan bazı genelleyici değerlendirmelerle Ağrı’daki tüm eğitim kurumlarının, yöneticilerin ve öğretmenlerin hedef hâline getirilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Yaşanan acı hadisenin tüm eğitim camiasına mal edilmesi, sağlıklı değerlendirme ortamını zedelemektedir. Her bir iddia kendi özelinde, somut veriler ve resmî bulgular ışığında değerlendirilmelidir.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Ağrı İl Başkanlığı olarak, eğitim çalışanlarının karşılaştığı her türlü idari sorun, baskı ve haksızlık iddiasının takipçisi olduğumuzu; bu süreçlerde çözüm yolunun diyalog ve hukuki mekanizmalar olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki onurunu, çalışma barışını ve psikolojik esenliğini korumak sendikal sorumluluğumuzun temelini oluşturmaktadır.

Yaşanan sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal veya sorumlulukların ortaya çıkarılması ve benzer acıların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iletişim hâlinde olunacağını ve gelişmelerin yakından takip edileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Irmak Ayşe Koparan öğretmenimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve eğitim camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”